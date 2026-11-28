Nel febbraio 1991 i carabinieri del Raggruppamento operativo speciale consegnarono alla Procura di Palermo un documento destinato a diventare uno dei dossier più controversi della storia giudiziaria italiana. Non era soltanto una ricostruzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Era il tentativo di descrivere un modello di potere economico nel quale Cosa nostra non si limitava a imporre tangenti, ma cercava di controllare l’intero ciclo della ricchezza prodotta dalla spesa pubblica: dalla programmazione delle opere alla selezione delle imprese, dall’aggiudicazione delle gare alla gestione dei cantieri, fino alla distribuzione dei profitti.

Trentacinque anni dopo, una delle denominazioni riportate in quel documento ricompare nella storia di una delle maggiori infrastrutture italiane: il Ponte sullo Stretto di Messina. È la Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, CMC, indicata nel rapporto del ROS fra le imprese associate al consorzio S.C.C., insieme a Salini Costruzioni e C.I.S.A.

La cooperativa ravennate ha successivamente detenuto il 13 per cento di Eurolink, il contraente generale del Ponte, partecipazione ceduta nel marzo 2025 nell’ambito della procedura di risanamento aziendale.

Il collegamento societario esiste. Ma non è una prova di continuità criminale, né dimostra che CMC abbia partecipato alle attività illecite ricostruite dai carabinieri negli anni Novanta. La documentazione non consente di attribuire alla cooperativa responsabilità penali sulla base della sua presenza nell’elenco societario.

La questione è un’altra e merita di essere affrontata senza scorciatoie: ricostruire la rete delle imprese, comprendere il funzionamento dei consorzi, verificare gli appalti effettivamente assegnati, seguire le trasformazioni patrimoniali e distinguere ciò che è stato accertato dalla magistratura da ciò che rimane una relazione economica o societaria.

Perché il filo rosso che attraversa questa vicenda non è necessariamente quello di una stessa organizzazione criminale sopravvissuta immutata nel tempo. È quello di un sistema nel quale il controllo della spesa pubblica, la concentrazione delle risorse finanziarie e la capacità di condizionare il mercato delle opere costituiscono fattori strategici per l’economia criminale.

Le origini: quando Cosa nostra comprese il valore degli appalti

Per comprendere il dossier del 1991 bisogna tornare agli anni Settanta e Ottanta, quando l’espansione delle infrastrutture pubbliche siciliane offrì a Cosa nostra nuove possibilità di accumulazione economica.

Il modello tradizionale dell’estorsione, fondato sulla richiesta di denaro agli imprenditori che operavano sul territorio, non era più sufficiente a soddisfare le ambizioni delle famiglie mafiose. Le grandi opere pubbliche offrivano una prospettiva diversa: entrare nel circuito economico, condizionare la concorrenza, controllare le forniture e trasformare l’intervento pubblico in una fonte di ricchezza continuativa.

La mafia comprese che non era necessario possedere formalmente un’impresa per condizionare un appalto. Era sufficiente controllare i rapporti fra imprese, amministrazioni, intermediari e operatori locali. La forza intimidatoria garantiva il rispetto degli accordi, mentre la disponibilità di relazioni politiche e amministrative consentiva di intervenire sulle procedure.

Il meccanismo non era uniforme. In alcuni casi si imponeva la partecipazione di imprese gradite all’organizzazione; in altri si concordavano preventivamente i ribassi; altrove si interveniva attraverso i subappalti, le forniture di materiali, il movimento terra, il calcestruzzo e l’assunzione di manodopera.

Il risultato era una progressiva trasformazione della mafia da soggetto esterno che pretendeva una quota del profitto a componente capace di intervenire nella sua stessa produzione.

La relazione della Procura di Palermo sulle indagini svolte a partire dal 1989, depositata presso la Commissione parlamentare antimafia nel 1999, descriverà questo salto qualitativo come il passaggio da un ruolo prevalentemente parassitario a un condizionamento interno dell’attività imprenditoriale e dei lavori pubblici.

È una distinzione fondamentale. La tangente rappresenta un prelievo sul profitto prodotto da altri. Il controllo dell’appalto consente invece di condizionare la formazione del profitto, di selezionare chi lo realizza e di stabilire come viene distribuito.

Il sistema delle tre componenti: mafia, imprenditoria e politica

La ricostruzione investigativa individua un sistema di relazioni nel quale convergevano interessi differenti.

La componente mafiosa garantiva il controllo territoriale, la capacità intimidatoria e il rispetto degli accordi. Quella imprenditoriale metteva a disposizione strutture societarie, requisiti tecnici, capacità finanziarie e organizzazione dei cantieri. La componente politico-amministrativa poteva intervenire nella programmazione delle opere, nella definizione delle procedure e nei rapporti con gli enti appaltanti.

Non si trattava necessariamente di un’organizzazione formalizzata attraverso un’unica struttura societaria o un accordo scritto. La sua efficacia derivava dalla possibilità di coordinare interessi diversi, mantenendo ciascun soggetto formalmente inserito nel proprio ambito di attività.

Il sistema prevedeva anche una distribuzione programmata delle aggiudicazioni. Non era indispensabile che una sola impresa vincesse tutte le gare. Al contrario, la rotazione degli affidamenti permetteva di mantenere l’equilibrio fra gruppi imprenditoriali, ridurre i conflitti e assicurare una partecipazione più ampia ai profitti.

La sentenza della seconda sezione penale della Cassazione n. 5649 del 22 aprile 1999, depositata il 6 maggio, ha descritto il meccanismo del cosiddetto metodo IN, ricostruendo un sistema nel quale le imprese concordavano preventivamente i ribassi, mentre l’organizzazione mafiosa programmava l’aggiudicazione dei grandi lavori.

La Corte ha riconosciuto il ruolo delle complicità imprenditoriali e il coinvolgimento di interessi politici e mafiosi nella manipolazione delle gare. Ha inoltre chiarito la necessità di valutare individualmente la posizione di ciascun imputato, senza trasformare la partecipazione a un contesto economico in una presunzione automatica di responsabilità penale.

È proprio questo modello che rende il dossier del 1991 ancora importante: mostra come il controllo criminale possa esercitarsi attraverso strutture economiche apparentemente ordinarie.

Il consorzio C.E.M.P.E.S.: il primo snodo investigativo

L’indagine Mafia-Appalti non nasce nel febbraio 1991. Le sue origini sono precedenti e si collocano nel lavoro investigativo avviato su input della Procura di Palermo nel 1989.

Un passaggio decisivo riguarda il consorzio C.E.M.P.E.S., acronimo di Collettore emissario della città di Palermo zona est, costituito il 2 novembre 1987.

Il consorzio riuniva tre imprese: Tor di Valle Costruzioni di Roma, Impresa Ing. Fortunato Federici di Roma e C.I.S.A. di Udine. L’obiettivo era l’esecuzione dei lavori per il collettore emissario della zona sud-orientale di Palermo, appaltati dall’Agenzia per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno per un importo a base d’asta di 32,7 miliardi di lire.

Il rapporto dei carabinieri si soffermava sulle caratteristiche delle imprese e sulle loro relazioni societarie. In particolare, evidenziava i rapporti della Tor di Valle con la Taibbi Costruzioni, i cui titolari erano stati raggiunti da provvedimenti cautelari per associazione mafiosa, e quelli della C.I.S.A. di Udine con la società palermitana C.I.S.A. Farinella.

È proprio attraverso questa seconda struttura che emerge il nome di Cataldo Farinella, imprenditore edile di Gangi, indicato dal ROS come esponente di primo piano della consorteria mafiosa locale.

Il rapporto descriveva la C.I.S.A. di Udine come società controllante della C.I.S.A. Farinella, nella quale Farinella risultava socio.

Il dato investigativo non riguardava dunque soltanto la partecipazione a una gara. Riguardava la ricostruzione di una struttura societaria attraverso la quale un’impresa operante nel mercato nazionale delle costruzioni risultava collegata a una realtà imprenditoriale siciliana riconducibile a un soggetto ritenuto di rilievo nell’organizzazione mafiosa.

Il C.E.M.P.E.S. rappresenta uno dei primi punti di osservazione del sistema: un grande appalto pubblico, un consorzio composto da imprese di diversa provenienza geografica e una rete di relazioni societarie che i carabinieri ritenevano necessario approfondire.

È importante ribadirlo: CMC Ravenna non faceva parte del C.E.M.P.E.S. I consorziati individuati dal rapporto erano Tor di Valle, Fortunato Federici e C.I.S.A. Questa distinzione è indispensabile per non alterare la ricostruzione storica.

CMC Ravenna e il consorzio S.C.C.: il collegamento che riemerge

La Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna nasce il 7 marzo 1901, quando 35 muratori costituiscono una società cooperativa fra operai, muratori e manovali del Comune di Ravenna. Nel 1909 la fusione con la società dei Cementisti determina la denominazione storica con la quale l’impresa si affermerà nel mercato delle costruzioni.

Nel secondo dopoguerra la cooperativa partecipa alla realizzazione di opere industriali e infrastrutturali in Italia, compresi impianti petrolchimici in Sicilia. Negli anni successivi consolida la propria presenza nel settore autostradale e nelle grandi opere, sviluppando anche attività internazionali.

La sua presenza nel rapporto ROS del 1991 emerge attraverso un documento societario relativo alla C.I.S.A. di Udine.

Nell’elenco delle società collegate alla C.I.S.A., ricavato dall’assemblea ordinaria del 16 maggio 1988, compare il consorzio S.C.C., descritto come consorzio fra Salini Costruzioni S.p.A., Cooperativa C.M.C. di Ravenna e C.I.S.A. S.p.A.

La denominazione della cooperativa, accompagnata dal riferimento alla sede storica di Ravenna, via Trieste 76, coincide con quella dell’impresa ravennate.

Questo è il collegamento documentale.

Non si tratta di una semplice omonimia, ma di una relazione consortile riportata nell’informativa investigativa attraverso la documentazione societaria della C.I.S.A.

Il dato, tuttavia, deve essere interpretato correttamente. Il rapporto non afferma che la CMC fosse parte del C.E.M.P.E.S., non le attribuisce l’aggiudicazione dei lavori del collettore palermitano e non dimostra che la cooperativa avesse partecipato alle gare SIRAP finite sotto osservazione.

Il documento dimostra che CMC, Salini e C.I.S.A. erano associate nel consorzio S.C.C. e che il consorzio figurava fra le società collegate indicate nella ricostruzione societaria della C.I.S.A.

Non dimostra, da solo, quali lavori lo S.C.C. avesse eseguito, in quale misura ciascuna impresa avesse partecipato alle attività consortili o quali rapporti operativi fossero intercorsi con le società siciliane oggetto delle indagini.

È precisamente questo il punto che richiede ulteriori verifiche attraverso gli atti costitutivi, i bilanci, le visure storiche e i contratti del consorzio.

Cataldo Farinella e il sistema degli appalti SIRAP

Il collegamento fra C.I.S.A. e Cataldo Farinella assume un significato investigativo più preciso quando si esaminano le gare gestite dalla SIRAP, la Siciliana Incentivazioni Reali per Attività Produttive.

La società regionale aveva il compito di promuovere e realizzare infrastrutture destinate alle attività produttive, artigianali e industriali. Le sue procedure di appalto interessavano diversi territori della Sicilia e movimentavano finanziamenti pubblici di notevole entità.

Il rapporto del ROS analizzò in particolare le gare per le aree attrezzate di Petralia Soprana, San Cipirello, Alia, Collesano e Favara.

Uno degli episodi più significativi riguarda l’appalto per il completamento infrastrutturale dell’area mista della Madonnuzza, a Petralia Soprana.

Il bando fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 29 luglio 1989. La gara si svolse il 30 ottobre dello stesso anno per un importo di 26 miliardi e 190 milioni di lire, con finanziamento previsto dalla legge 64 del 1986.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’aggiudicazione venne assegnata al raggruppamento formato da Cataldo Farinella S.p.A. e Siino Costruzioni S.r.l.

L’elemento investigativo non era costituito soltanto dall’identità dell’aggiudicatario. I ROS avevano acquisito intercettazioni e documentazione amministrativa che, secondo la loro interpretazione, dimostravano l’esistenza di accordi preventivi fra operatori economici e soggetti interessati alla gestione delle gare.

La ricostruzione comprendeva anche le modalità con cui alcune imprese venivano escluse, i ricorsi che avrebbero potuto compromettere gli accordi e le compensazioni prospettate attraverso l’assegnazione di altri lavori.

Un secondo episodio riguardava l’area artigianale di San Cipirello, con una gara di circa 16,69 miliardi di lire, celebrata il 30 ottobre 1990. Anche in questo caso il rapporto descriveva una procedura caratterizzata da un numero ristretto di concorrenti effettivi e da esclusioni che gli investigatori consideravano funzionali alla programmazione delle aggiudicazioni.

Fra le altre gare analizzate, figuravano quelle di Alia e Collesano. In quest’ultimo caso il rapporto si soffermava sull’aggiudicazione a un raggruppamento composto da Stefano Potestio, Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna e Structura Costruzioni di Agrigento, riportando gli elementi investigativi allora disponibili sulla posizione di Potestio.

Queste vicende disegnano il contesto nel quale operavano le imprese e i soggetti individuati dal ROS. Non consentono però di attribuire a CMC una partecipazione alle gare, in assenza di documentazione che la dimostri.

La presenza di CMC nell’elenco societario collegato alla C.I.S.A. e la partecipazione di Farinella al circuito imprenditoriale oggetto delle indagini sono due dati distinti. La loro connessione storica è rilevante per la ricerca, ma non può essere trasformata in una responsabilità per associazione o contiguità.

Il denaro, le forniture e il controllo della filiera

Il sistema degli appalti mafiosi non si esauriva nella manipolazione delle aggiudicazioni.

Una parte rilevante della ricchezza veniva prodotta e trasferita attraverso la filiera dei materiali, soprattutto il calcestruzzo, le cave, gli inerti, il movimento terra e i subappalti.

È un passaggio essenziale per comprendere la dimensione patrimoniale dell’economia mafiosa.

Un’impresa che ottiene un appalto può generare ricavi legittimi. Ma se l’organizzazione criminale riesce a imporre fornitori, controllare le cave, condizionare i trasporti e orientare i subappalti, può appropriarsi di una parte consistente del valore economico dell’opera senza comparire necessariamente nella titolarità dell’appalto principale.

La vicenda del gruppo imprenditoriale riconducibile ad Antonino Buscemi è particolarmente significativa.

Le successive indagini ricostruirono i rapporti fra Buscemi, la famiglia mafiosa di Boccadifalco-Passo di Rigano e il settore del calcestruzzo, anche attraverso le partecipazioni societarie nel gruppo Calcestruzzi.

La richiesta di archiviazione della Procura di Caltanissetta nel procedimento relativo ai cosiddetti mandanti occulti bis ripercorre le ipotesi investigative riguardanti l’utilizzo della Calcestruzzi Palermo come canale per il riciclaggio di proventi derivanti dal traffico di stupefacenti. Si tratta di una ricostruzione contenuta in un atto della Procura, da distinguere dalle singole statuizioni giudiziarie intervenute sulle posizioni personali e societarie.

Il dato economico è comunque rilevante: le cave e gli impianti di produzione del calcestruzzo non erano semplici attività accessorie. Costituivano infrastrutture economiche capaci di generare flussi di denaro, consolidare posizioni di mercato e garantire un controllo territoriale che si estendeva oltre il singolo appalto.

La mafia poteva quindi intervenire su più livelli: sulla gara, sulla fornitura, sul subappalto e sulla distribuzione dei profitti.

Il dossier del 16 febbraio 1991 e la controversia istituzionale

Il rapporto del ROS del 16 febbraio 1991 rappresentava il risultato di un’attività investigativa iniziata nel 1989.

Il documento fu consegnato il 20 febbraio 1991 a Giovanni Falcone, nella sua qualità di procuratore aggiunto, e successivamente trasmesso al procuratore capo Pietro Giammanco.

Secondo la ricostruzione riferita dal generale Mario Mori nell’audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia del 16 aprile 2025, l’informativa era composta da 877 pagine, 483 allegati e 44 schede relative alle persone coinvolte nelle indagini.

Il suo oggetto era l’accertamento di un’associazione di tipo mafioso finalizzata ad acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici nel territorio siciliano.

Il rapporto suscitò immediatamente tensioni fra investigatori e magistrati.

La questione non riguardava soltanto la valutazione delle risultanze investigative, ma anche la gestione delle informazioni, i tempi di approfondimento e l’eventuale presenza di responsabilità politiche.

È necessario, a questo proposito, distinguere il documento del febbraio 1991 dalle successive informative integrative. Nelle audizioni parlamentari del 2025 Mori ha sostenuto di avere trasmesso a Falcone e ad altri magistrati anche annotazioni preliminari, datate 2 luglio e 5 agosto 1990, contenenti richieste di approfondimento su personalità politiche nazionali e regionali.

La relazione della Procura di Palermo presentata al CSM nel dicembre 1992 offriva una ricostruzione diversa delle contestazioni relative alla presunta presenza di nomi politici nel rapporto originario. Secondo quei magistrati, le citazioni contenute nelle conversazioni non costituivano automaticamente elementi di responsabilità penale.

La distinzione è sostanziale: un nome pronunciato in un’intercettazione non equivale a un coinvolgimento criminale.

Nel giugno 1991, intanto, la Procura aveva chiesto misure cautelari nei confronti di Angelo Siino, Giuseppe Li Pera, Cataldo Farinella, Alfredo Falletta e Serafino Morici. Il GIP accolse la richiesta il 9 luglio.

Il 26 luglio 1991 venne inoltre conferita al ROS una nuova delega investigativa relativa alla SIRAP.

Le indagini proseguirono nel 1992. Nel gennaio venne richiesta una nuova ordinanza cautelare nei confronti di Rosario Cascio e Vito Buscemi, accolta dal GIP il 17 febbraio.

Nel marzo 1992 fu chiesto il rinvio a giudizio per sei imputati, mentre per numerosi altri indagati la Procura, nel luglio dello stesso anno, presentò una richiesta di archiviazione, accolta dal GIP il 14 agosto 1992.

Non tutti i soggetti comparsi nelle informative finirono quindi a giudizio. E non tutti coloro che furono destinatari di misure cautelari furono necessariamente condannati per ogni ipotesi investigativa iniziale.

Falcone, Borsellino e il problema della continuità investigativa

Il rapporto Mafia-Appalti è entrato anche nella ricostruzione storica degli ultimi mesi di vita di Paolo Borsellino.

La Commissione antimafia dell’ARS, nella relazione conclusiva del 13 luglio 2021 sul depistaggio delle indagini di via D’Amelio, ha dedicato un’intera appendice alla vicenda, ricostruendo le diverse testimonianze e le controversie giudiziarie che si sono sviluppate nel corso degli anni.

Giovanni Falcone aveva seguito le prime fasi dell’indagine prima del trasferimento al Ministero della Giustizia. Paolo Borsellino, che aveva avuto conoscenza del rapporto anche durante il periodo trascorso alla Procura di Marsala, manifestò successivamente l’intenzione di approfondire nuovamente la materia.

Le testimonianze raccolte dalla Commissione non sono tutte coincidenti.

Antonio Di Pietro ha ricordato un colloquio con Borsellino dopo la strage di Capaci, nel quale il magistrato avrebbe espresso l’urgenza di procedere rapidamente su alcune indagini. Alberto Di Pisa ha riferito che Borsellino gli avrebbe parlato esplicitamente dell’intenzione di riaprire Mafia-Appalti. Antonio Ingroia ha invece ricordato l’interesse del magistrato per gli appunti di Falcone e per le questioni che, a suo giudizio, non erano state adeguatamente approfondite.

La riunione del 14 luglio 1992, cinque giorni prima della strage di via D’Amelio, costituisce uno dei passaggi più discussi.

Davanti alla Commissione sono emerse ricostruzioni divergenti sul comportamento di Borsellino e sulle sue richieste di chiarimento riguardanti il procedimento.

È necessario mantenere una distinzione rigorosa fra la documentazione disponibile, le testimonianze rese successivamente e le ipotesi sul movente della strage.

La relazione della Commissione ARS non ha stabilito che il dossier Mafia-Appalti abbia determinato l’uccisione di Borsellino. Ha ricostruito la controversia investigativa e il contesto istituzionale, senza trasformare le diverse interpretazioni in una verità giudiziaria definitiva.

L’interesse di Borsellino per il dossier è documentato da più testimonianze. Il rapporto causale fra quell’interesse e la strage richiede invece una valutazione autonoma, che non può essere data per acquisita.

Gli esiti giudiziari: dalle prime condanne alle misure patrimoniali

La storia giudiziaria di Mafia-Appalti non si esaurisce nel procedimento originato dal rapporto del 1991.

La prima fase processuale relativa ad Angelo Siino e ad altri cinque imputati si concluse con la sentenza del Tribunale di Palermo del 2 marzo 1994, successivamente parzialmente riformata dalla Corte d’Appello il 29 febbraio 1996. La sentenza divenne irrevocabile.

Un secondo importante filone processuale si concluse con la sentenza del Tribunale di Palermo del 16 luglio 1996 nei confronti di Salvatore Riina e altri otto imputati, successivamente parzialmente riformata dalla Corte d’Appello il 4 giugno 1998.

La Cassazione intervenne il 22 aprile 1999 con la sentenza n. 5649, depositata il 6 maggio, esaminando il sistema di controllo mafioso delle gare e il ruolo delle imprese coinvolte.

La documentazione giudiziaria successiva ha inoltre ricostruito il ruolo di Angelo Siino come organizzatore del sistema di ingerenza mafiosa negli appalti. Dopo un nuovo arresto nel luglio 1997, Siino iniziò a collaborare con la giustizia, fornendo informazioni sulle relazioni fra Cosa nostra, imprenditori e istituzioni.

Le sue dichiarazioni hanno rappresentato un elemento importante per le indagini successive, ma sono state sottoposte al vaglio dei giudici e devono essere considerate insieme agli altri riscontri acquisiti.

Un capitolo particolarmente significativo riguarda Giuseppe Li Pera. La relazione della Corte d’Appello di Caltanissetta sull’amministrazione della giustizia nel periodo luglio 2023-giugno 2024 segnala la definizione di un procedimento di prevenzione patrimoniale avente a oggetto la confisca di ingenti patrimoni riconducibili all’imprenditore, già condannato per associazione mafiosa e indicato come organizzatore del sodalizio facente capo a Siino.

È un passaggio importante perché dimostra che l’attività di aggressione patrimoniale può proseguire anche molti anni dopo le condotte originarie, quando emergono elementi idonei a sostenere le misure previste dalla legislazione antimafia.

La prevenzione patrimoniale segue infatti una logica diversa da quella della sola condanna penale: mira a sottrarre disponibilità economiche e beni a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie stabiliti dalla legge.

Il recupero dei patrimoni rappresenta una componente essenziale del contrasto alle mafie imprenditoriali. Arrestare gli esecutori e accertare le responsabilità individuali non è sufficiente se le strutture economiche attraverso cui si produce e si conserva la ricchezza rimangono intatte.

CMC: la crisi della cooperativa e la trasformazione societaria

Il filo documentale che conduce al presente passa anche attraverso la storia economica della CMC.

La cooperativa ravennate, fondata nel 1901, ha attraversato una lunga fase di espansione nazionale e internazionale. Il suo sviluppo si è basato sulla partecipazione a grandi opere, infrastrutture di trasporto, impianti industriali e lavori idraulici.

La crisi finanziaria degli anni Duemila ha però modificato profondamente la sua struttura.

Nel 2018 la società presentò domanda di concordato preventivo, dando inizio a una complessa fase di ristrutturazione. Le difficoltà si sono successivamente aggravate, fino alla domanda di accesso alla composizione negoziata depositata il 24 giugno 2024.

La relazione finale dell’esperta nominata nella procedura, Stefania Chiaruttini, datata 20 ottobre 2025, ricostruisce le operazioni di dismissione degli asset, le trattative con i creditori e la cessione delle partecipazioni societarie.

In questo contesto assume particolare rilievo la partecipazione del 13 per cento detenuta da CMC in Eurolink.

Il dato era presente nell’organigramma societario della cooperativa al 6 giugno 2024.

La partecipazione era stata oggetto di un accordo fra CMC, WeBuild e WeBuild Italia sottoscritto il 3 ottobre 2023. Successivamente, nell’ambito della procedura di risanamento, venne avviata una procedura competitiva per la sua vendita.

Il bando del 30 agosto 2024 prevedeva un prezzo di 11,3 milioni di euro, articolato in una componente fissa di 5,3 milioni e una componente variabile di 6 milioni, subordinata al verificarsi di una specifica condizione contrattuale entro il 30 giugno 2025.

Il 12 novembre 2024 fu aperta l’unica offerta pervenuta, presentata da WeBuild. Dopo l’esercizio dei diritti di prelazione da parte degli altri soci, la partecipazione fu ceduta il 26 marzo 2025 a WeBuild e agli altri soci aventi diritto.

CMC incassò 5,3 milioni di euro il 26 e 27 marzo 2025, mantenendo formalmente la titolarità di una sola azione.

La relazione dell’esperta precisa che, alla data della sua redazione, la cooperativa non aveva ancora incassato i restanti 6 milioni, perché gli acquirenti contestavano il verificarsi della condizione contrattuale.

Questa operazione è importante per due ragioni. Da una parte documenta il valore patrimoniale della partecipazione detenuta da CMC nel contraente generale del Ponte. Dall’altra dimostra come una quota di una grande società di progetto possa diventare un asset da liquidare nell’ambito di una procedura di risanamento aziendale.

Non vi è alcuna evidenza che l’operazione sia stata determinata da vicende criminali. La sua rilevanza è economica, societaria e finanziaria.

Occorre inoltre distinguere la cooperativa storica dalla nuova CMC Ravenna S.p.A. Nel 2025 il ramo industriale della cooperativa venne ceduto ad Alpha General Contractor, società del gruppo Finres, con efficacia dall’8 ottobre. La nuova società operativa è un soggetto giuridico distinto, controllato da Finres.

La continuità del marchio e dell’attività industriale non deve essere confusa con una continuità automatica di tutte le precedenti partecipazioni e responsabilità patrimoniali.

Eurolink e il Ponte sullo Stretto: la nuova dimensione della grande opera

Eurolink rappresenta il passaggio più evidente fra la storia societaria della CMC e una delle principali infrastrutture contemporanee italiane.

Il consorzio è nato nei primi anni Duemila come raggruppamento di imprese nazionali e internazionali selezionate per la progettazione e la realizzazione del collegamento stabile fra Sicilia e Calabria.

Nella compagine originaria figuravano Webuild, con il 45 per cento, la spagnola Sacyr con il 18,7 per cento, Condotte d’Acqua con il 15 per cento, CMC con il 13 per cento, la giapponese IHI con il 6,3 per cento e Acer Steel, attraverso il Consorzio ACI, con il 2 per cento.

La partecipazione della cooperativa ravennate non era dunque marginale. Rappresentava una quota significativa del capitale della società di progetto.

Il successivo trasferimento della partecipazione nel marzo 2025 ha modificato la compagine economica del contraente generale, in un momento in cui la cooperativa attraversava una fase di profonda ristrutturazione.

Il Ponte sullo Stretto, per dimensione finanziaria e complessità tecnica, costituisce oggi un esempio di concentrazione di risorse pubbliche, capacità progettuale e interessi industriali.

La sua realizzazione richiede una filiera articolata di imprese, fornitori, subappaltatori, servizi tecnici e infrastrutture complementari. Proprio per questo, la trasparenza delle procedure e il controllo dei flussi economici assumono una rilevanza centrale.

La storia degli appalti siciliani insegna che il rischio di infiltrazione non si manifesta necessariamente attraverso l’ingresso diretto di un’organizzazione criminale nella compagine del contraente generale. Può emergere nei livelli successivi della catena economica, nelle forniture, nei subappalti, nei servizi logistici e nei rapporti con imprese formalmente autonome.

Questa considerazione non costituisce un’accusa nei confronti di Eurolink, dei suoi soci o di CMC. È un’indicazione di metodo investigativo: la verifica antimafia deve riguardare l’intera filiera e non soltanto l’impresa titolare del contratto principale.

Il ritorno in Sicilia: SS 640, Ferrovia Circumetnea e nuovi flussi finanziari

La parte più attuale dell’indagine emerge dalla documentazione relativa alla nuova CMC Ravenna S.p.A. e alla società consortile Empedocle 2.

Empedocle 2 è stata costituita nel 2010 dalla Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna e dal Consorzio Integra per realizzare i lavori di ammodernamento dell’itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19, lungo la SS 640 di Porto Empedocle.

È un’infrastruttura strategica per la mobilità siciliana, destinata a migliorare i collegamenti fra la Sicilia sud-occidentale, il territorio nisseno e l’autostrada Palermo-Catania.

Il contratto con ANAS, sottoscritto il 30 giugno 2010, aveva un valore iniziale di 567,8 milioni di euro.

Nel 2026 la vicenda è tornata al centro dell’attenzione per un’operazione finanziaria di dimensioni considerevoli.

La Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2026 ha pubblicato l’avviso relativo alla cessione pro soluto a Ledro SPV di un portafoglio di crediti da riserve tecniche di appalto, ceduto da CMC Ravenna S.p.A. ed Empedocle 2 S.c.p.A.

Fra i crediti indicati nell’avviso figura quello relativo alla SS 640, per un ammontare complessivo delle riserve di 1.450.747.920,54 euro, aggiornate fino al SAL 80 del 31 marzo 2026.

Il documento indica anche riserve per 147.042.031,76 euro relative al contratto per il potenziamento e la trasformazione della Ferrovia Circumetnea, nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e lungo la tratta submetropolitana fino a Paternò.

Il contratto relativo alla Circumetnea era stato sottoscritto il 21 ottobre 2024 fra CMC Ravenna S.p.A. e Ferrovia Circumetnea, per un importo iniziale di 58,9 milioni di euro.

Nell’elenco figurano inoltre lavori per il collegamento stradale SS 514-SS 115-SS 194 Ragusana, per la fognatura di via Cruillas a Palermo e per il ripristino della tratta ferroviaria Caltagirone-Niscemi.

Si tratta di una concentrazione significativa di opere pubbliche siciliane nella struttura economica della nuova CMC.

È necessario, tuttavia, comprendere correttamente la natura delle cifre pubblicate. Le riserve tecniche sono pretese economiche iscritte dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione dei lavori, normalmente collegate a contestazioni, maggiori oneri, varianti, ritardi o altre questioni contrattuali. Non rappresentano automaticamente crediti già riconosciuti dall’amministrazione, né somme definitivamente liquidate.

La cessione pro soluto trasferisce al cessionario i crediti individuati nell’operazione, con i relativi diritti, secondo le condizioni contrattuali. Non significa che l’intero valore nominale sia stato pagato in contanti al cedente.

Il prezzo effettivo della cessione non è indicato nell’avviso della Gazzetta Ufficiale.

Questa distinzione è fondamentale anche sul piano investigativo: un portafoglio di riserve per oltre un miliardo di euro rappresenta un valore economico potenziale e una posizione finanziaria da monitorare, ma non costituisce la prova di un pagamento illecito o di un trasferimento di denaro di provenienza criminale.

La cartolarizzazione dei crediti e il nuovo livello della finanza infrastrutturale

La cessione del portafoglio a Ledro SPV introduce un ulteriore livello nella catena economica delle grandi opere.

Il credito maturato durante l’esecuzione di un appalto può essere trasformato in un’attività finanziaria trasferibile. Il soggetto che lo detiene può ottenere liquidità senza attendere la conclusione delle controversie con la stazione appaltante.

Nel caso in esame, l’avviso ufficiale identifica Ledro SPV come società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti e indica doNext come master servicer e Arx Asset Management come special servicer.

Il meccanismo non è di per sé anomalo né illecito. La cartolarizzazione è uno strumento previsto dall’ordinamento e utilizzato anche nel finanziamento delle attività produttive.

La sua rilevanza investigativa deriva dalla necessità di ricostruire la provenienza dei crediti, la loro effettiva consistenza, il prezzo di trasferimento, le garanzie eventualmente associate e i soggetti che intervengono nella gestione e nel recupero delle somme.

Nel settore degli appalti pubblici, questi aspetti assumono particolare importanza perché il debitore finale è spesso un’amministrazione pubblica o un soggetto controllato dal settore pubblico.

Il passaggio dal contratto all’iscrizione della riserva, dalla riserva alla cessione e dalla cessione al recupero del credito può coinvolgere una pluralità di operatori economici e finanziari.

La prevenzione antimafia deve quindi seguire anche le trasformazioni del valore economico prodotto dalle opere, non soltanto i flussi finanziari iniziali.

Non esistono, sulla documentazione qui esaminata, elementi per sostenere che la cartolarizzazione CMC-Empedocle 2 presenti irregolarità criminali. La sua struttura è pubblicamente descritta e va analizzata attraverso gli atti contrattuali e societari disponibili.

Il patrimonio mafioso e la nuova frontiera dei controlli

Il confronto fra il sistema descritto nel 1991 e le infrastrutture finanziarie contemporanee mette in evidenza una trasformazione profonda.

Negli anni Ottanta e Novanta il controllo mafioso poteva manifestarsi attraverso il condizionamento delle gare, l’imposizione di fornitori, il controllo delle cave, la gestione dei subappalti e l’intermediazione di imprenditori collusi.

Oggi il rischio può estendersi a strutture societarie più complesse, fondi, società veicolo, crediti commerciali, strumenti di finanziamento e operazioni transnazionali.

La complessità degli strumenti finanziari non determina automaticamente un rischio criminale. Rende però più articolata la ricostruzione della titolarità effettiva delle attività economiche e dei flussi di denaro.

Per questo l’analisi patrimoniale deve affiancare quella investigativa tradizionale.

Non basta identificare chi vince una gara. Bisogna ricostruire chi controlla le imprese esecutrici, chi finanzia le operazioni, chi fornisce i materiali, chi incassa i crediti e chi beneficia economicamente delle trasformazioni societarie.

La legislazione antimafia italiana dispone di strumenti importanti, dalla documentazione antimafia alle interdittive, dalle misure di prevenzione patrimoniali al sequestro e alla confisca, oltre alle verifiche sui titolari effettivi e agli obblighi antiriciclaggio.

La loro efficacia dipende dalla capacità di integrare le informazioni provenienti da registri societari, banche dati pubbliche, stazioni appaltanti, autorità di vigilanza e organismi investigativi.

La vicenda di Giuseppe Li Pera, con le misure patrimoniali richiamate dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, dimostra che il recupero dei patrimoni riconducibili a soggetti condannati per associazione mafiosa può proseguire anche a distanza di decenni.

Il contrasto alle mafie imprenditoriali non può quindi limitarsi alla repressione delle condotte consumate durante la gara. Deve raggiungere le strutture economiche che hanno consentito di accumulare, conservare e trasformare la ricchezza.

Il filo rosso: ciò che è documentato e ciò che resta da dimostrare

La ricostruzione storica permette di individuare alcuni punti fermi.

Nel 1991 la CMC di Ravenna compariva nel rapporto ROS attraverso il consorzio S.C.C., associato a Salini Costruzioni e C.I.S.A. La C.I.S.A. di Udine risultava collegata alla C.I.S.A. Farinella, nella quale era socio Cataldo Farinella, indicato dai carabinieri come esponente di rilievo della consorteria mafiosa locale.

Il C.E.M.P.E.S., titolare dell’appalto del collettore fognario palermitano, era composto da Tor di Valle, Fortunato Federici e C.I.S.A., non da CMC.

Le gare SIRAP esaminate dai ROS documentano un sistema di condizionamento delle aggiudicazioni nel quale compaiono Farinella, Siino e altri imprenditori. Non è stato invece dimostrato che CMC abbia partecipato a quelle specifiche procedure.

Nel corso dei decenni successivi, la cooperativa ravennate ha sviluppato una presenza significativa nelle grandi opere nazionali e internazionali, arrivando a detenere il 13 per cento di Eurolink. La partecipazione è stata ceduta nel marzo 2025 nell’ambito della procedura di risanamento.

Nel frattempo, il ramo industriale della cooperativa è passato a una nuova società per azioni controllata da Finres. La nuova CMC opera oggi anche in Sicilia, attraverso infrastrutture stradali e ferroviarie e una struttura economica che comprende la partecipazione in Empedocle 2.

Questi elementi documentano una continuità di denominazione industriale e di presenza nel settore delle grandi infrastrutture, ma non una continuità criminale.

La differenza non è soltanto giuridica. È il presupposto per un’inchiesta credibile.

Le verifiche che possono aprire una nuova fase dell’indagine

Rimane una serie di accertamenti documentali che potrebbe consentire di approfondire ulteriormente il rapporto fra il dossier del 1991 e la storia successiva delle grandi imprese.

Il primo riguarda il consorzio S.C.C. Occorre acquisirne l’atto costitutivo, lo statuto, i bilanci, le eventuali modifiche della compagine e l’elenco dei lavori effettivamente eseguiti. Solo così sarà possibile comprendere se la partecipazione di CMC e Salini abbia prodotto attività operative in Sicilia e in quali territori.

Il secondo riguarda la C.I.S.A. di Udine e le sue società collegate. La ricostruzione delle partecipazioni storiche, dei trasferimenti di quote e dei rapporti con la C.I.S.A. Farinella potrebbe chiarire la natura economica delle relazioni descritte dai ROS.

Il terzo riguarda le imprese che parteciparono alle gare SIRAP. I fascicoli di gara, le aggiudicazioni, i contratti, i subappalti e i pagamenti consentirebbero di ricostruire le relazioni effettive fra i gruppi imprenditoriali individuati nelle informative.

Il quarto riguarda la documentazione finanziaria e societaria relativa a Eurolink, CMC e alle successive operazioni di cessione delle partecipazioni. In particolare, occorre distinguere i rapporti consortili del 1988-1991 dalle partecipazioni societarie del periodo successivo, verificando se esistano eventuali continuità di amministratori, partecipazioni, contratti o interessi economici.

Il quinto riguarda la nuova dimensione finanziaria degli appalti siciliani. La cartolarizzazione delle riserve tecniche di CMC ed Empedocle 2 merita un esame dei contratti sottostanti, degli stati di avanzamento, delle contestazioni, delle valutazioni dei crediti e delle modalità di recupero.

Questa documentazione è particolarmente importante perché consente di seguire il denaro dopo la realizzazione dell’opera, quando il valore economico del contratto si trasforma in credito, attività finanziaria o disponibilità patrimoniale.

La mafia non ha bisogno di restare uguale a se stessa

Il dossier Mafia-Appalti del 1991 non è soltanto un documento storico. È una rappresentazione anticipatrice di un problema che continua a riguardare il rapporto fra economia legale, spesa pubblica e criminalità organizzata.

La capacità delle mafie di inserirsi nei circuiti economici non dipende dalla sopravvivenza delle stesse imprese, degli stessi consorzi o degli stessi protagonisti. Dipende dalla possibilità di trovare nuovi punti di accesso ai mercati, alle procedure pubbliche e alla circolazione della ricchezza.

Le imprese cambiano denominazione, i consorzi si sciolgono, le partecipazioni vengono cedute, i crediti sono trasformati in strumenti finanziari e i cantieri passano da un operatore a un altro. Il sistema economico continua a produrre valore, mentre le organizzazioni criminali cercano di intercettarne una parte.

È questa la ragione per cui il controllo antimafia delle grandi opere non può fermarsi alla fase dell’aggiudicazione. Deve accompagnare l’intero ciclo economico, dalla programmazione al collaudo, dalle forniture ai subappalti, fino alla gestione dei crediti e alla destinazione finale delle risorse.

La presenza della CMC nel dossier del 1991 e la sua successiva partecipazione a Eurolink costituiscono un collegamento societario storico che merita di essere ricostruito. Non autorizzano, però, a formulare accuse in assenza di prove.

La vera questione investigativa è più ampia: comprendere come si sono trasformate le reti economiche che gravitano attorno alle grandi opere siciliane e quali strumenti consentano oggi di individuare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

Trentacinque anni dopo il rapporto dei ROS, la sfida non consiste nel cercare automaticamente gli stessi nomi. Consiste nel riconoscere gli stessi meccanismi, quando si ripresentano sotto forme societarie e finanziarie nuove.

Perché il potere economico delle mafie non si misura soltanto dalla capacità di aggiudicarsi un appalto. Si misura soprattutto dalla possibilità di controllare, condizionare o intercettare il valore che quell’appalto produce.

E il denaro, una volta entrato nei circuiti finanziari, può diventare molto più difficile da seguire della tangente che lo ha generato.