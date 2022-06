A Milano Linate arrivano le colonnine per la ricarica di auto elettriche

27 Giugno 2022

È stato avviato oggi all’aeroporto di Milano Linate il cantiere per la realizzazione di Superfast Charging Station, colonnine alimentate con energia 100% rinnovabile. Il progetto prevede anche una stazione a Malpensa e due nei terminal di aviazione privata presenti sui due aeroporti.

Come annunciato lo scorso dicembre, SEA, la società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa, ha aggiudicato a mezzo procedura competitiva a Free to X, start-up del gruppo Autostrade per l’Italia, la realizzazione di quattordici colonnine per la ricarica di auto elettriche e plug-in, di cui otto dedicati alla ricarica elettrica ultrarapida. Il progetto vede Free To X nel ruolo di Charge Point Operator delle stazioni e Atlante, società del gruppo NOHA, partner per la realizzazione e gestione dei servizi di energy management.

A Linate verrà installata una Superfast Charging Station, una delle più grandi stazioni di ricarica presenti in un aeroporto internazionale, coperta da pensiline e dotata di cinque colonnine ultrafast (fino a 300kW), capaci di caricare dieci veicoli contemporaneamente. A Malpensa verranno installate quattro colonnine, di cui tre ultrafast, capaci di caricare sette veicoli in parallelo.

Le stazioni di ricarica negli aeroporti di Milano, così come quelle sulla rete autostradale ASPI, rappresentano il più alto standard tecnologico in termini di capacità e affidabilità attualmente disponibili. Infine, per ciascuna delle aree esterne ai terminal dedicati all’aviazione privata verranno installate due colonnine, di cui una superfast (fino a 150kW), capaci di caricare quattro veicoli alla volta.

I punti di ricarica delle Superfast Charging Station consentiranno di ricaricare le auto di ultima generazione in 15/20 minuti, saranno operativi 24 ore su 24 e accetteranno tutte le forme di pagamento con i principali Mobility Service Provider. Tutte le colonnine saranno collocate in aree in cui l’accesso ed il semplice utilizzo è agevolato anche alle persone a ridotta mobilità.

Sulla viabilità antistante l’area arrivi dello scalo di Linate, è già attiva la prima colonnina fast multistandard in grado di ricaricare tutti gli autoveicoli elettrici con gli standard CCS2, CHAdeMO in DC e Type2 in AC.

