Dalla mafia ai tavoli del turismo: come il denaro sporco si siede nei ristoranti del centro di Palermo

Un’inchiesta che indaga tra l’esplosione del turismo e locali che cambiano il volto di Palermo. I capitali sporchi dei clan trovano nella ristorazione palermitana la lavatrice perfetta: scontrini gonfiati, prestanome improvvisati e un mercato legale drogato dal denaro illecito

Tra i tavolini all’aperto di una trattoria nel cuore della Vucciria o dietro il bancone di un elegante cocktail bar a due passi da Piazza Pretoria o sulla via Maqueda, il flusso turistico che ha travolto Palermo negli ultimi anni ha generato un effetto collaterale tanto redditizio quanto invisibile.

Sotto la patina di una città in perenne festa da cartolina, i capitali della criminalità organizzata hanno trovato nella filiera della ristorazione, del food & beverage e dell’intrattenimento notturno la loro lavatrice ideale. Non si tratta più soltanto del tradizionale pizzo estorto dall’esterno con la minaccia esplicita o l’atto intimidatorio: oggi la mafia ha compiuto un salto di qualità imprenditoriale, sedendosi direttamente dietro la cassa e gestendo in prima persona i flussi finanziari dell’accoglienza. E lo fa sfruttando con maestria zone d’ombra contabili, normative ed economiche.

L’anatomia del riciclaggio: perché la ristorazione?

Per comprendere come tonnellate di contante, provento dello spaccio di sostanze stupefacenti, delle estorsioni, del racket e del traffico d’armi, vengano trasformate in ricchezza pulita e legale, è necessario analizzare la struttura intrinseca della somministrazione di alimenti e bevande.

Perché proprio la ristorazione? La risposta degli investigatori è lapidaria: la ristorazione e la somministrazione di bevande e cibo sono il settore d’elezione per il riciclaggio di denaro contante.

Nel capoluogo siciliano, il boom del turismo ha trasformato il centro storico in una miniera d’oro a cielo aperto. I bar, i ristoranti, le pizzerie e le enoteche muovono ogni giorno enormi volumi di denaro, spesso contante. È il contesto ideale per immettere nel circuito legale i proventi dello spaccio di droga, delle estorsioni e del racket.

La ristorazione è, per sua natura contabile e operativa, un’attività ad altissima movimentazione di contante (cash intensive). A differenza di un’azienda manifatturiera o di una società di servizi B2B, dove ogni singola transazione è rigorosamente tracciata da bonifici bancari e fatture elettroniche, il ristorante si interfaccia quotidianamente con una clientela pulviscolare, mutevole e in larga parte anonima: il turista di passaggio, il cliente occasionale, il gruppo che paga in contanti dividendo il conto a fine serata.

È proprio all’interno di questa “zona grigia” del contante che si sviluppa il canovaccio investigativo delle cosche. Il denaro sporco, accumulato nei circuiti clandestini e impossibilitato a essere depositato direttamente sul conto corrente senza far scattare le segnalazioni per operazioni sospette (SOS) della Banca d’Italia, ha un disperato bisogno di una “fabbrica di fatturato fittizio”. Il ristorante si trasforma così in un perfetto convertitore chimico-finanziario: assorbe carta straccia illecita e la restituisce sotto forma di utili d’impresa regolarmente tassati, immacolati e pronti per essere reinvestiti nel mercato immobiliare o nei circuiti finanziari ufficiali.

Il manuale tecnico: le strategie contabili per “lavare” il denaro

Gli esperti dei nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e la Direzione Distrettuale Antimafia conoscono bene le complesse tecniche di ingegneria criminale applicate ai bilanci dei locali commerciali. I meccanismi operativi per ripulire il denaro seguono schemi precisi e rigorosamente pianificati.

Innanzitutto il rigonfiamento sistematico dei corrispettivi (scontrini “fantasma”) che rappresenta la tecnica primordiale ma ancora estremamente efficace. L’imprenditore compiacente o direttamente espressione del clan inserisce nei corrispettivi giornalieri inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate somme in contanti di provenienza illecita, facendole apparire come l’incasso di pasti o degustazioni mai avvenuti.

Se in una giornata di lavoro la cassa registra 4.000 euro di incassi reali da clienti in carne ed ossa, l’esercente provvede a certificare 5.000 euro, immettendo quindi nella cassa fisica 9.000 euro di denaro sporco. Ovviamente ripulire il denaro ha un costo di gestione ben calcolato. Per far risultare puliti quei 5.000 euro aggiuntivi, l’impresa dovrà versare le relative imposte sul reddito (IRES/IRPEF), la quota IRAP e l’IVA.

Per la criminalità organizzata, questo versamento non è una perdita, ma un costo d’impresa: pagare il 25-30% di tasse allo Stato rappresenta la commissione necessaria per trasformare il restante 70% di capitale illecito in denaro perfettamente tracciabile, bancabile e spendibile senza il rischio di sequestri patrimoniali. Spostandosi, poi, su un livello di sofisticazione superiore, i clan impiegano reti di società guscio o cartiere.

Il ristorante stipula contratti per forniture di materie prime sovraprezzate, consulenze di web marketing inesistenti o servizi di pulizia e manutenzione fittizi. Il denaro pulito esce dal conto corrente del ristorante mediante bonifico bancario, approda alla società cartiera e da lì viene prelevato in contanti tramite piccoli prelievi frazionati o trasferito all’estero verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata mediante transazioni in criptovalute o circuiti d’incasso informali (hawala).

Per schermare la reale titolarità delle attività, la criminalità si avvale di strutture societarie flessibili. Si ricorre spesso a S.r.l. a capitale ridotto o simbolico, con compagini sociali intestate a prestanome privi di precedenti penali: giovani incensurati, casalinghe o parenti di secondo e terzo grado di esponenti delle famiglie mafiose. In questo modo si eludono i controlli preliminari e i filtri delle banche dati antimafia.

La colonizzazione del centro storico e il dumping economico

Dietro questi artifici contabili si nasconde una profonda metamorfosi sociale e urbana. Negli ultimi anni, quartieri simbolo come la Kalsa, il Capo, la Vucciria e l’Albergheria, il quadrilatero tracciato dalle assi via Maqueda e Via Vittorio Emanuele, hanno subito una trasformazione radicale. Le storiche botteghe artigiane e i vecchi esercizi a gestione familiare, strangolati dall’aumento degli affitti, dal rincaro dei costi energetici e dalla complessa gestione finanziaria post-pandemica, sono stati progressivamente spinti alla chiusura.

A comprare non sono quasi mai grandi catene o multinazionali anonime, ma una galassia pulviscolare di società a responsabilità limitata, spesso intestate a prestanome, giovani incensurati o soggetti privi di precedenti penali ma con alle spalle “famiglie” o soggetti legati agli ambienti dei mandamenti mafiosi. L’immobile viene acquistato, finemente ristrutturato e convertito in un locale di tendenza tarato sulla clientela turistica ad alta capacità di spesa.

L’impatto di questa economia dopata sul mercato sano è devastante. Un operatore economico onesto deve muoversi sul mercato rispettando il vincolo di bilancio: deve richiedere prestiti bancari sostenendone i tassi d’interesse, pagare regolarmente i fornitori, versare le imposte e remunerare la forza lavoro in conformità con i contratti collettivi.

Chi ricicla denaro sporco, al contrario, non risponde alle regole del mercato: dispone di liquidità illimitata, non ha l’esigenza di generare un utile reale e può permettersi di operare in costante perdita o di praticare prezzi aggressivi (dumping). Il risultato è l’inesorabile soffocamento della concorrenza legale, progressivamente estromessa dal tessuto economico cittadino.

A farne le spese è anche la qualità del lavoro. All’interno delle strutture infiltrate si riscontrano frequentemente gravi forme di irregolarità contrattuale: lavoro in nero o grigio (contratti part-time a fronte di turni a tempo pieno), assenza di tutele sulla sicurezza, turni massacranti e retribuzioni ben al di sotto dei minimi retributivi, supportate dal ricatto della precarietà sociale.

I miracoli economico-finanziari all’ombra di Santa Rosalia

Mentre economisti ed esperti di microfinanza si affannano a studiare formule complesse sull’accumulazione del capitale, tra i vicoli del centro storico di Palermo assistiamo a parabole individuali che avrebbero del prodigioso, se non fosse per quell’inevitabile puzza di bruciato che lasciano dietro di sé.

Ma ci sono delle storie vere, a Palermo. Storie che sono sotto gli occhi di tutti. E che dimostrano come non esista alcun miracolo imprenditoriale. Ma solo un’enorme operazione di riciclo di denaro proveniente dalle consorterie mafiose locali.

Prendete, ad esempio, quella di Gaetano (nome di fantasia): fino a tre anni fa la sua vita era un’equilibrata e precaria gincana tra lavoretti in nero, espedienti di quartiere e una cronica assenza di garanzie bancarie. Poi, l’illuminazione. Nel giro di quarantotto mesi, quasi per virtù dello Spirito Santo o per un’improvvisa quanto inspiegabile accelerazione del proprio profilo manageriale, Gaetano si è ritrovato al timone di ben sei diverse attività di ristorazione, tra cocktail bar di tendenza, trattorie “tipiche” e friggitorie d’assalto per turisti, arrivando persino a rilevare in contanti la proprietà di alcuni degli immobili storici che ospitano i suoi locali. E a ristrutturarli diverse volte.

Non meno affascinante è la repentina ascesa di Salvatore (nome di fantasia), fino a ieri umile aiuto cuoco che faticava a farsi concedere un prestito da cinquecento euro. In un triennio di prodigioso stakhanovismo, Salvatore ha collezionato quote, licenze e registratori di cassa fino a risultare l’orgoglioso proprietario di tre diversi ristoranti nel cuore della movida.

Di fronte a questi colpi di genio imprenditoriale, gli inquirenti non hanno potuto fare a meno di porsi la domanda fondamentale: da dove arrivano tutti questi soldi? Perché il punto è proprio questo: oggi non si vince più al Totocalcio e le probabilità di azzeccare la combinazione del SuperEnalotto restano statisticamente irrisorie.

Allo stesso modo, sono sempre più rari, o forse del tutto estinti, quei favolosi e dimenticati zii d’America o parenti benestanti senza eredi che, chiudendo gli occhi, lasciano in eredità fortune inaspettate a nipoti che fino al giorno prima faticavano ad arrivare a fine mese.

Escluse le vincite al gioco, escluse le eredità degli zii e scartata l’ipotesi di una prodigiosa scoperta dell’alchimia da parte di giovani incensurati, resta un’unica, banale e consolidata spiegazione: il capitale non è loro.

I due “imprenditori della domenica” sono semplicemente il volto pulito, la firma sulla carta intestata e il paravento in carne ed ossa dietro cui la criminalità organizzata muove i propri milioni, schermando i veri proprietari e trasformando la ristorazione palermitana nel teatro del più grottesco dei miracoli finanziari. E in un immenso “buon appetito”.

Il turismo come specchietto per le allodole

Paradossalmente, è proprio il turismo, la grande speranza di riscatto e modernizzazione di Palermo, a fare da carburante a questo sistema. La folla di turisti che affolla i mercati storici cerca l’autenticità, il folklore, il cibo di strada preparato a vista. Ma dietro la facciata pittoresca di una Palermo da cartolina si cela una pericolosa monocultura economica.

Quando un intero settore strategico come la ristorazione turistica finisce sotto il controllo o l’influenza della criminalità organizzata, la città rischia di subire una colonizzazione silenziosa. Non c’è bisogno di sparare, né di eclatanti atti intimidatori. Il controllo si fa fluido, finanziario, mimetizzato tra i tavolini di un dehors e le recensioni positive su TripAdvisor.

Le strategie d’indagine e il futuro della città

Il contrasto a questo fenomeno ha imposto un cambio di paradigma da parte degli organi inquirenti. Le classiche indagini sul territorio si sono integrate con complesse analisi di forensic accounting: si analizzano le banche dati aziendali, si monitorano i passaggi di quote sociali anomali presso le Camere di Commercio, si incrociano le dichiarazioni dei redditi con gli effettivi volumi di acquisto di materie prime e si applicano gli strumenti delle interdittive antimafia e dei sequestri preventivi di beni e aziende.

Tuttavia, l’azione giudiziaria da sola non può essere risolutiva se non accompagnata da una forte presa di coscienza collettiva e istituzionale. Palermo si trova di fronte a una scelta fondamentale per il suo modello di sviluppo: considerare il boom turistico come un fattore di crescita neutro, ignorando l’origine dei capitali che ne finanziano l’espansione, oppure strutturare un sistema rigido di monitoraggio, trasparenza e prevenzione per tutelare l’economia legale.

Senza una vigilanza capillare sulla filiera degli investimenti urbani, la bellezza e l’attrattività del centro storico rischiano di trasformarsi in una luccicante vetrina vuota, dove la ricchezza prodotta dal turismo finisce per alimentare e consolidare proprio quel potere criminale che per decenni ha soffocato lo sviluppo della città.

Perchè Palermo si trova a un bivio cruciale della sua storia recente. Da una parte la tentazione di cedere a un benessere economico apparente, alimentato da fiumi di denaro di cui non si vuole indagare l’origine; dall’altra la fatica di costruire un modello di sviluppo pulito, basato sui diritti, sulla legalità e sulla vera qualità.

Perché se il centro storico continuerà a lavare i capitali delle mafie sotto gli occhi distratti dei turisti, la bellezza di Palermo rischia di diventare nient’altro che una magnifica vetrina vuota, con un conto salatissimo da pagare per il futuro della città.