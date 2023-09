Francesco Bagnaia e Fabio Cannavaro protagonisti del nuovo spot TIM

6 Settembre 2023

È on air da oggi il nuovo spot con protagonisti i due campioni del mondo Francesco Bagnaia e Fabio Cannavaro dedicato alle elevate prestazioni della Fibra TIM, fino a 10 giga al secondo, e all’offerta TimVision Calcio e Sport con Disney+. Per i clienti c’è anche la possibilità di acquistare una Smart TV Samsung 55 pollici del 2023, ad un prezzo speciale, a rate con anticipo zero e tasso zero grazie all’offerta di finanziamento TIMFin.

TimVision Calcio e sport è l’offerta di TIM per vedere in streaming il meglio dell’intrattenimento di TimVision e del calcio nazionale e internazionale: la Serie A TIM di DAZN, le 104 partite della UEFA Champions League di Infinity+, insieme a discovery+ Sport. Un unico pacchetto di contenuti che include anche tutto l’intrattenimento di Disney + a 24,99 euro al mese fino al 31 dicembre 2023 e dal primo gennaio 2024 a 29,99 euro al mese. L’offerta è attivabile fino al 23 settembre nei negozi TIM, chiamando il 187 e su www.tim.it.

Lo spot è un nuovo capitolo della campagna TIM “La Forza delle Connessioni” che sottolinea l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta a condividere le passioni come lo sport. La hit dei Måneskin Baby Said è la colonna sonora dello spot che sarà on air sulle principali emittenti nazionali. La campagna televisiva sarà affiancata da una pianificazione digital adv, videostrategy dedicata e materiali BTL nei punti vendita TIM.

