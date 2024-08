Sparkle sperimenta il Network-as-a-Service

7 Agosto 2024

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia di aver completato con successo un Proof of Concept (PoC) di Network-as-a-Service su un caso d’uso sul Quantum-Safe Internet.

Realizzata in collaborazione con le aziende leader Adtran, Arqit Quantum Inc. e Intel nonché con il supporto di Telsy, società del Gruppo TIM specializzata in cybersicurezza, la sperimentazione è stata condotta sulla rete metropolitana in fibra ottica di Sparkle ad Atene dimostrando un’implementazione agile e completamente automatizzata di un servizio di accesso a Internet MEF on-demand, protetto dalla crittografia post-quantistica. Questo PoC segue un precedente test effettuato su una VPNinternazionale tra Italia e Germania.

Integrando le funzioni di connettività con la crittografia quantum-safe di Arqit in una scheda acceleratrice Intel NetSec utilizzata come Universal Customer Premises Equipment (uCPE), Sparkle ha testato l’istanziazione di una soluzione NaaS composta da funzionalità di rete e sicurezza on-demand, sfruttando l’orchestrazione e l’automazione della soluzione software Adtran Ensemble basata sul cloud.

“La nostra visione NaaS è radicata nella convinzione che la connettività debba essere continua, ubiqua, sicura e adattabile”, ha dichiarato Daniele Mancuso, Chief Marketing & Product Management di Sparkle. “Immaginiamo un mondo in cui le aziende possano scalare senza sforzo le loro “Wide Area Networks” (reti geografiche), adattandosi alle mutevoli esigenze con agilità e precisione. NaaS consente di raggiungere questo obiettivo offrendo servizi di rete flessibili e on-demand, facilmente personalizzabili per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente. Che si tratti di espandere la larghezza di banda nei momenti di picco, di garantire una bassa latenza per le applicazioni critiche o di fornire connessioni sicure per i dati sensibili, le soluzioni NaaS di Sparkle sono progettate per offrire prestazioni e affidabilità senza precedenti”.

Il lancio commerciale di NaaS/Quantum-Safe Internet (NaaS/QSI) di Sparkle è previsto per la fine dell’anno e sarà progressivamente seguito da altri casi d’uso che compongono la suite Naas di Sparkle.