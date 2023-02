Milano oltre Milano: il mestiere dell’architetto fuori dai confini della città

24 Febbraio 2023

Per promuovere processi di partecipazione e avvicinamento con il territorio dei comuni della Città Metropolitana, l’Ordine degli Architetti di Milano apre una call per selezionare i componenti di TamTam, il gruppo di lavoro promosso nel quadro delle attività di radicamento sul territorio metropolitano.

L’Ordine, nella convinzione che sia imprescindibile la prospettiva metropolitana per la comprensione di dinamiche di sviluppo e trasformazione territoriali e per l’impostazione strategica delle stesse, conferma il suo impegno su una dimensione sovracomunale, consolidando il dialogo con le istituzioni locali e metropolitane. In questa direzione va l’organizzazione regolare di cicli di incontri e occasioni formative, in collaborazione con Città Metropolitana, INU Lombardia e Centro Studi PIM.

Con il gruppo di lavoro TamTam, l’Ordine vuole far emergere questioni e condizioni locali che caratterizzano l’esercizio della professione architetto oltre i confini di Milano, e articolare le attività formative e culturali dell’Ordine cogliendo istanze e valorizzando le specificità territoriali.

Sul sito dell’Ordine degli Architetti di Milano, il testo completo della call.