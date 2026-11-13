Ilyes Zahani, condannato per l’aggressione al rabbino, è in un CPR e rischia l’espulsione

Aggressione al rabbino di Milano, condannato a 8 mesi e ora rinchiuso in un CPR, pur avendo residenza e documenti: Ilyes Zahani rischia l’espulsione

A meno di ventiquattr’ore dalla condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, Ilyes Zahani è stato trasferito in un Centro di permanenza per il rimpatrio e rischia l’espulsione. Il ventenne, nato in Italia da genitori tunisini, era stato condannato ieri dal Tribunale di Milano per l’aggressione al rabbino Tzemach David Mizrachi, avvenuta il 16 settembre in piazzale Bande Nere. Domani, sabato 14 novembre, è prevista davanti al giudice di pace l’udienza per la convalida del trattenimento, disposto in vista dell’espulsione.

Il trasferimento arriva all’indomani di una sentenza che aveva riconosciuto al giovane le attenuanti generiche, tenendo conto anche della proposta avanzata dalla difesa di avviare un percorso di giustizia riparativa. La giudice aveva stabilito una pena di otto mesi, inferiore all’anno richiesto dall’accusa, concedendo la sospensione condizionale. La conclusione del processo penale, tuttavia, non ha impedito l’avvio della fase amministrativa che potrebbe condurre all’allontanamento di Zahani dall’Italia.

L’eventualità dell’espulsione era stata denunciata già ieri dai legali. In un’intervista a Repubblica, l’avvocata Chiara Nicolai, dello Studio Diritti e Lavoro, aveva spiegato che il nulla osta della Procura era già arrivato. Nicolai aveva inoltre contestato l’espulsione già eseguita nei confronti di Battar Zahani, fratello di Ilyes, definendola un «provvedimento politico». Secondo la legale, il ragazzo, nato in Italia e privo di legami significativi con la Tunisia, avrebbe avuto i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana. La difesa ha già impugnato il provvedimento di espulsione.

È quanto già accaduto agli altri due giovani coinvolti nell’episodio. Il fratello maggiore di Ilyes, Battar Zahani, 21 anni, anch’egli nato e cresciuto in Italia, è stato rimpatriato in Tunisia il primo ottobre, mentre il terzo ragazzo, di origine marocchina, è stato allontanato verso il Marocco. Entrambi erano stati denunciati per l’aggressione, ma non erano ancora stati giudicati. Battar, studente universitario e volontario della Protezione civile, si trova oggi in un Paese nel quale non aveva mai vissuto.

Il trattenimento di Ilyes Zahani in un CPR presenta peraltro aspetti particolarmente singolari. I Centri di permanenza per il rimpatrio sono strutture destinate agli stranieri in attesa di espulsione, utilizzate soprattutto quando l’allontanamento non può essere eseguito immediatamente, spesso per difficoltà nell’identificazione, nella disponibilità dei documenti o nell’organizzazione del rimpatrio. Zahani, invece, è nato e cresciuto in Italia, dispone di documenti di identità, ha un’abitazione e una famiglia stabilmente residente nel Paese. Circostanze che rendono quantomeno necessario interrogarsi sulle ragioni del suo trattenimento e sull’eventuale possibilità di ricorrere a misure alternative, meno restrittive della libertà personale. E che, soprattutto, a monte, interrogano ancora una volta – come per il fratello e l’altro imputato – sulla scelta di “rimpatriare” dopo la commissione di un reato tanto lieve da non prevedere materialmente la detenzione un giovane la cui “patria” è appunto l’Italia. Sarà il giudice di pace, nell’udienza di convalida prevista per sabato 14 novembre, a pronunciarsi sulla legittimità della misura.

Proprio ieri su Gli Stati Generali abbiamo raccontato la condanna di Ilyes e pubblicato integralmente una lettera sottoscritta da oltre trenta cittadini ebrei, tra i quali anche autorevoli intellettuali, che chiedevano al rabbino di considerare un percorso di giustizia riparativa e sollevavano interrogativi sulla proporzionalità delle espulsioni. Quella possibilità, presa in considerazione anche nel procedimento penale appena concluso, si confronta ora con la prospettiva concreta di un terzo rimpatrio.

La decisione di domani riguarderà la legittimità del trattenimento nel CPR, non ancora l’esito definitivo dell’espulsione. Ma il caso presenta ormai un dato difficilmente trascurabile: tre giovani nati e cresciuti in Italia, due già rimpatriati e il terzo trattenuto in attesa di una possibile espulsione, mentre il primo processo penale si è concluso con una condanna a otto mesi e pena sospesa.