Milano: dal 18 al 23 aprile torna il Salone Internazionale del Mobile

3 Aprile 2023

Giunto alla sua 61°edizione negli spazi della Fiera Milano Rho si annuncia come una vetrina espositiva destinata a stupire

Milano – Nei padiglioni di Fiera Rho, a Milano, dal 18 al 23 aprile, torna la 61° edizione del Salone Internazionale del Mobile, la più importante vetrina espositiva al mondo, con i migliori design brand, italiani e internazionali. Quest’anno il tema celebrativo riguarderà il mondo dell’illuminazione, con il ritorno in fiera, di Euroluce.

“Milano – sostiene il sindaco di Milano Giuseppe Sala – è pronta ad accogliere designer, progettisti, architetti e produttori, così come i visitatori e turisti amanti del design e delle innovative declinazioni che il Salone, dentro e fuori gli spazi della Fiera, saprà proporre loro”.

Le novità maggiormente significative introdotte per questa edizione sono sostanzialmente tre: un unico livello espositivo, con gli espositori dei padiglioni superiori (8-12, 16-20) riportati in quelli inferiori, per permettere un maggior ed immediato impatto visivo; un nuovo layout di Euroluce, che, da stand posto al centro, ricollocherà l’uomo e l’intera kermesse come fulcro essenziale degli eventi, per mezzo anche di un percorso ad anello, smart, e collegato certosinamente; la componente culturale, che verrà modellata negli spazi della biennale della luce, impiegando dei richiami interdisciplinari ed esperienziali, che coinvolgeranno l’architettura e l’arte, con mostre, talk, workshop, installazioni site-specific.

Dal 18 al 23 aprile, dunque, saranno attesi al Salone del Mobile di Milano, oltre 1.960 espositori, con ben 550 giovani esordienti al di sotto dei 35 anni di età e 27 scuole di design partecipanti.

Spazio anche ad un altro dei luoghi simbolo di tutta la Fiera, quale quello della libreria tematica, con testi specializzati di design, arte ed illustrazione, ma anche letteratura che tratta del tema affascinante della luce. Tutto curato da Corraini Editori, con lo studio Formafantasma come ideatore del progetto.

Euroluce, all’interno dei suoi spazi, sarà dotata anche di un bistrot e un ristorante, progettati da Piero Lissoni.

L’idea del bello in tutte le sue declinazioni, accompagnerà il visitatore in diversi ed interessanti percorsi estetici e culturali, conferenze, workshop verticali, mostre tematiche, bookshop. Ospite d’eccezione, al SaloneSatellite, Gaetano Pesce, che ripercorrerà i tratti salienti della sua felice ed affermata carriera, come esempio da seguire per i progettisti del futuro.

La sostenibilità ambientale, rimarrà, ad ogni modo, il grande contenitore tematico, entro cui si svolgerà questa edizione del 2023, finalizzata al conseguimento della certificazione ISO 20121 come gestione sostenibile degli eventi.