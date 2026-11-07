L’impero degli All-night: mappa finanziaria, giudiziaria ed economica della crescita imprenditoriale bengalese

L’immagine urbana delle metropoli e dei centri intermedi italiani ha subito, nel corso dell’ultimo ventennio, una trasformazione visiva e funzionale di straordinaria profondità. Punti vendita d’ortofrutta aperti senza soluzione di continuità nelle ore notturne, minimarket stipati di prodotti alimentari di prima necessità, piccoli spazi dedicati alla riparazione e alla vendita di accessori telefonici, agenzie di trasferimento di denaro abbinate a internet point e banchi per il commercio ambulante disegnano ormai la geografia commerciale di interi quartieri. Da Tor Pignattara e dalla stazione Termini a Roma fino al reticolo dei sestieri di Venezia, dai vicoli del centro storico di Palermo alle periferie industriali di Milano, Brescia e Bologna, la presenza economica della comunità originaria del Bangladesh si è consolidata fino a costituire una dorsale capillare del commercio al dettaglio e dei servizi di prossimità. Tuttavia, oltre l’apparenza iconica del mercante infaticabile e riservato, si estende una realtà complessa e stratificata. In essa, la legittima aspirazione all’emancipazione economico-sociale e al riscatto personale si intreccia inestricabilmente con pesanti condizionamenti di provenienza, fragilità strutturali del mercato del lavoro, circuiti finanziari sommersi ed escamotage documentali volti all’aggiramento delle disposizioni in materia di immigrazione, fiscalità d’impresa e tutela della manodopera.

La genesi demografica, la catena del debito e la geografia dell’insediamento

La mappa della presenza bengalese sul territorio nazionale testimonia un fenomeno migratorio di primaria grandezza per volume e velocità di insediamento. Con un totale di 213.622 cittadini del Bangladesh regolarmente censiti nel 2025, l’Italia è divenuta la principale destinazione nell’intera Unione Europea per questa componente migratoria, superando quantitativamente la presenza storicamente radicata nel Regno Unito. Il percorso evolutivo delle rilevazioni anagrafiche descrive una progressione costante: dai 91.576 residenti registrati nel 2012 ai 127.861 del 2014, sino ai 131.967 del 2017, fino al consolidamento del dato attuale. Questa corrente migratoria, intensificatasi in modo significativo a partire dai primi anni Duemila, non trae origine in modo omogeneo dall’intero territorio del Paese asiatico, ma si concentra in modo prevalente in uno specifico bacino d’esodo comprendente i distretti di Dacca, Faridpur, Comilla e Noakhali.

La struttura demografica della comunità presenta tratti distintivi ben precisi. La componente maschile continua a costituire la netta maggioranza delle presenze, attestandosi attorno al 70,4% del totale, pur evidenziando una progressiva, seppur lenta, attenuazione dovuta all’attivazione dei ricongiungimenti familiari. L’analisi della piramide dell’età rivela una popolazione prevalentemente giovane e in età lavorativa: la fascia compresa tra i 30 e i 39 anni copre da sola il 38% della comunità residente, mentre i minori rappresentano circa il 24,3% del totale, indicando l’avvio di un processo di radicamento residenziale che si contrappone alla natura transitoria dei primi flussi.

Sotto il profilo della distribuzione territoriale, i dati di Sviluppo Lavoro Italia e delle anagrafi comunali mostrano un’elevata concentrazione in precise aree del Paese. Il Lazio figura come la principale regione d’insediamento con 46.391 residenti, pari al 21,7% del totale nazionale, di cui 39.078 concentrati nell’area metropolitana di Roma. Seguono la Lombardia con 29.978 presenze (14,0%), il Veneto con 23.901 (11,2%), la Campania con 18.482 (8,7%), la Sicilia con 14.449 (6,8%), l’Emilia-Romagna con 14.288 (6,7%), la Toscana con 12.633 (5,9%), la Liguria con 10.756 (5,0%) e il Friuli Venezia Giulia con 8.425 (3,9%). A livello cittadino, dopo il primato assoluto della capitale, le maggiori comunità si riscontrano a Milano con 10.221 residenti, Venezia con 7.082, Palermo con 5.296 e Bologna con 5.089.

Per comprendere le motivazioni profonde che spingono alla nascita capillare di micro-imprese individuali gestite da cittadini bengalesi, è indispensabile analizzare il modello migratorio d’origine e il meccanismo del debito iniziale. La decisione di emigrare verso l’Europa e l’Italia non rappresenta quasi mai una scelta individuale improvvisata, bensì un piano di investimento familiare ad alto rischio finanziario. Il costo complessivo necessario per finanziare il viaggio, coprire le pratiche burocratiche e remunerare i reclutatori informali o transnazionali raggiunge cifre ingenti rispetto al reddito medio pro capite del Bangladesh. Per raccogliere tali somme, i candidati emigranti e i loro nuclei familiari ricorrono sistematicamente alla vendita di appezzamenti di terreno agricolo, all’ipoteca dell’abitazione principale o all’accensione di prestiti a tassi d’interesse usurari stipulati con intermediari locali.

Questo debito d’origine proietta un’ombra condizionante sull’intero percorso d’inserimento del cittadino straniero nel Paese d’arrivo. L’esigenza stringente e inderogabile di generare liquidità immediata per saldare i debiti contratti in madrepatria e inviare rimesse di sostentamento alla famiglia rimasta in patria impone un’elevata determinazione lavorativa. I lavoratori originari del Bangladesh si trovano così spinti ad accettare occupazioni ad alta intensità di manodopera, mansioni dequalificate o remunerazioni ridotte nel settore manifatturiero, conciario e dei servizi, oppure a ricercare nell’avvio rapido di una ditta individuale il canale per garantirsi un reddito costante e i requisiti amministrativi indispensabili al rinnovo del permesso di soggiorno.

L’architettura dell’impresa individuale e la microeconomia a basso margine

Il sistema camerale italiano offre uno spaccato dettagliato sulla propensione imprenditoriale della popolazione immigrata. Le rilevazioni elaborate da Unioncamere e InfoCamere indicano che al 30 giugno 2026 il numero di imprese a guida straniera iscritte nel Registro delle Imprese ha raggiunto quota 677.000 unità, consolidando un trend di crescita costante che ha visto l’incremento di oltre 16.000 aziende nei soli primi sei mesi dell’anno e una quota complessiva che aveva già toccato le 678.000 posizioni a metà del 2025. All’interno di questo universo, la forma giuridica dell’impresa individuale continua a rappresentare l’ossatura portante, coprendo circa il 70%-73% del totale delle attività condotte da cittadini immigrati.

Restringendo l’analisi alle ditte individuali intestate a cittadini extra-UE, la comunità del Bangladesh si colloca nei primi posti per tasso di penetrazione commerciale. Insieme alle rappresentanze di Albania e Pakistan, la compagine bengalese copre circa il 19%-20% dell’intero bacino dei titolari stranieri di imprese individuali, mostrando una specializzazione settoriale spiccata verso il commercio al dettaglio, che da solo assorbe una quota pari al 7,7% delle ditte individuali non comunitarie operanti nel comparto mercantile in Italia.

La transizione dal lavoro subordinato all’avvio dell’attività autonoma risponde a logiche microeconomiche stringenti. Il modello d’affari prevalente – che caratterizza minimarket alimentari, banchi ambulanti, agenzie di trasferimenti di denaro, centri di fonia e vendita di accessori per la telefonia – si basa sull’accettazione di margini di guadagno ridotti per singola unità di prodotto, compensati da un prolungamento delle ore di apertura del punto vendita. Il funzionamento di questi esercizi commerciali ad apertura continuativa, attivi frequentemente per ventiquattro ore al giorno, si regge sulla drastica riduzione dei costi d’esercizio e di gestione del personale. La forza lavoro viene garantita dall’impiego diretto del titolare e dall’avvicendamento di collaboratori legati da vincoli di parentela o di comune origine geografica, ai quali vengono erogati compensi contenuti, spesso integrati dalla fornitura di alloggio e vitto all’interno di strutture abitative condivise.

I dati socio-economici ufficiali mettono in luce un apparente paradosso strutturale. Il tasso di occupazione della comunità bengalese in Italia si attesta tra il 51,5% e il 58,9%, ma la distribuzione dei redditi mostra come la fascia maggioritaria dei lavoratori (pari al 37,6% dei censiti) percepisca guadagni mensili netti compresi esclusivamente tra i 1.000 e i 1.250 euro, in un contesto lavorativo dominato da contratti a tempo determinato per il 77,8% dei casi. Di fronte a livelli reddituali così contenuti, la proliferazione continuativa di nuove aperture commerciali, che richiedono l’anticipo di depositi cauzionali per le locazioni immobiliari, l’acquisto delle licenze e il pagamento delle forniture iniziali di magazzino, presuppone la presenza di meccanismi informali di finanziamento e di solidarietà creditizia etnica. Tali reti di credito comunitario consentono di raccogliere il capitale iniziale necessario all’avvio d’impresa al di fuori dei canali bancari ordinari, ma possono generare forme di dipendenza economica e di subordinazione personale del neo-imprenditore nei confronti dei finanziatori informali.

La fabbrica dei permessi di soggiorno: escamotage documentali, Decreti Flussi e ricongiungimenti fittizi

Il possesso di un regolare titolo di soggiorno costituisce la condizione giuridica imprescindibile per la permanenza sul territorio nazionale e per l’esercizio di qualsiasi attività d’impresa. La costante pressione di cittadini stranieri intenzionati a fare ingresso in Italia o a regolarizzare la propria posizione di soggiorno ha alimentato, nel tempo, la nascita di circuiti illeciti e pratiche fraudolente finalizzate a manipolare i procedimenti amministrativi gestiti dagli organi dello Stato.

Un primo e rilevante filone investigativo riguarda l’utilizzo distorto della procedura dei Decreti Flussi e dei meccanismi di inoltro telematico delle domande durante i cosiddetti “Click Day”. Le attività d’indagine condotte dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato su coordinamento di diverse Procure della Repubblica — tra cui gli uffici giudiziari di Bari, Potenza, Lecce e Chieti — hanno disvelato complessi schemi per il reclutamento e l’ingresso illegale di migranti. Le ipotesi accusatorie formulate dagli inquirenti delineano l’operatività di reti composite, strutturate con il supporto di intermediari residenti in Italia e in Bangladesh. Tali organizzazioni richiedevano ai candidati somme d’entrata ingenti, variabili tra i 10.000 e i 15.000 euro per singola pratica d’ingresso.

Per superare i controlli degli Sportelli Unici per l’Immigrazione presieduti dalle Prefetture, il meccanismo si avvaleva della collaborazione di imprese fittizie, società inattive o aziende reali ma ignare dell’inganno, indicate nelle pratiche telematiche quali apparati datori di lavoro. Nella maggior parte dei casi ricostruiti negli atti d’indagine, venivano simulate assunzioni nel settore dell’agricoltura, dell’edilizia o del lavoro domestico. I lavoratori stranieri favoriti dal rilascio del visto d’ingresso, una volta giunti sul territorio italiano, non venivano mai impiegati dalle ditte richiedenti, ma si disperdevano nel circuito del lavoro sommerso o avviavano ditte individuali sulla base di documentazione d’assunzione non genuina. Tali inchieste hanno portato all’emissione di ordinanze di custodia cautelare, perquisizioni domiciliari e all’iscrizione nel registro degli indagati di decine di soggetti con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falsità ideologica ed emissione di contratti di lavoro fittizi.

Un secondo ambito di distorsione procedurale, approfondito da indagini svolte a Roma e Prato, concerne l’aggiramento delle prescrizioni che disciplinano il ricongiungimento familiare. La normativa vigente subordina il rilascio del nulla osta al ricongiungimento al rispetto di precisi requisiti, tra cui la dimostrazione di una posizione alloggiativa idonea mediante il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dai Comuni o dalle ASL e il possesso di un reddito minimo annuo parametrato all’importo dell’assegno sociale, incrementato in ragione del numero dei familiari a carico.

Gli accertamenti giudiziari hanno messo in luce l’esistenza di veri e propri laboratori di falsificazione documentale. Sul fronte alloggiativo, le verifiche hanno individuato la produzione di contratti di locazione simulati o l’utilizzo seriale dei medesimi alloggi per ottenere molteplici certificazioni, attestando falsamente la presenza di metrature e requisiti igienico-sanitari conformi ai parametri normativi. Sul fronte reddituale, le forze di polizia hanno riscontrato la presentazione di dichiarazioni dei redditi — quali Modelli CUD o Modelli Redditi — artatamente gonfiate o emesse da società “cartiere” prive di reale operatività. Attraverso finti versamenti contributivi e la complicità di professionisti compiacenti, venivano certificati i redditi minimi necessari per superare i vagli prefettizi. In diversi procedimenti penali incardinati presso i Tribunali di Roma e Prato, decine di imputati sono stati chiamati a rispondere di capi d’imputazione relativi alla falsificazione di documenti pubblici, alla truffa ai danni di enti pubblici e alla produzione di documenti falsi per l’ottenimento dei permessi di soggiorno. In tutti i casi di indagine pendente o di rinvio a giudizio, è doveroso ribadire che la responsabilità penale degli indagati o imputati non è definitivamente accertata fino al pronunciamento di una sentenza irrevocabile di condanna.

La finanza dell’ombra: rimesse ufficiali, circuito Bangla-cash e il sistema Hawala

La dimensione finanziaria connessa alla comunità bengalese in Italia assume un peso rilevante nei flussi d’incasso diretti verso l’estero. I dati ufficiali della Banca d’Italia confermano che il Bangladesh figura stabilmente come la prima destinazione geografica delle rimesse partirati dall’Italia, per un volume complessivo che raggiunge e supera quota 1,4 miliardi di euro su base annua. Questa imponente massa finanziaria, canalizzata attraverso gli istituti di pagamento autorizzati e le reti internazionali di Money Transfer, costituisce un pilastro di sostentamento per l’economia familiare nel Paese d’origine.

Tuttavia, accanto all’incanalamento nei circuiti tracciabili del sistema bancario e finanziario formale, le analisi svolte dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e i riscontri operativi della Guardia di Finanza hanno documentato la presenza prolungata di una rete finanziaria parallela ed abusiva, comunemente definita “Bangla-cash” o inquadrata nel meccanismo tradizionale dell’ Hawala. L’Hawala è una struttura informale di movimentazione di fondi basata sulla fiducia e sul credito personale tra mediatori, detti hawaladar, operanti in Stati differenti, che consente l’invio e il ricevimento di denaro senza che vi sia alcun trasferimento fisico di contante o passaggio di flussi informatici attraverso i canali bancari tradizionali.

La ricostruzione del funzionamento dell’Hawala evidenzia una procedura articolata in varie fasi operative. Il cliente che intende trasferire denaro in Bangladesh si reca presso un mediatore informale operante sul territorio italiano. il quale esercita frequentemente la propria attività all’interno di esercizi commerciali apparentemente leciti, quali minimarket, centri di telefonia o agenzie di pratiche burocratiche, e consegna l’importo desiderato in contanti. L’ hawaladar presente in Italia contatta la propria controparte attiva nel Paese d’origine, comunicando l’entità della somma da erogare e fornendo al cliente un codice identificativo, un simbolo o una parola d’ordine. Il destinatario in Bangladesh si presenta dal referente locale, esibisce il codice e incassa la somma pattuita nella valuta locale, al netto della commissione trattenuta dal circuito. La posizione di debito e credito che viene a crearsi tra i due mediatori non si salda con bonifici internazionali, ma viene compensata nel tempo tramite transazioni finanziarie inverse, spedizione di merci o con l’emissione di fatture commerciali relative a operazioni inesistenti tra società collegate.

Le operazioni investigative condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno dimostrato che questo circuito informale viene utilizzato non solo dai lavoratori per inviare i propri risparmi risparmiando sulle commissioni ufficiali, ma anche da strutture criminali ed economiche per ripulire contante d’origine illecita e per sottrarre ricchezza all’imposizione fiscale. L’operazione “Banglatown 2”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha portato allo smantellamento di una vasta rete abusiva di raccolta e trasferimento di denaro verso il Bangladesh per un valore complessivo stimato in oltre 20 milioni di euro. L’inchiesta si è conclusa con l’esecuzione di misure cautelari e il sequestro di disponibilità finanziarie ed entità aziendali implicate nei trasferimenti illegali. Le relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) confermano che la totale assenza di tracciabilità dei flussi movimentati tramite Hawala ostacola le verifiche antiriciclaggio e priva l’amministrazione finanziaria della visibilità sui reali volumi d’affari realizzati dalle imprese. Le stime investigative ipotizzano che il volume sommerso incanalato nei canali non tracciati possa superare del 20% – 50% i dati ufficiali delle rimesse dichiarate.

Il carosello delle Partite IVA “apri e chiudi” e la risposta dell’amministrazione finanziaria

Una delle distorsioni più diffuse ed invasive emerse nel tessuto economico d’impresa guidato da compagini straniere è rappresentata dallo schema delle partite IVA “apri e chiudi”. Tale fenomeno distorsivo, riscontrato sia nel commercio al dettaglio sia nei settori della manifattura e delle costruzioni, consiste nell’utilizzo strumentale di ditte individuali o società di comodo create per operare per brevi periodi in totale evasione d’imposta.

Il meccanismo operativo si sviluppa secondo un modello ripetitivo. Un soggetto prestanome, comunemente privo di patrimonio personale o di garanzie reali, provvede all’apertura di una partita IVA e all’iscrizione presso la Camera di Commercio. Durante un intervallo temporale ridotto, generalmente compreso tra i 12 e i 24 mesi, l’impresa opera regolarmente sul mercato emettendo fatture, incassando l’IVA dai clienti e maturando ingenti debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali. L’entità economica omette tuttavia la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e il versamento delle imposte dovute. Non appena l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza avviano le prime attività di verifica o emettono gli avvisi di accertamento, la partita IVA viene cessata volontariamente. Contestualmente, nei medesimi locali commerciali e con l’impiego degli stessi beni strumentali, si insedia una nuova ditta individuale formalmente intestata a un differente prestanome, la quale riprende la medesima attività d’impresa lasciando i debiti tributari precostituiti in capo alla precedente posizione ormai inattiva.

Per arginare questo circuito fraudolento che altera la libera concorrenza del mercato e alimenta il magazzino della riscossione statale, il legislatore è intervenuto integrando la disciplina dell’articolo 35 del DPR 633/1972 mediante la Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023). Le disposizioni vigenti conferiscono all’amministrazione finanziaria il potere di disporre la cessazione d’ufficio delle partite IVA che presentano profili di elevato rischio fiscale sulla base di analisi preventive. La normativa prevede inoltre l’inibizione della compensazione orizzontale dei crediti d’imposta e stabilisce che l’eventuale riapertura di una nuova posizione IVA da parte del medesimo soggetto sia condizionata alla presentazione di un’idonea polizza fideiussoria in favore dell’Erario per un importo non inferiore a 50.000 euro.

L’impianto dei controlli operativi si fonda sull’utilizzo dell’infrastruttura informatica gestita da Sogei, capace di incrociare i dati presenti in oltre 200 banche dati tributarie, patrimoniali e finanziarie. L’analisi di rischio consente ai Reparti della Guardia di Finanza di individuare tempestivamente le correlazioni tra posizioni IVA di nuova apertura e ditte cessate appartenenti al medesimo contesto aziendale o collegate ai medesimi consulenti fiscali. Su scala nazionale, l’azione di contrasto ha registrato un’accelerazione progressiva: dalle 1.200 proposte di cessazione d’ufficio formulate nel 2023 e le circa 6.000 del 2024, le Fiamme Gialle sono giunte a formulare ben 3.800 proposte nel solo 2025. I target strategici definiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell’Agenzia delle Entrate fissano l’obiettivo di 9.000 chiusure d’ufficio per il 2026, 9.500 per il 2027 e 10.000 per il 2028.

Operazioni ad ampio raggio condotte dai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Brescia, Napoli, Savona e Prato hanno portato alla disarticolazione di vaste reti aziendali fittizie. Nell’ambito delle indagini svolte a Brescia, l’analisi ha evidenziato l’utilizzo di centinaia di partite IVA fittizie e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per centinaia di milioni di euro, mentre le attività svolte a Napoli hanno condotto al sequestro preventivo di oltre 117 milioni di euro di crediti d’imposta inesistenti e alla proposta di chiusura per 229 posizioni fiscali irregolari. Anche a Prato, le verifiche fiscali hanno consentito di neutralizzare 164 partite IVA fittizie riconducibili a ditte prive di reale struttura operativa.

L’etno-caporalato nei settori industriali: il caso emblematico di Monfalcone

Le dinamiche economico-occupazionali legate alla presenza della comunità bengalese non si esauriscono nell’ambito del micro-commercio urbano, ma penetrano in modo consistente nei grandi comparti industriali della manifattura e della navalmeccanica. L’epicentro nazionale di questa realtà è rappresentato dal distretto navale di Monfalcone, in provincia di Gorizia, sede di uno dei principali cantieri navali italiani specializzato nella realizzazione di navi da crociera. Nell’arco del recente periodo storico, la composizione sociale demografica della città friulana ha subito una profonda mutazione: su una popolazione complessiva di circa 30.000 residenti, più di un terzo è composto da cittadini stranieri, in larghissima parte lavoratori di provenienza bengalese impiegati dalle ditte subappaltatrici dell’indotto navale.

Le indagini giudiziarie avviate dalla Procura della Repubblica di Gorizia ed eseguite dai Carabinieri del Nucleo Operativo e della Guardia di Finanza hanno disvelato l’esistenza di un diffuso ed intollerabile sistema di sfruttamento della manodopera all’interno della filiera delle imprese in appalto e subappalto. Il meccanismo illecito si fondava prevalentemente sulla prassi corruttiva della cosiddetta “paga globale”. Ai lavoratori stranieri venivano consegnate buste paga formali che attestavano sulla carta la corretta corresponsione dei minimi salariali prescritti dai Contratti Collettivi Nazionali del settore metalmeccanico. Tuttavia, sotto la minaccia costante del licenziamento – che avrebbe comportato la perdita del contratto d’opera e la conseguente revoca del permesso di soggiorno – gli operai erano costretti a prelevare in contanti e restituire ai caporali e ai titolari delle ditte subappaltatrici consistenti porzioni dello stipendio percepito. A questo schema si aggiungevano trattenute arbitrarie a titolo di costo per il posto letto in alloggi sovraffollati e degradati.

Il percorso giudiziario scaturito da queste inchieste si è snodato attraverso diversi procedimenti ed ordini di giudizio incardinati presso il Tribunale di Gorizia. Nello specifico di una vertenza dibattimentale concluse in primo grado, tre responsabili della ditta Pad Carpenterie Srl sono stati condannati a pene detentive per complessivi 17 anni di reclusione per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato ex art. 603-bis del codice penale. In ulteriori filoni d’indagine condotti con il rito del giudizio immediato, la Procura ha disposto la citazione a giudizio per intermediari di nazionalità bengalese ed imprenditori locali accusati di aver strutturato condotte di sopraffazione retributiva ai danni dei propri connazionali. Durante le udienze processuali, decine di lavoratori bengalesi si sono costituiti parte civile con l’assistenza delle organizzazioni sindacali, vedendosi riconoscere la qualifica di vittime di sfruttamento e il diritto al risarcimento dei danni patiti. Questa complessa vicenda giudiziaria dimostra come le maglie dello sfruttamento lavorativo vedano frequentemente la sovrapposizione tra le direttive gestionali delle ditte appaltatrici e il ruolo attivo di mediatori etnici interni che utilizzano i vincoli di appartenenza comunitaria per imporre condizioni di lavoro subordinate e privare i lavoratori dei fondamentali diritti tutelati dall’ordinamento italiano.

Prospettive future, sequestri patrimoniali e lo scenario dell’integrazione

La dinamica dell’espansione economica gestita dai cittadini del Bangladesh si trova oggi dinanzi a un punto di svolta decisivo. Il fenomeno appare caratterizzato da una profonda dualità: da un lato si evidenzia una spinta concreta verso l’integrazione sociale e l’affrancamento economico, testimoniata dall’aumento delle nascite in Italia, dal consolidamento dei nuclei familiari e dalla presenza di una seconda generazione composta da oltre 950 studenti universitari iscritti negli atenei del Paese; dall’altro lato permangono gravissime anomalie distorsive legate all’evasione fiscale, ai circuiti finanziari clandestini e allo sfruttamento della manodopera informale.

Nel breve e medio periodo, l’azione di contrasto svolta dalle istituzioni dello Stato proseguirà attraverso l’impiego coordinato degli strumenti amministrativi e giudiziari. L’estensione delle cessazioni d’ufficio delle partite IVA a rischio, l’obbligo di prestazione delle garanzie fideiussorie e l’incremento delle operazioni di sequestro preventivo per equivalente sui patrimoni accumulate illecitamente costituiscono gli assi portanti della risposta dell’amministrazione finanziaria per ristabilire parità di condizioni nel mercato commerciale. Al tempo stesso, il monitoraggio costante effettuato dall’Unità di Informazione Finanziaria e dalla Guardia di Finanza sui canali informali di trasferimento fondi mirerà a disarticolare le reti Hawala, favorendo l’incanalamento del flusso delle rimesse all’interno degli istituti creditizi regolamentati e tracciabili.

Per garantire un reale processo di integrazione ed evitare che la micro-imprenditoria etnica continui a rappresentare una sacca d’ombra economica, appare indispensabile superare la visione meramente repressiva del fenomeno. Occorre promuovere politiche attive di inclusione finanziaria e formazione burocratica che accompagnino i giovani piccoli imprenditori nel rispetto delle norme tributarie, previdenziali e del lavoro vigenti nel nostro ordinamento. Soltanto attraverso il rigoroso rispetto della legalità economica, combinato con la tutela dei diritti dei lavoratori e l’abbattimento delle catene del debito d’origine, sarà possibile trasformare la forte propensione lavorativa della comunità bengalese in una risorsa virtuosa e pienamente integrata nell’economia del Paese.