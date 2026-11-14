Il “nervo scoperto” delle stragi: quando i vertici della polizia temevano che Totuccio Contorno parlasse

Carte bruciate, hard disk nascosti e un patto di silenzio: l’inchiesta di Caltanissetta svela la rete di protezione e i depistaggi istituzionali sui misteri di via D’Amelio, il ruolo di De Gennaro e il caso Contorno

Quel 19 luglio 1992, l’asfalto di via d’Amelio non si limitò a restituire l’orrore di un cratere e il pianto straziante di una nazione ferita; generò una colonna di fumo denso, nero, oleoso, che si arrampicò pesantemente nel cielo di Palermo come un totem di morte e devastazione. Quella cortina fuligginosa, che odorava di tritolo e di carne bruciata, fu soltanto il primo dei fumi neri ad alzarsi su quella strage. A distanza di poche ore, e poi per decenni, un altro fumo, invisibile agli occhi ma soffocante per la democrazia, ha cominciato a levarsi dalle stanze ovattate dei palazzi istituzionali, dagli uffici investigativi e dai tavoli di una giustizia tradita. Un fumo bianco di scartoffie manipolate, grigio di menzogne istituzionali, nero di omissioni calcolate e di agende sparite. Un rogo silenzioso e perpetuo, alimentato nel tempo per bruciare prove, incenerire la verità storica e soffocare il grido di giustizia, lasciando che il Paese intero continuasse a respirare l’aria irrespirabile di un depistaggio di Stato.

L’inchiesta di Caltanissetta e l’architettura del depistaggio permanente

Il decreto di perquisizione informatica, personale e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta – Direzione Distrettuale Antimafia nell’ambito del procedimento penale n. 1947/2026 R.G.N.R. mod. 44, apre uno squarcio senza precedenti sulla stagione delle stragi del 1992 e sulle dinamiche di potere che, a distanza di oltre trent’anni, continuano a condizionare la ricerca della verità sulla morte di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Il provvedimento non si limita a ricostruire singoli episodi di deviazione investigativa, ma delinea l’esistenza di una vera e propria struttura parallela, un’architettura di protezione e occultamento che gli inquirenti definiscono attraverso l’analisi delle condotte di figure di assoluto vertice degli apparati di sicurezza dello Stato.

Al centro di questo complesso intreccio si collocano due protagonisti apparentemente distanti, ma legati da un filo rosso ininterrotto sin dalla fine degli anni Ottanta: da una parte l’ex prefetto Giovanni De Gennaro, per decenni ai vertici della Polizia di Stato, della DIA e dei servizi di intelligence; dall’altra Salvatore Contorno, detto “Totuccio” o “Coriolano della Floresta”, storico uomo d’onore della famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù e tra i primi grandi collaboratori di giustizia. L’indagine nissena dimostra come la gestione delle indagini su via D’Amelio, la sparizione dell’agenda rossa del magistrato palermitano e la fabbricazione del falso pentito Vincenzo Scarantino non siano stati semplici errori giudiziari o iniziative isolate dell’allora capo della Squadra Mobile Arnaldo La Barbera, deceduto nel 2002, bensì il frutto di una strategia sistemica volta a blindare segreti inconfessabili risalenti alla guerra di mafia e ai rapporti opachi tra apparati investigativi e ambienti criminali.

La figura di Giovanni De Gennaro tra potere istituzionale e rete riservata

Per comprendere la portata delle contestazioni mosse a Giovanni De Gennaro occorre osservare la parabola istituzionale di un uomo che ha attraversato tutte le stagioni più delicate della Repubblica, ricoprendo ruoli apicali dal Nucleo Centrale Anticrimine fino alla carica di Capo della Polizia e Direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Sebbene nei precedenti procedimenti giudiziari sul depistaggio di via D’Amelio il nome di De Gennaro non fosse emerso in prima linea rispetto alle manipolazioni operate da La Barbera, gli atti dell’inchiesta di Caltanissetta restituiscono l’immagine di un regista occulto, costantemente proteso a monitorare e orientare l’evoluzione delle indagini.

Le intercettazioni ambientali e telefoniche documentano una rete fittissima di fedelissimi, funzionari ed ex appartenenti alle forze dell’ordine che operavano alle sue dirette dipendenze per raccogliere informazioni riservate sugli sviluppi giudiziari e garantire una barriera protettiva attorno al suo operato passato. Tra queste figure spicca Donatella Peruzzi, funzionaria della Polizia di Stato legata a De Gennaro da un rapporto fiduciario strettissimo, incaricata di custodire supporti informatici, seguire le udienze e mantenere i contatti con Serena La Barbera, figlia di Arnaldo, assunta nei servizi di sicurezza nel 2008 proprio sotto l’egida dell’ex Capo della Polizia.

Accanto a lei operano l’ex ispettore Francesco Pacetto, utilizzato come tramite costante verso gli ambienti palermitani e i collaboratori di giustizia, e l’ispettore della Guardia di Finanza Massimo Carnicelli, addetto alla scorta di De Gennaro e impiegato come vettore materiale per la consegna di plichi sigillati e messaggi cartacei scritti a mano per eludere qualsiasi intercettazione.

La paura delle intercettazioni e le cautele criptiche

Un elemento che colpisce nella ricostruzione della Procura di Caltanissetta è il livello di allarme e di rigida compartimentazione adottato da Giovanni De Gennaro non appena ha avuto sentore che le indagini stessero lambendo i suoi rapporti storici con La Barbera e con gli eventi del periodo 1989-1992. Dalle carte emerge che l’ex prefetto era venuto a conoscenza del rischio di essere sottoposto a intercettazioni, un’informazione maturata anche grazie a canali riconducibili al contesto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e ai rapporti con l’allora procuratore aggiunto Michele Prestipino.

Da quel momento, le comunicazioni tra De Gennaro e i suoi collaboratori assumono i tratti di una vera e propria operazione di controspionaggio domestico. Gli incontri più delicati vengono fissati all’aperto, sui terrazzi del Centro Studi Americani a Roma, solo dopo aver lasciato rigorosamente i telefoni cellulari all’interno delle stanze per neutralizzare il pericolo di captatori informatici. Per le comunicazioni a distanza si ricorre a utenze telefoniche intestate a familiari estranei ai fatti, come la moglie di Francesco Pacetto, mentre ogni passaggio di documenti o direttive operative viene affidato alla consegna brevi manu tramite gli uomini della scorta o alla redazione di biglietti cartacei poi distrutti.

Questo apparato di precauzioni estreme testimonia non la semplice prudenza di un ex servitore dello Stato, ma la consapevolezza di dover proteggere un patrimonio informativo altamente compromettente.

Le contestazioni materiali: il furto della borsa e il rogo degli archivi

Il salto di qualità nell’attività investigativa della DDA di Caltanissetta avviene quando il timore di De Gennaro si traduce in condotte materiali di occultamento e distruzione delle prove. Il punto di rottura si verifica nell’ottobre del 2024, quando a Roma viene rubata dall’auto di servizio guidata dal marito di Donatella Peruzzi una borsa appartenente allo stesso De Gennaro, contenente documenti riservati e hard disk.

Un successivo sopralluogo effettuato dai Carabinieri del ROS consente di recuperare parte di quel materiale cartaceo abbandonato in un cumulo di rifiuti, svelando l’esistenza di un archivio privato parallelo detenuto dall’ex Capo della Polizia. L’episodio scatena il panico nel gruppo.

Le intercettazioni ambientali registrate nel novembre del 2025 documentano con drammatica chiarezza il momento in cui De Gennaro confida alla Peruzzi di aver proceduto a eliminare fisicamente i documenti cartacei originali risalenti agli anni Ottanta e Novanta, dichiarando di averli riletti con attenzione prima di darli alle fiamme affinché non potessero mai finire nelle mani dei magistrati. Contestualmente, per mettere al sicuro la mole di dati digitali senza lasciare tracce sui circuiti ufficiali, vengono acquistati nuovi hard disk tramite piattaforme di commercio elettronico e un computer dedicato esclusivamente alla lettura offline, affidando i supporti al figlio Giulio e all’ispettore Carnicelli con l’obiettivo di parificare gli archivi ed eliminare ogni possibile falla.

L’enigma di Salvatore Contorno: il rientro in Sicilia e l’intuizione di Falcone

Se De Gennaro rappresenta il vertice istituzionale di questa vicenda, Salvatore Contorno ne costituisce il baricentro operativo e il “nervo scoperto” più sensibile. Affiliato dal 1975 alla famiglia di Santa Maria del Gesù, killer spietato e protagonista della seconda guerra di mafia nelle file della fazione perdente opposta ai Corleonesi di Salvatore Riina, Contorno divenne collaboratore di giustizia nella scia di Tommaso Buscetta, fornendo contributi decisivi per il Maxiprocesso di Palermo.

Prima di diventare un pentito formale, Contorno agì come prezioso confidente della Squadra Mobile di Palermo diretta da Ninni Cassarà, aiutandolo a decifrare gli equilibri interni e i clan della guerra di mafia scatenata dai Corleonesi (contribuendo tra l’altro al famoso “Rapporto dei 161” del luglio 1982). Collaborazione che lo portò ad avere un nome in codice che era “Prima Luce”.

Tuttavia, la sua figura restò sempre avvolta da una profonda ambiguità, esplosa in tutta la sua gravità tra la fine del 1988 e la primavera del 1989. Rientrato clandestinamente in Italia dagli Stati Uniti nel novembre del 1988, dove si trovava sotto protezione, Contorno si mosse per mesi nel palermitano nonostante la misura della sorveglianza speciale e il rischio altissimo di essere eliminato dai clan vincitori, fino al suo arresto avvenuto il 26 maggio 1989 a San Nicola l’Arena insieme al cugino latitante Gaetano Grado. Già all’epoca, Giovanni Falcone comprese immediatamente che la presenza di Contorno in Sicilia non era frutto di un’iniziativa isolata, ma si inseriva in una gestione opaca e compiacente da parte della Squadra Mobile di Arnaldo La Barbera e delle gerarchie romane, un contesto che negli anni successivi sarebbe stato definito come la “loggia Contorno”. Falcone contestò con fermezza l’impostazione “minimalista” della polizia giudiziaria, che tentava di ridurre la vicenda a un semplice favoreggiamento, e incriminò Contorno per associazione mafiosa, smascherando il suo reinserimento attivo nelle dinamiche criminali e i rapporti inconfessabili che avevano coperto il suo ritorno.

Il patto del silenzio e la gestione del collaboratore fino all’attualità

A distanza di oltre trentacinque anni da quell’arresto a San Nicola l’Arena, Salvatore Contorno è rimasto per Giovanni De Gennaro il vero “perno della situazione”, come lo definisce esplicitamente Francesco Pacetto nelle conversazioni intercettate. Il terrore costante dell’ex Capo della Polizia era che Contorno, ormai anziano e residente a Nepi in provincia di Viterbo, potesse cedere alle domande dei magistrati di Caltanissetta e svelare finalmente la verità sugli accordi e sulle coperture del 1989, gettando una luce sinistra anche sui legami tra apparati dello Stato e ambienti mafiosi alla vigilia della stagione stragista.

Per scongiurare questo scenario, De Gennaro ha mantenuto in piedi per decenni una vera e propria struttura di assistenza e controllo affidata a Pacetto.

Nonostante l’ex ispettore manifestasse in privato una certa insofferenza per il ruolo di “badante” del pentito, egli ha eseguito scrupolosamente ogni direttiva volta a soddisfare le richieste economiche e personali di Contorno, occupandosi persino delle sue pendenze immobiliari a Palermo e arrivando a interessarsi del reperimento di armi e munizioni. Quando, nel maggio del 2025, la DDA di Caltanissetta ha convocato formalmente Contorno per essere interrogato, la rete di De Gennaro si è mossa all’istante per verificare la tenuta psicologica del collaboratore e blindarne la linea difensiva.

Il risultato ha confermato la solidità di quel patto tacito: davanti ai pubblici ministeri nisseni, Contorno si è avvalso della facoltà di non rispondere, liquidando i magistrati con un rifiuto netto e ribadendo la propria indisponibilità a collaborare, con immediato sollievo dei suoi protettori occulti.

Una ferita aperta nella storia della Repubblica

La sintesi che emerge dal decreto della Procura di Caltanissetta restituisce l’immagine di un sistema di potere che ha saputo auto-proteggersi attraverso una straordinaria continuità di uomini, metodi e silenzi. Il depistaggio sulla strage di via D’Amelio, lungi dall’essere un capitolo chiuso con le condanne per la falsa gestione di Vincenzo Scarantino, si rivela parte integrante di una più ampia strategia di autoconservazione istituzionale.

La distruzione mediante il fuoco degli archivi cartacei degli anni Ottanta e Novanta, la duplicazione clandestina dei supporti informatici, le cautele paranoiche adottate per sfuggire alle intercettazioni e il controllo asfissiante esercitato su Salvatore Contorno dimostrano che i segreti custoditi attorno al periodo 1989-1992 conservano ancora oggi un potenziale deflagrante.

In definitiva, il quadro tracciato dagli inquirenti fotografa una ferita ancora aperta nella democrazia repubblicana. Il tentativo disperato di occultare tracce, distruggere archivi e manovrare le tutele e i silenzi dei protagonisti di ieri conferma che la ricerca della piena verità sulla stagione delle stragi mafiose continua a scontrarsi con quel muro di “omertà istituzionale” che, a distanza di oltre trent’anni, impedisce ancora di dissolvere del tutto le ombre sui mandanti occulti e sui complici istituzionali che agirono all’ombra della Repubblica.

Fino a quando quel muro di omertà istituzionale non verrà definitivamente abbattuto, la verità piena sui mandanti occulti e sulle complicità esterne che accompagnarono l’uccisione di Paolo Borsellino resterà prigioniera di un patto di silenzio che attraversa da oltre trent’anni le stanze più riservate dello Stato.