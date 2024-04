Tim, arriva lo spot con Luciano Spalletti per la nuova campagna

3 Aprile 2024

TIM è on air con lo spot dedicato alla campagna “TIM rivaluta lo Smartphone” e all’offerta mobile 5G. Un nuovo appuntamento del format “La Forza delle Connessioni” che vede protagonista il CT della nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti.

In campo con il loro allenatore anche gli azzurri Riccardo Orsolini e Giacomo Bonaventura. I loro scambi spettacolari saranno immortalati con la fotocamera e la memoria del nuovo iPhone 15 Pro che, con “TIM rivaluta lo Smartphone”, è possibile acquistare a condizioni speciali grazie alla rivalutazione del proprio smartphone usato. E con la potenza della connessione 5G TIM anche condividere emozioni e passioni è ancora più facile e veloce.

TIM è top partner delle nazionali italiane di calcio dal 2001 ed è al fianco di tutte le squadre azzurre, maschili, femminili, giovanili, Futsal, Beach Soccer ed e-sport.

La hit dei Måneskin Honey (Are U Coming?) è la colonna sonora degli spot da 20” e 30”. La campagna televisiva sarà affiancata da una pianificazione Digital Out Of Home e Web con una videostrategy dedicata, adv display e attività social.

