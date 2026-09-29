È la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari. Per la famiglia media (2MWh l’anno) uno sconto di 200 euro l’anno rispetto al prezzo all’ingrosso. Si tratta dell’offerta a prezzo fisso “Digital luce” di Enel, della durata di due anni, con i suoi 108 euro/MWh per la componente energia è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all’ingrosso, anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti. L’offerta è presente sul sito di Enel da aprile 2026. Rispetto al prezzo all’ingrosso per la famiglia media italiana (che consuma 2 MWh l’anno) garantisce uno sconto di oltre 200 euro l’anno solo per la componente di energia elettrica. L’energia venduta è certificata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) come proveniente da fonti rinnovabili. Enel è al primo posto nella classifica dei gruppi che operano nell’elettricità e terza nel mercato del gas.