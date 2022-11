Elio Schiavo nuovo a.d. di Noovle

29 Novembre 2022

Il cda di Noovle, società benefit interamente controllata dal Gruppo TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Mariarosaria Taddeo, ha nominato Elio Schiavo nuovo amministratore delegato.

Elio Schiavo, entrato in TIM lo scorso maggio con il compito di guidare il processo di riorganizzazione delle attività Enterprise, è attualmente Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM. Nella Business Unit rientrano inoltre le attività di Noovle (Cloud), Olivetti (IoT) e Telsy (Cybersecurity).

«La nomina di Elio Schiavo rappresenta un primo passo verso la riorganizzazione delle attività di TIM Enterprise, la nuova Business Unit dedicata alla Pubblica Amministrazione e ai grandi clienti, per cui è stato avviato il processo di societarizzazione come previsto dal Piano industriale», spiega una nota del Gruppo.

La presidente e il cdadi Noovle hanno espresso il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto da Carlo d’Asaro Biondo, a.d. uscente che lascerà il Gruppo a fine anno.

Schiavo è stato in Apple Inc. dal 2014 ricoprendo, negli ultimi tre anni, il ruolo di General Manager in America Latina (società con 60 milioni di clienti attivi, 500+ canali operanti in 35 Paesi, oltre $10 miliardi di ricavi di cui quasi il 25% basato su servizi multimediali). Sempre in Apple negli anni precedenti è stato Head of Enterprise Business e Head of Strategy per l’America Latina.

Prima del 2014 ha ricoperto la carica di a.d. in Consodata, Katalog AG, Thomsonlocal.com e Telegate AG, tutte società del Gruppo Seat Pagine Gialle (in quegli anni controllato da Telecom Italia) e operanti nei settori Big Data e Marketing Intelligence, Digital Media company, UK yellow pages e Telco/Media company.