Al via le iscrizioni al corso Leadership and Innovation in Disruptive Times

20 Aprile 2022

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione “Leadership and Innovation in Disruptive Times” rivolto a senior leader nella cooperazione internazionale allo sviluppo italiana, che si terrà tra Maggio e Giugno 2022. Le candidature sono aperte fino al 25 aprile. Saranno selezionati massimo 25 partecipanti a cui sarà richiesto un contributo di soli 75 euro per confermare il loro interesse.

Il corso, organizzato da Amani Institute con il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del programma Innovazione per lo Sviluppo, è alla sua seconda edizione, si tiene interamente online, in inglese, ed è stato disegnato proprio con l’obiettivo di essere uno strumento utile a direttori, country director e senior program manager del settore per ripensare i propri modelli di impatto e di business, gestire la complessità di sfide sempre più interconnesse e favorire il networking e lo scambio.

Il corso sarà composto da dieci moduli, divisi in due macro temi: innovazione e leadership. Si terranno una volta a settimana, dalle 8.30 alle 10.30 del mattino, per consentire ai partecipanti di non perdere la giornata lavorativa, e saranno molto interattivi, per favorire l’immediata applicazione sul lavoro degli strumenti appresi. I docenti sono tutti esperti internazionali che condivideranno prospettive inedite e framework innovativi. Alle lezioni si affiancheranno inoltre sedute di coaching di gruppo e individuali da programmare in base all’agenda dei partecipanti. È richiesta la partecipazione ad almeno l’80 percento delle sessioni.

“È il perfetto mix di informazioni, teoria e pratica, con risorse, momenti di lavoro di gruppo e individuale, interventi che offrono nuovi stimoli. Inoltre, ciò che impari continua a fiorire nella tua vita professionale nei mesi a venire”, racconta Gaia Melloni, Head of Organizational Effectiveness di Action Aid Italia, che ha partecipato alla prima edizione di Leadership and Innovation in Disruptive Times nel 2020. Andrea Broggi, consulente dell’UNICEF in Gambia quando frequentava il corso, conferma che “anche a distanza di mesi, riguardo spesso gli appunti, trovandoci ogni volta spunti e idee nuove da applicare al mio lavoro”.

Per maggiori informazioni su Innovazione per lo Sviluppo è possibile visitare il sito innovazionesviluppo.org/formazione.

Per il calendario completo e ulteriori dettagli clicca qui.