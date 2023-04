Sparkle potenzia la sua rete di trasporto ottico globale

13 Aprile 2023

Sparkle adotterà tecnologie all’avanguardia, fornite da Infinera e Nokia, sulle sue reti ottiche terrestri e sottomarine globali per migliorare ulteriormente l’offerta e rispondere alla crescente domanda del mercato a livello mondiale. Con l’implementazione di nodi fotonici “C+L” (C band + L band) sui collegamenti terrestri in Europa, Medio Oriente e Sud America, Sparkle aumenta la propria capacità di trasmissione fino a 38,4 Tb/s per coppia di fibre, fornendo così servizi di connettività ad alte prestazioni, scalabili e garantiti fino a 800G per lunghezza d’onda tra le località chiave.

La nuova tecnologia sarà inizialmente attivata tra i 23 principali punti di presenza (PoP) in Europa per oltre 12.465 km, con il primo collegamento tra Milano e Francoforte. L’adozione della tecnologia C+L riguarderà anche tutti i collegamenti ottici sottomarini di proprietà di Sparkle, comprese le coppie di fibre BlueMed di prossima realizzazione. Tutte le nuove iniezioni di capacità su MedNautilus nel bacino del Mediterraneo, Curie nell’Oceano Pacifico, Seabras e Monet nell’Atlantico, così come sulle restanti infrastrutture sottomarine, saranno implementate utilizzando le suddette tecnologie per una maggiore flessibilità nella gestione dei servizi di banda e di spettro, con capacità superiori a quelle iniziali di progetto.

«Sparkle è da sempre impegnata a utilizzare le migliori tecnologie ottiche, una volta che si dimostrano affidabili e sostenibili, per aumentare la capacità trasportata dalla sua rete, garantendo i più alti standard di qualità ed efficienza», ha dichiarato Enrico Maria Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. «Con l’adozione della tecnologia C+L sulla rete terrestre e sottomarina, Sparkle rafforza la sua competitività e la leadership nel mercato globale delle telecomunicazioni».

