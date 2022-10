Refinitiv D&I Index, TIM è il primo gruppo tlc per sostenibilità e inclusione

3 Ottobre 2022

Il primo gruppo di telecomunicazioni al mondo nella classifica delle aziende che si sono distinte per le politiche di inclusione e promozione della diversity è TIM. Un posizionamento certificato dal Refinitiv Diversity and Inclusion Index, indice che misura le performance di oltre 12000 aziende, e che dimostra come il gruppo stia andando avanti neo persone definito nel piano di sostenibilità.

TIM, undicesima al mondo, e la controllata TIM Brasil, decima, sono rispettivamente la prima azienda italiana e la prima sudamericana.

Per TIM si tratta di un risultato importante che premia l’impegno della società e rappresenta un ulteriore stimolo per continuare nel programma Diversity & Inclusion, lanciato nel 2009 e portato avanti negli anni con impegno, partecipazione delle persone e sostegno del management. Un percorso che prevederà ancora molte sfide e opportunità da cogliere e interpretare nella consapevolezza che l’inclusione non è solo un valore etico ma anche un formidabile motore di performance per l’azienda, strettamente correlato con engagement e soddisfazione delle persone.

L’analisi realizzata da Refinitiv, società del London Stock Exchange Group e fra i principali fornitori al mondo di ricerche e dati in ambito finanziario, si basa su dati pubblici – bilanci, relazioni finanziarie, notizie stampa, siti web – in base a 24 parametri riconducibili a quattro categorie chiave: diversità, inclusione, sviluppo delle persone e gestione delle controversie.

Il piano Diversity&Inclusion di TIM prevede oltre 100 iniziative volte a favorire l’emersione dei bisogni, la valorizzazione e l’unicità delle persone, l’inclusione e la comunicazione, divisi in 5 principali ambiti:

Cultura dell’inclusione promossa internamente con un articolato piano redazionale e di formazione e all’esterno con diverse iniziative tra cui spicca “4 Weeks 4 Inclusion”- la maratona in cui TIM ha coinvolto oltre 200 aziende in quattro settimane di eventi interaziendali.

Progetto Donna che intende superare il gender gap agendo sulle dimensioni culturali come la riduzione dei bias di genere, la promozione di ruoli familiari e genitoriali condivisi, l’empowerment delle donne per facilitare lo sviluppo delle loro carriere, obiettivi per il management sulla riduzione del pay gap e la presenza femminile nei CDA delle società del gruppo.

Longevity Program per il superamento degli stereotipi legati all’età promuovendo il dialogo intergenerazionale e la piena valorizzazione di ogni generazione, dalla “Z” ai più senior.

Disability Management che prevede policy e strumenti, progettati e individuati dalle persone con disabilità stesse, per la loro piena integrazione.

LGBT+ Management focalizzato sull’inclusione delle persone LGBT+ nei team e nell’organizzazione con una visione estesa della famiglia.