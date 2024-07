TIM lancia una campagna contro le truffe telefoniche

31 Luglio 2024

È on air da oggi sulle principali emittenti radiofoniche nazionali la campagna realizzata da TIM per contrastare il fenomeno delle truffe telefoniche. Lo spot intende sensibilizzare al riconoscimento delle chiamate da persone che si presentano come operatori di TIM senza esserlo, proponendo nuovi contratti. L’azienda invita a fare attenzione a queste truffe poiché dando seguito a queste proposte, che non provengono da TIM, si corre il rischio di avere disservizi, di perdere il numero telefonico, di vedersi addebitare costi maggiori di quelli indicati nella telefonata o di ricevere doppie fatture. Lo spot inoltre invita a segnalare le telefonate sospette al 187 oppure sull’App MyTIM.

La campagna radio, declinata nel formato 20“, sarà accompagnata da una pianificazione digital e dall’informativa in fattura.

