Romano (TIM) : «Siamo abilitatori dello sviluppo sostenibile»

4 Ottobre 2022

«TIM è un abilitatore e un contributore dello sviluppo sostenibile previsto dagli obiettivi dell’Agenda 2030dell’Onu». Lo ha detto Elisabetta Romano, Chief Network Operations & Wholesale Officer di TIM e amministratrice delegata di Sparkle, in occasione dell’evento “L’Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, organizzato da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in occasione della presentazione del Rapporto ASviS 2022. Un appuntamento annuale, quello del Rapporto ASviS, che fa il punto della situazione italiana rispetto all’Agenda 2030 grazie al contributo degli esperti provenienti dagli oltre 300 Aderenti all’Alleanza. E quest’anno, ha affermato la presidente dell’ASviS Marcella Mallen, «nonostante la ripresa registrata nell’ultimo biennio, caratterizzato dalla caduta e dal rimbalzo dell’economia causati dalla pandemia, gli indicatori di sostenibilità dell’Italia, in particolare quelli sociali e ambientali, sono in peggioramento. Dal 2019 al 2021 si registra un aumento delle disuguaglianze di reddito, una crescente difficoltà del sistema sanitario di rispondere alle esigenze dei cittadini, specialmente dei più deboli e un arretramento degli indicatori ambientali, in particolare quelli sul consumo di suolo e sulla gestione delle risorse idriche. «L’urgenza di costruire un modello di sviluppo realmente sostenibile ci impone di dare una svolta radicale al nostro modo di abitare la Terra e ad impegnarci per diffondere un benessere condiviso e durevole, come indicato dall’Agenda 2030», ha sottolineato Mallen.

Secondo Romano, «in relazione all’obiettivo per la nutrizione globale, grazie a tecnologie come l’ IoT, la sensoristica e il 5G, contribuiremo a contrastare fenomeni legati alla malnutrizione con soluzioni di smart factory e progetti che consentono di razionalizzare il consumo dell’acqua e ridurre l’uso di pesticidi. Per quanto riguarda l’obiettivo legato all’energia, siamo abilitatori tecnologici grazie a iniziative di lungo periodo come i data center green di Sparkle distribuiti nel mondo e in particolare quelli recentemente realizzati in Grecia con i più elevati standard di efficienza. Inoltre, Tim è la seconda azienda per consumo di energia in Italia, con circa 2 terawattora (TwH) all’anno utilizzati nel 2021 e grazie all’utilizzo di tecnologie innovative siamo stati in grado di realizzare efficienze del 25 per cento». Quanto all’obiettivo sull’empowerment femminile,TIM conta di avere «nel 2024 il 25% di donne in posizioni di responsabilità». È anche un tema scolastico e universitario : «Con Sparkle sosteniamo ad esempio l’iniziativa ‘Young Women Empowerment’ con Fondazione Ortygia, con cui manager Sparkle fanno mentoring alle neolaureate delle università siciliane».