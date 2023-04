Armani Acqua for Life per il 2023 sbarca in Zambia

5 Aprile 2023

Da diverso tempo ormai Giorgio Armani con la sua linea Armani Beauty si occupa di cause solidali e quest’anno contribuirà a costruire in Zambia sistemi di approvvigionamento idrico e accessi all’acqua presso il Nteme Rural Health Centre, incluse le comunità limitrofe.

Come sostenere la campagna umanitaria

Sono trascorsi ormai 13 anni, da quando Giorgio Armani ha lanciato la sua campagna umanitaria Acqua for Life, un progetto ideato per favorire l’accesso all’acqua potabile ed ai servizi igienico-sanitari essenziali a quante più zone della Terra possibili, in ossequio ad principio universale riconosciuto anche dalle Nazioni Unite, nel 2010. Grazie ad Acqua for Life, gli aiuti hanno raggiunto, negli anni, quasi 600 mila persone, con investimenti in denaro del valore di 14 milioni di euro circa, per finanziare vari progetti idrici in 23 Paesi. Il grande traguardo da raggiungere è il milione di persone a cui donare l’accesso all’acqua potabile entro il 2030.

In concreto, gli interventi che si attuano, riguardano l’installazione di punti di acqua, servizi igienici essenziali, nonché sistemi di raccolta dell’acqua piovana, attraverso processi di filtraggio e purificazione dell’acqua stessa, da poter mantenere nel tempo. Tutto questo è reso possibile attraverso tutorial di sensibilizzazione ad adottare comportamenti rispettosi in tema WASH (Water, Sanitation and Hygiene) e coinvolgendo le varie popolazioni locali, rendendole protagoniste attive di Acqua for Life.

Lo Zambia, beneficiario delle iniziative di quest’anno, purtroppo, è afflitto da gravissime emergenze dislocate nelle zone rurali, di molto arretrate rispetto alle città, proprio per ciò che concerne acqua ed igiene, con strutture sanitarie pressoché nulle.

Accedere all’acqua pulita, infatti, rappresenta la più importante speranza di sopravvivenza per la gente del posto, nel tentativo di arginare il diffondersi di epidemie, continuando ad alimentarsi e lavorare e conducendo una vita dignitosa perlomeno.

Acqua for Life, in collaborazione con WaterAid, contribuirà a realizzare in Zambia sistemi di approvvigionamento idrico della capacità di 50mila litri e più di 50 punti d’acqua presso il Nteme Rural Health Center e le comunità limitrofe. Saranno circa 8 mila, le persone in grado ottenere acqua potabile ed assistenza igienico-sanitaria di base.

“In Zambia la mancanza di acqua potabile e di servizi igienici e sanitari decenti rappresenta una grave problematica. Complessivamente, quasi un terzo della popolazione, 6.4 milioni di persone, non ha accesso ad acqua pulita. Nelle aree rurali, in particolare, la percentuale di persone che non ha accesso all’acqua potabile sale al 42%. Oltre due terzi della popolazione, 12.5 milioni di persone non dispone di servizi igienici decenti. Si stima che in Zambia ogni anno muoiano 2.252 bambini sotto i 5 anni per malattie legate all’acqua e alla scarsa igiene”, afferma Leah Mbewe Mtolo, Country Director, WaterAid Zambia.

Ancora, “Il lavaggio delle mani è uno dei principali comportamenti igienici su cui concentriamo la nostra attenzione, insieme all’igiene alimentare, alla corretta conservazione e trattamento dell’acqua, all’igiene mestruale e all’uso corretto di servizi igienici puliti”, precisa sempre Leah Mbewe Mtolo.

Per l’intero mese di aprile, chi volesse contribuire all’iniziativa Armani Acqua for Life e sostenere, quindi, un nuovo progetto in Zambia in collaborazione con Wateraid, lo potrà fare acquistando qualsiasi prodotto della linea Acqua di Giò presso gli store Douglas in Italia e sull’e-shop Douglas.it. Armani beauty devolverà 20 euro alle cause solidali di Acqua for Life.