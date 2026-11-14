Cocaina dall’Ecuador all’Europa: smantellato il cartello con società schermo

Un colpo chirurgico, silenzioso e simultaneo, maturato nell’ombra delle procure e delle sale operative europee per oltre tre anni, ha disarticolato una delle più strutturate organizzazioni transnazionali dedite al traffico di stupefacenti e al riciclaggio di capitali illeciti tra l’America Latina e il Vecchio Continente. Con gli sviluppi resi noti il 13 novembre 2026, emergono i contorni completi di una maxi-operazione che tra il 10 e l’11 novembre ha colpito simultaneamente decine di obiettivi tra Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi e Spagna. L’inchiesta, incardinata in territorio elvetico, ha permesso di risalire ai vertici logistici e finanziari di un cartello attivo almeno dal 2019, capace di movimentare tonnellate di cocaina dal Sud America verso gli scali marittimi del Nord Europa.

La rete delle società schermo tra import ed export

Dietro la facciata rassicurante del commercio internazionale si celava un meccanismo rodato, progettato per eludere i controlli doganali e mimetizzare i flussi di denaro sporco all’interno dell’economia legale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la cellula criminale aveva costituito una fitta rete di società regolarmente registrate tra la Svizzera e i Paesi Bassi, formalmente attive nel settore dell’import-export e del commercio all’ingrosso di merci lecite. Queste imprese fungevano da paravento logistico per organizzare spedizioni marittime provenienti principalmente dall’Ecuador e da altri Paesi latinoamericani, occultando ingenti partite di cocaina all’interno di carichi commerciali perfettamente regolari. La scelta della Svizzera come baricentro operativo e direzionale non rispondeva soltanto a esigenze geografiche, ma anche alla volontà di sfruttare un tessuto economico altamente internazionalizzato per gestire le relazioni commerciali e pianificare la distribuzione verso i mercati europei.

La svolta estiva nel porto di Anversa

Il punto di svolta dell’attività investigativa, avviata formalmente nel 2023 e rafforzata attraverso una squadra investigativa congiunta su scala continentale, risale all’estate del 2026. Nel mese di agosto, infatti, le informazioni condivise tra i partner internazionali avevano consentito di individuare e bloccare nel porto belga di Anversa un carico sospetto riconducibile direttamente all’organizzazione. L’ispezione aveva portato al sequestro di oltre 750 chilogrammi di cocaina purissima, sottratti al mercato prima che potessero essere smistati lungo le rotte continentali. Quel sequestro rappresentava tuttavia soltanto la punta dell’iceberg di un traffico ben più vasto, se si considera che gli investigatori attribuiscono alla medesima rete numerose altre importazioni intercettate negli scali portuali europei a partire dal 2019, per un volume complessivo stimato in diverse tonnellate di stupefacente.

Quarantotto ore di blitz in cinque Paesi

La fase esecutiva dell’operazione è scattata all’alba del 10 novembre e si è protratta fino all’11 novembre, mobilitando centinaia di agenti e magistrati in un dispositivo sincronizzato su scala continentale. Sul territorio svizzero, dove si concentrava il nucleo direttivo del sodalizio, le forze dell’ordine hanno eseguito 55 perquisizioni domiciliari e aziendali distribuite in dodici diversi cantoni, tra cui Turgovia, Zurigo, San Gallo, Basilea, Berna, Lucerna e Zugo, procedendo al fermo provvisorio di 41 persone. Per cinque dei soggetti fermati in territorio elvetico è già stata formalizzata la richiesta di carcerazione preventiva, mentre ulteriori tre indagati sono stati arrestati all’estero e si trovano attualmente in stato di detenzione in attesa delle procedure di estradizione. Parallelamente, gli interventi condotti oltre confine hanno interessato complessivamente decine di locali tra Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi e Spagna. In Germania, in particolare, le unità investigative hanno perquisito 14 immobili, incluse due sedi societarie, eseguendo cinque arresti provvisori e sequestrando circa 1,3 milioni di euro in contanti oltre a veicoli, armi e ingente documentazione contabile.

Il tesoro nascosto e la lavanderia dei profitti

L’indagine patrimoniale ha svelato come i proventi multimilionari generati dalla vendita della cocaina venissero sistematicamente reimmessi nel circuito economico attraverso una complessa ragnatela di società schermo attive in Repubblica Ceca, Germania e Svizzera. Il monitoraggio dei flussi finanziari e l’analisi operativa sul campo hanno permesso di ricostruire tanto la catena fisica di approvvigionamento della droga quanto l’architettura societaria deputata al riciclaggio dei profitti illeciti. Il bilancio provvisorio dei sequestri effettuati nei vari Paesi coinvolti testimonia la potenza economica del gruppo: gli inquirenti hanno infatti posto sotto sigillo oltre 2,3 milioni di franchi svizzeri in denaro contante, criptovalute per un controvalore di circa 50 mila franchi e un arsenale composto da quindici armi da fuoco.

La nuova strategia dei cartelli nel cuore dell’Europa

L’esito dell’operazione conferma una tendenza ormai consolidata nelle dinamiche della criminalità organizzata globale: i cartelli sudamericani non si limitano più a delegare la distribuzione a intermediari locali, ma insediano proprie cellule dirigenziali direttamente nel cuore dell’Europa, dotandosi di competenze manageriali e finanziarie di alto livello. Per contrastare strutture così fluide e radicate in più giurisdizioni, la cooperazione giudiziaria e di polizia internazionale si è rivelata l’arma decisiva, facilitando l’esecuzione simultanea di mandati di perquisizione, ordini di arresto e richieste di estradizione tra i diversi Paesi coinvolti. Un modello investigativo integrato che, colpendo simultaneamente la logistica portuale e le casseforti societarie dell’organizzazione, assesta un duro colpo alla filiera del narcotraffico tra l’Ecuador e i mercati europei.