Vertici delle forze dell’ordine, i servizi segreti e i rapporti tra apparati pubblici e criminalità organizzata. Indagine sulla ricorrenza di una formula che attraversa la storia repubblicana: «Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni»

La dichiarazione attribuita a Gianni De Gennaro nelle lettere lasciate prima della sua morte, il cui contenuto è stato reso noto il 25 novembre 2026, offre l’occasione per affrontare una questione che va ben oltre la vicenda personale dell’ex capo della Polizia. «Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni»: poche parole che condensano un’intera concezione del rapporto tra potere, autorità pubblica, responsabilità individuale e fedeltà alla Repubblica.

De Gennaro avrebbe affidato, quindi, agli scritti una rivendicazione del proprio operato, contestando le accuse formulate dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito degli accertamenti sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio. La richiesta di arresti domiciliari avanzata dai pubblici ministeri nei suoi confronti era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari. La Procura aveva successivamente impugnato il provvedimento. Si tratta di una vicenda giudiziaria ancora da distinguere rigorosamente dalle responsabilità eventualmente accertabili e dalle valutazioni personali contenute nelle lettere. Il valore giornalistico della dichiarazione non risiede soltanto nella sua formulazione.

Risiede soprattutto nella storia che evoca.

Non è la prima volta che un uomo appartenente ai livelli più delicati dell’apparato pubblico italiano richiama la propria identità istituzionale per difendere il proprio onore, spiegare determinate scelte operative o contestare una ricostruzione giudiziaria. Non è neppure la prima volta che il concetto di servizio allo Stato diventa il centro di una controversia nella quale si intrecciano sicurezza nazionale, criminalità organizzata, intelligence, attività investigative e responsabilità dei vertici.

La ricostruzione storica, tuttavia, impone una distinzione: esistono dichiarazioni testualmente coincidenti, dichiarazioni analoghe nella sostanza e casi nei quali l’espressione «uomo dello Stato» è stata attribuita a una persona da altri, come riconoscimento istituzionale.

Confondere queste categorie significherebbe costruire una ricorrenza artificiale. L’obiettivo è invece individuare le circostanze nelle quali il richiamo allo Stato assume una funzione difensiva, politica, operativa o morale.

Il risultato è una ricognizione che attraversa oltre mezzo secolo di storia repubblicana e pone una domanda fondamentale: quando un uomo delle istituzioni afferma di aver agito per lo Stato, chi verifica che sia effettivamente così?

Lo Stato, le istituzioni e gli uomini che le rappresentano

Prima di affrontare i singoli casi occorre chiarire un principio che costituisce la premessa dell’intera analisi.

Lo Stato non coincide con il governo in carica, con un ministero, con un corpo di polizia, con un servizio segreto o con una singola autorità giudiziaria. È un ordinamento costituzionale che comprende istituzioni, poteri, competenze e garanzie, la cui legittimità deriva dalla Costituzione e dalle leggi.

Questa distinzione non è puramente teorica. Ha, e deve avere, conseguenze concrete.

Un funzionario può essere fedele al proprio superiore gerarchico senza essere necessariamente fedele all’ordinamento. Un dirigente può ritenere indispensabile una determinata iniziativa investigativa, ma non avere l’autorizzazione per realizzarla. Un appartenente ai servizi di intelligence può considerare un’attività necessaria per la sicurezza nazionale, ma deve comunque rispettare i limiti stabiliti dalla legge.

La fedeltà alle istituzioni non è quindi una condizione soggettiva che ciascuno può attribuirsi autonomamente. È un rapporto verificabile tra poteri ricevuti, compiti assegnati, comportamenti effettivi e rispetto delle regole.

L’articolo 54 della Costituzione stabilisce che i cittadini ai quali sono affidate funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina e onore. L’articolo 97 impone alla pubblica amministrazione imparzialità e buon andamento. L’articolo 28 disciplina la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti.

Ne deriva un principio che dovrebbe guidare qualsiasi ricostruzione giornalistica: l’appartenenza istituzionale non costituisce una giustificazione preventiva delle condotte individuali.

Un uomo può avere dedicato decenni della propria vita al servizio pubblico e avere conseguito risultati importanti. Questo non lo rende infallibile. Allo stesso modo, l’esistenza di un’indagine non cancella automaticamente i meriti professionali di una carriera.

È proprio in questo spazio, tra riconoscimento dei meriti e verifica delle responsabilità, che si collocano i casi più significativi della storia italiana.

Bruno Contrada: «Il mio onore di uomo dello Stato»

Se si cerca un precedente nel quale la rivendicazione dell’identità di uomo dello Stato sia documentata attraverso parole effettivamente pronunciate davanti a un’autorità giudiziaria, il caso di Bruno Contrada rappresenta uno dei riferimenti più importanti.

Ex dirigente della Polizia di Stato, già responsabile di incarichi investigativi di primo piano a Palermo e successivamente alto funzionario del SISDE, Contrada era stato arrestato il 24 dicembre 1992 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

La sua carriera si era sviluppata in uno dei periodi più complessi della storia della lotta alla mafia. Aveva operato in un contesto caratterizzato dall’espansione di Cosa nostra, dalla guerra mafiosa, dagli omicidi eccellenti e dalle stragi.

Il suo nome era diventato progressivamente uno dei più controversi nel dibattito sui rapporti tra criminalità organizzata e apparati investigativi.

Il 4 maggio 2001, al termine delle dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’appello di Palermo, Contrada pronunciò parole che costituiscono un precedente particolarmente significativo:

«Non mi preoccupa tanto la perdita della mia libertà personale, ma che mi venga tolta l’unica cosa che mi è rimasta, il mio onore di uomo dello Stato».

La frase è riportata da un articolo del Corriere della Sera pubblicato proprio il 4 maggio 2001, in occasione della sentenza con cui la Corte d’appello assolse Contrada dopo la condanna di primo grado a dieci anni di reclusione.

Il significato della dichiarazione è evidente. Contrada non si limitava a contestare le accuse. Rivendicava un’identità professionale e morale che considerava inseparabile dalla propria esistenza.

La sua difesa si fondava anche sulla convinzione di avere sempre operato contro la mafia e nell’interesse dello Stato.

La vicenda giudiziaria, tuttavia, non si concluse con l’assoluzione del 2001. Nel successivo giudizio la condanna venne nuovamente pronunciata e divenne definitiva nel 2007.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 14 aprile 2015, nel caso Contrada contro Italia, riconobbe una violazione dell’articolo 7 della Convenzione europea, relativo al principio di legalità. La Corte ritenne che, al momento delle condotte contestate, l’applicazione della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa non fosse sufficientemente prevedibile per l’interessato.

Il 6 luglio 2017 la Corte di cassazione dichiarò la condanna ineseguibile e improduttiva di effetti penali.

Questo passaggio è essenziale per non alterare il significato della vicenda: la decisione europea riguardava il principio di legalità e la prevedibilità della norma penale, non una generale dichiarazione di innocenza rispetto a ogni circostanza storicamente contestata.

Il caso Contrada è quindi importante non perché dimostri una responsabilità analoga a quella ipotizzata nell’inchiesta che ha riguardato De Gennaro, ma perché documenta una modalità di autorappresentazione particolarmente vicina alla formula del 2026.

L’uomo dell’apparato che rivendica il proprio onore istituzionale quando la propria condotta viene sottoposta al giudizio della magistratura.

La somiglianza è soprattutto linguistica e culturale. Entrambi i casi mostrano quanto profondamente l’identità di servitore dello Stato possa diventare parte integrante della difesa personale.

De Gennaro e il G8 di Genova: il precedente nella carriera dello stesso protagonista

Per comprendere la portata della dichiarazione del novembre 2026 è necessario tornare anche a un’altra stagione della carriera di De Gennaro: il G8 di Genova del luglio 2001.

È un passaggio importante perché permette di osservare come il tema della responsabilità dei vertici di un apparato pubblico fosse già emerso, molti anni prima, nella sua esperienza professionale.

Il vertice internazionale si svolse in un clima di fortissima tensione. Le manifestazioni, gli scontri di piazza, la morte di Carlo Giuliani e le operazioni delle forze dell’ordine produssero una crisi istituzionale di grande rilevanza.

L’irruzione nella scuola Diaz, utilizzata come dormitorio e centro per i manifestanti, divenne uno degli episodi più gravi e controversi dell’intera vicenda.

Le violenze commesse da appartenenti alle forze dell’ordine, i falsi verbali, la gestione delle prove e le successive ricostruzioni investigative imposero un esame della catena di responsabilità.

De Gennaro, all’epoca capo della Polizia, venne coinvolto in un procedimento distinto da quello relativo alle violenze materiali nella scuola.

L’accusa riguardava una presunta induzione alla falsa testimonianza dell’ex questore di Genova Francesco Colucci, in relazione alla ricostruzione dei fatti della Diaz.

La vicenda giudiziaria ebbe un esito definitivo favorevole a De Gennaro. La Cassazione, con sentenza depositata il 28 maggio 2012, annullò senza rinvio la condanna pronunciata in appello, con la formula «perché il fatto non sussiste».

Questo dato non deve essere confuso con le responsabilità accertate nel procedimento principale sulla scuola Diaz.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Cestaro contro Italia del 7 aprile 2015, accertò la violazione dell’articolo 3 della Convenzione per le violenze subite dal ricorrente durante l’irruzione. La pronuncia evidenziò anche le gravi carenze del quadro normativo italiano nella prevenzione e repressione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti.

Il caso mostra una distinzione fondamentale: l’assoluzione di un dirigente in uno specifico procedimento non equivale a un’assoluzione generale dell’apparato rispetto a tutte le condotte verificatesi durante una determinata operazione.

Ed è proprio questo il punto da tenere presente quando si affrontano dichiarazioni di fedeltà istituzionale.

La responsabilità penale è personale e deve essere dimostrata. La responsabilità organizzativa, politica e amministrativa segue invece percorsi e criteri differenti.

Un vertice può non essere penalmente responsabile di una determinata condotta e tuttavia essere chiamato a rispondere, sul piano istituzionale, delle modalità con cui un apparato è stato organizzato, diretto e controllato.

Mario Mori e Giuseppe De Donno: quando l’azione operativa viene ricondotta alla ragion di Stato

La vicenda dei contatti tra ufficiali del ROS e Vito Ciancimino rappresenta uno dei passaggi più delicati della storia istituzionale italiana degli anni Novanta.

Dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, l’apparato investigativo si trovò di fronte a una situazione di emergenza nazionale. Cosa nostra aveva dimostrato di essere in grado di colpire direttamente il cuore dello Stato, assassinando magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine e rappresentanti delle istituzioni.

In questo contesto, gli ufficiali del ROS Mario Mori e Giuseppe De Donno avviarono un’interlocuzione con Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo e figura ritenuta in grado di stabilire un contatto con i vertici mafiosi.

La natura e le finalità di quell’iniziativa divennero oggetto di un procedimento giudiziario di enorme rilevanza.

Gli ufficiali sostennero di aver agito per fermare la stagione delle stragi e individuare i responsabili della strategia terroristica di Cosa nostra.

L’accusa contestò invece il significato e gli effetti di quella interlocuzione, ricostruendola nell’ambito della cosiddetta trattativa Stato-mafia.

Il processo attraversò differenti gradi di giudizio. In primo grado Mori e Subranni furono condannati a dodici anni, mentre De Donno a otto. La Corte d’appello di Palermo, nel settembre 2021, ribaltò l’esito per gli imputati assolti. Il 27 aprile 2023 la Cassazione confermò definitivamente le assoluzioni di Mori, Subranni, De Donno e Marcello Dell’Utri, con la formula per non aver commesso il fatto per gli ex ufficiali del ROS e per Dell’Utri.

Le motivazioni della Cassazione meritano particolare attenzione.

I giudici hanno escluso che fosse dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli ufficiali avessero concorso nella minaccia mafiosa al Governo. Hanno inoltre evidenziato che l’interlocuzione, secondo la ricostruzione processuale recepita, era finalizzata a comprendere le condizioni per la cessazione delle stragi e non a rafforzare le minacce di Cosa nostra.

Il caso costituisce un esempio importante del rapporto tra intenzione dichiarata e valutazione giudiziaria.

Non è corretto utilizzare la vicenda per sostenere che gli ufficiali abbiano agito in collusione con la mafia: le assoluzioni definitive escludono la responsabilità penale contestata.

È invece legittimo approfondire il problema storico e istituzionale che quella vicenda ha portato alla luce: quali margini di iniziativa possono essere riconosciuti agli apparati di sicurezza in una situazione di emergenza? Quali sono i limiti dell’interlocuzione con un’organizzazione criminale? Chi deve conoscere e controllare queste iniziative?

La ragion di Stato non può essere una formula indeterminata che consente agli apparati di attribuirsi autonomamente poteri non previsti dall’ordinamento.

E neppure può essere utilizzata per delegittimare automaticamente iniziative investigative che, dopo un regolare processo, sono state ritenute penalmente non rilevanti.

La vicenda Mori-De Donno insegna proprio questo: il giudizio sulle attività istituzionali richiede una ricostruzione documentale e giuridica, non una contrapposizione ideologica tra chi si dichiara servitore dello Stato e chi lo accusa di averlo tradito.

Salvatore Contorno e il «killer dello Stato»: il confine più ambiguo

Esiste un episodio che, nell’ambito di questa ricerca, assume un significato particolare. Riguarda Salvatore Contorno, collaboratore di giustizia ed ex appartenente alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù.

Il 9 agosto 1989, nel corso di un incontro con un gruppo di lavoro della Commissione parlamentare antimafia, Contorno pronunciò una frase che merita di essere riportata integralmente nel suo contesto:

«Su due piedi posso dire che una volta sono l’antistato e un’altra volta sono un killer».

Nel prosieguo della dichiarazione contestò l’etichetta di «killer dello Stato» che gli era stata attribuita, sostenendo di non essere mai stato imputato per omicidio. La frase è stata ripresa della documentazione dell’audizione parlamentare del 1989.

La questione non è marginale.

Contorno era un ex mafioso diventato collaboratore di giustizia. La sua figura aveva assunto un’importanza particolare nella ricostruzione degli equilibri di Cosa nostra, soprattutto dopo la guerra interna che aveva contrapposto i corleonesi agli altri gruppi mafiosi palermitani.

Il suo ritorno clandestino in Sicilia nel 1988, mentre era sottoposto a un programma di protezione negli Stati Uniti, aveva alimentato polemiche e sospetti. Il successivo arresto, nel maggio 1989, aveva contribuito a rendere il cosiddetto caso Contorno uno dei temi più controversi del dibattito antimafia di quella fase.

Le audizioni parlamentari coinvolsero anche alcuni protagonisti dell’attività investigativa palermitana, tra cui Gianni De Gennaro, all’epoca dirigente della Criminalpol, e Arnaldo La Barbera, allora alla guida della Squadra mobile di Palermo.

La documentazione relativa a questi incontri è stata successivamente resa accessibile attraverso la pubblicazione di atti parlamentari e la declassificazione di resoconti stenografici.

È importante non trasformare la frase di Contorno in una prova di un suo rapporto operativo con apparati dello Stato. Non lo dimostra.

Tuttavia, essa introduce un elemento di particolare interesse per l’inchiesta: la possibilità che un collaboratore di giustizia percepisse la propria posizione come collocata in una zona di confine tra la precedente appartenenza criminale e il nuovo rapporto con le autorità.

Il problema, naturalmente, è capire se tale percezione corrispondesse a rapporti effettivi, autorizzazioni o attività istituzionali.

La sua dichiarazione non fornisce da sola una risposta.

Ma proprio perché proviene da un ex appartenente a Cosa nostra, interrogato in sede parlamentare, merita di essere studiata insieme agli atti relativi alla gestione dei collaboratori di giustizia, alle relazioni investigative e ai rapporti tra investigatori e fonti confidenziali.

È un passaggio che acquista ulteriore interesse alla luce della successiva attività di De Gennaro e delle verifiche oggi richiamate nelle cronache sulla gestione di documenti e informazioni riguardanti Contorno.

Non bisogna però sovrapporre le vicende: il materiale disponibile documenta l’audizione del 1989 e la presenza di De Gennaro all’incontro, ma non dimostra, da solo, l’esistenza di una collaborazione impropria o di un rapporto illegittimo tra i due.

Per un’inchiesta approfondita questo episodio dovrebbe essere affrontato attraverso il resoconto stenografico originale, non soltanto attraverso le riprese giornalistiche successive.

I servizi segreti e il problema della doppia fedeltà

La questione dell’uomo dello Stato assume una dimensione ancora più complessa quando si entra nel mondo dell’intelligence.

Un appartenente ai servizi di informazione e sicurezza lavora in una dimensione nella quale la riservatezza costituisce una necessità operativa. La protezione delle fonti, la prevenzione delle minacce, la raccolta di informazioni e la tutela degli interessi strategici nazionali richiedono attività che non possono essere integralmente rese pubbliche.

Ma la riservatezza non è una zona franca.

La storia repubblicana ha dimostrato che gli apparati di sicurezza possono diventare oggetto di contestazioni riguardanti la gestione delle informazioni, la correttezza delle operazioni, il rapporto con il potere politico e l’eventuale utilizzo delle strutture pubbliche per finalità diverse da quelle istituzionali.

La vicenda della loggia P2, emersa nel 1981 con il ritrovamento degli elenchi degli iscritti nella villa di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi, rappresenta uno degli esempi più rilevanti.

La Commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Tina Anselmi ricostruì una rete di relazioni che coinvolgeva settori della politica, dell’amministrazione, delle forze armate, dei servizi di sicurezza, dell’economia e dell’informazione.

La relazione parlamentare sulla P2 documentò la presenza di numerosi appartenenti agli apparati pubblici e mise in evidenza la portata del progetto di influenza e condizionamento delle istituzioni attribuito alla loggia.

Il punto non è assimilare tutti gli iscritti o tutti gli appartenenti agli apparati a un’unica condotta criminale. Sarebbe una semplificazione storicamente e giuridicamente scorretta.

Il problema è comprendere come un’organizzazione privata abbia potuto costruire una rete di relazioni tanto estesa all’interno di strutture che avrebbero dovuto operare esclusivamente nell’interesse pubblico.

La domanda diventa particolarmente significativa: quando un funzionario appartiene contemporaneamente a una struttura pubblica e a un’organizzazione che persegue interessi propri, a chi presta effettivamente fedeltà?

La questione non è soltanto quella dell’eventuale violazione di norme penali. È il problema più generale della permeabilità delle istituzioni a interessi privati, politici o economici.

La P2 costituisce quindi un precedente storico fondamentale per comprendere il rischio che l’identificazione tra uomo e apparato si trasformi in una forma di appropriazione privata del potere pubblico.

In questa prospettiva, l’espressione «ho agito per le istituzioni» deve essere confrontata con la documentazione relativa alle appartenenze, alle relazioni, alle direttive e alle decisioni effettivamente assunte.

Un uomo può dichiararsi servitore dello Stato, ma se opera contemporaneamente nell’interesse di una struttura estranea all’ordinamento democratico, la sua dichiarazione non risolve il problema: lo rende ancora più importante.

La stagione della strategia della tensione: la difesa dello Stato e la deviazione degli apparati

Il rapporto tra fedeltà istituzionale e interessi estranei alla Repubblica attraversa anche la storia della strategia della tensione.

Le stragi di Piazza Fontana, Brescia e Bologna, insieme alle indagini sulle organizzazioni eversive e sulle reti clandestine, hanno alimentato per decenni interrogativi sul ruolo di settori degli apparati pubblici.

In queste vicende è necessario distinguere le responsabilità giudiziarie accertate, le ricostruzioni storiche e le ipotesi investigative che non hanno trovato conferma processuale.

La strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, quella di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e la strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 costituiscono momenti centrali di questa storia.

I processi e le inchieste parlamentari hanno ricostruito responsabilità terroristiche, reti eversive e, in differenti contesti, condotte di depistaggio e ostacolo alla ricerca della verità.

In particolare, la vicenda della strage di Bologna ha evidenziato il ruolo che possono assumere le informazioni false, le coperture e le manipolazioni investigative nel condizionare la ricostruzione giudiziaria di un attentato.

Il punto centrale non è affermare genericamente che lo Stato abbia organizzato o diretto le stragi. Una simile affermazione cancellerebbe la complessità degli accertamenti giudiziari.

È invece necessario osservare come, in determinati momenti della storia repubblicana, l’esistenza di apparati e reti di relazione abbia prodotto situazioni nelle quali la ricerca della verità è stata ostacolata da comportamenti di soggetti che avrebbero dovuto contribuire a garantirla.

Qui la distinzione tra Stato e apparati diventa essenziale.

Quando un appartenente a un organismo pubblico devia dalle proprie funzioni, non è automaticamente lo Stato ad aver agito. Può essere un soggetto che ha utilizzato risorse, informazioni e poteri pubblici per finalità incompatibili con il mandato ricevuto.

Ma questa distinzione non deve diventare uno strumento per sottrarre l’amministrazione alla propria responsabilità politica e organizzativa.

Un apparato democratico deve essere in grado di individuare le proprie deviazioni, collaborare alla loro ricostruzione e impedire che si ripetano.

La fedeltà istituzionale non si misura dalla capacità di difendere l’immagine dell’apparato, ma dalla disponibilità a difendere la legalità anche quando ciò significa riconoscere errori, abusi o responsabilità interne.

Carlo Alberto Dalla Chiesa: l’uomo dello Stato come modello opposto

Per evitare che l’intera ricostruzione si trasformi in una successione di casi controversi, è necessario introdurre una figura che rappresenta una concezione profondamente diversa del servizio pubblico.

Carlo Alberto Dalla Chiesa non si limitava a dichiararsi uomo dello Stato. Aveva costruito la propria carriera intorno a un’idea di autorità pubblica che doveva essere esercitata contro qualsiasi forma di prevaricazione.

Durante la lotta al terrorismo aveva contribuito alla costruzione di strumenti investigativi innovativi, favorendo il coordinamento delle attività di contrasto alle Brigate Rosse.

Nel 1982 venne nominato prefetto di Palermo, in una fase nella quale Cosa nostra stava consolidando il proprio potere attraverso omicidi, intimidazioni e controllo del territorio.

Il suo incarico durò soltanto 123 giorni. Il 3 settembre 1982 venne assassinato insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo.

Il suo pensiero emerge con particolare chiarezza in una frase pronunciata durante la sua esperienza palermitana:

«Se è vero che esiste un potere, questo potere è quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi. Non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti».

La citazione è stata ripresa anche nel corso della presentazione di un volume storico-documentale dedicato al generale, organizzata nel 2023 dal Ministero della Difesa. La differenza rispetto alla dichiarazione attribuita a De Gennaro è sostanziale.

Dalla Chiesa non utilizzava l’identità istituzionale come argomento di difesa personale. Individuava nella legge il criterio attraverso il quale giudicare l’esercizio del potere.

La sua idea di Stato non coincideva con quella di un apparato da proteggere a ogni costo. Coincideva con un ordinamento che doveva riappropriarsi delle proprie funzioni, sottraendole alla mafia e a ogni forma di potere illegale.

È un modello che offre una chiave di lettura importante per l’intera inchiesta.

L’uomo dello Stato non è colui che chiede di essere creduto perché ha ricoperto un incarico. È colui che considera la legalità un limite invalicabile anche quando quel limite ostacola le proprie iniziative.

Nicola Calipari: il servizio allo Stato come responsabilità concreta

Un altro esempio utile, sebbene appartenente a una categoria differente, è quello di Nicola Calipari.

Il funzionario italiano venne ucciso il 4 marzo 2005 a Baghdad, durante l’operazione che portò alla liberazione della giornalista Giuliana Sgrena, rapita in Iraq.

Calipari aveva partecipato a numerose operazioni finalizzate al recupero di cittadini italiani sequestrati all’estero. La sua morte avvenne mentre si trovava a bordo dell’automobile che stava accompagnando la giornalista verso l’aeroporto.

Nel ventesimo anniversario della sua scomparsa, il 5 marzo 2025, la Camera dei deputati ha dedicato una commemorazione ufficiale alla sua memoria. Nel resoconto stenografico dell’Assemblea viene ricordato il sacrificio compiuto nell’adempimento del dovere e il conferimento della medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

Questo caso è importante perché mostra la dimensione più alta del servizio pubblico.

Non siamo davanti a una dichiarazione difensiva pronunciata in un contesto di contestazione giudiziaria. Siamo davanti a una figura che viene riconosciuta dalle istituzioni per un’attività professionale e per il sacrificio personale.

Il confronto consente di evitare un errore interpretativo: l’espressione «uomo dello Stato» non è di per sé sospetta o ambigua.

Può rappresentare una definizione pienamente legittima, fondata su fatti documentati e comportamenti riconosciuti.

Diventa problematica quando viene utilizzata come argomento per sottrarre le condotte individuali alla verifica.

Fabio Tortosa e la Diaz: il livello dell’operatore e il dovere di obbedienza

Il tema assume un significato diverso quando si scende dai vertici ai livelli operativi delle forze dell’ordine.

Nel 2015, a distanza di quasi quattordici anni dal G8 di Genova, il poliziotto Fabio Tortosa intervenne pubblicamente sui social network con dichiarazioni relative alla propria partecipazione all’irruzione nella scuola Diaz.

Le sue parole suscitarono polemiche e portarono all’attenzione pubblica il problema della memoria istituzionale e della valutazione delle condotte degli agenti coinvolti nell’operazione.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza avviò accertamenti disciplinari.

La vicenda non è assimilabile a quella di un dirigente che difende la propria carriera davanti a un giudice. Tuttavia, presenta un elemento comune: il richiamo alla legittimità dell’azione svolta nell’ambito del servizio.

Qui si pone una questione fondamentale per qualsiasi corpo dello Stato.

L’obbedienza gerarchica non è un principio assoluto. L’ordinamento riconosce il dovere di eseguire gli ordini legittimi, ma non trasforma qualsiasi disposizione in una giustificazione automatica.

La responsabilità del singolo operatore non scompare perché l’azione si svolge durante un servizio di ordine pubblico. E quella del superiore non si esaurisce nella possibilità di dimostrare di aver impartito ordini formalmente corretti.

Il rapporto tra disciplina, legalità e responsabilità deve essere valutato in relazione alle circostanze concrete.

È una distinzione essenziale perché la formula «ho fatto il mio dovere» può essere autentica, ma non costituisce una prova della correttezza di ciò che è stato fatto.

Il livello politico: quando il potere riconosce e legittima i propri servitori

Esiste infine una dimensione che merita di essere esaminata separatamente: quella dei rappresentanti politici che attribuiscono pubblicamente a un funzionario l’identità di uomo dello Stato.

È una situazione differente rispetto alla dichiarazione pronunciata dall’interessato. In questo caso la qualifica viene riconosciuta da un’autorità politica, spesso in occasione di una commemorazione, di una crisi istituzionale o di una controversia pubblica.

La distinzione è importante perché il riconoscimento politico non equivale a un accertamento giudiziario.

Nel caso di De Gennaro, le dichiarazioni di rappresentanti istituzionali successive alla notizia della sua morte hanno richiamato il suo lungo servizio pubblico e il suo ruolo ai vertici degli apparati di sicurezza. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo le cronache del 25 novembre 2026, ne ha ricordato il percorso istituzionale.

Si tratta di un comportamento legittimo nell’ambito della memoria pubblica, ma che deve essere distinto dalla valutazione delle contestazioni investigative.

La questione è particolarmente delicata quando il funzionario ricordato è stato coinvolto in vicende ancora oggetto di accertamento.

Un rappresentante del Governo può riconoscere il valore di una carriera, esprimere cordoglio e ricordare il contributo offerto alla Repubblica. Non può però sostituirsi alla magistratura nel definire la verità giudiziaria di fatti controversi.

La memoria istituzionale e l’accertamento delle responsabilità appartengono a piani diversi.

Il problema diventa più complesso quando il riconoscimento politico assume la forma di una difesa preventiva dell’apparato o del suo dirigente. In quel momento la solidarietà personale rischia di essere interpretata come una presa di posizione sulle vicende giudiziarie.

È un confine che la politica dovrebbe avere particolare cura di non oltrepassare.

La questione dei depistaggi: quando l’interesse dell’apparato entra in conflitto con la ricerca della verità

Il filo conduttore che collega molti dei casi esaminati è il rapporto tra la tutela dell’istituzione e la tutela della sua immagine.

In uno Stato democratico le due cose non dovrebbero mai entrare in conflitto. Quando un apparato commette un errore, la sua credibilità dovrebbe essere ricostruita attraverso l’accertamento dei fatti, l’individuazione delle responsabilità e l’adozione di misure correttive.

La storia italiana dimostra tuttavia che questo processo non è sempre stato lineare.

Le indagini sulle stragi, le vicende della P2, le ricostruzioni relative alla strategia della tensione e i procedimenti riguardanti le condotte di appartenenti alle forze dell’ordine hanno evidenziato quanto possa essere difficile separare l’interesse pubblico dalla tutela di specifiche posizioni di potere.

È qui che si manifesta il pericolo maggiore.

Quando un apparato considera prioritario difendere la propria reputazione, può svilupparsi una cultura nella quale l’ammissione degli errori viene percepita come un danno per l’intera istituzione.

Ma è esattamente il contrario.

Un’istituzione che nasconde le proprie responsabilità indebolisce la fiducia dei cittadini. Un’istituzione che collabora alla ricostruzione della verità rafforza la propria legittimità.

La questione assume una dimensione ancora più grave quando riguarda le indagini sulle stragi mafiose.

La ricerca della verità su Capaci e via D’Amelio non riguarda soltanto l’identificazione degli esecutori materiali e dei mandanti. Comprende anche la ricostruzione di eventuali responsabilità esterne, delle informazioni disponibili agli apparati, della gestione delle prove e di ogni condotta che possa avere ostacolato l’accertamento dei fatti.

In questo quadro, l’agenda rossa di Paolo Borsellino è diventata il simbolo di una domanda che continua a interrogare la Repubblica.

La scomparsa dell’agenda, la sua gestione nei momenti successivi all’attentato e le successive ricostruzioni investigative costituiscono questioni che devono essere affrontate attraverso documenti, testimonianze e accertamenti giudiziari.

Non è possibile attribuire automaticamente responsabilità individuali sulla base di una dichiarazione pubblica o della posizione ricoperta da un funzionario.

Ma non è neppure accettabile che il prestigio di un incarico venga utilizzato per ridurre l’importanza delle domande.

La fedeltà alle istituzioni si manifesta soprattutto quando l’interesse della verità entra in conflitto con l’interesse personale di chi ha esercitato il potere.

L’uomo dello Stato e la zona grigia: una questione che riguarda anche la criminalità organizzata

Il tema non può essere circoscritto ai rapporti tra politica e apparati di sicurezza.

La criminalità organizzata ha storicamente cercato di costruire relazioni con soggetti appartenenti alle istituzioni, utilizzando corruzione, intimidazione, scambio di informazioni, intermediazione e condizionamento economico.

La mafia non ha bisogno soltanto di uomini che agiscano apertamente in suo favore. Può trarre vantaggio anche da funzionari che, attraverso comportamenti omissivi, informazioni riservate o decisioni amministrative, finiscono per agevolarne gli interessi.

È proprio questa la ragione per cui la distinzione tra Stato e apparati deve essere accompagnata da un’altra distinzione: quella tra fedeltà istituzionale e fedeltà a reti di interesse.

Un appartenente alle istituzioni può essere esposto a pressioni provenienti da soggetti esterni. Può essere avvicinato da imprenditori, intermediari, esponenti politici o rappresentanti della criminalità organizzata.

La sua funzione non consiste soltanto nel respingere eventuali richieste illecite. Consiste anche nel mantenere una condotta trasparente, documentabile e coerente con il mandato ricevuto.

La cosiddetta zona grigia si sviluppa proprio quando questi confini diventano meno visibili.

In questo senso, il problema dell’uomo dello Stato non è soltanto una questione di responsabilità penale. È anche una questione di cultura amministrativa, controllo interno e prevenzione.

Un funzionario che considera la propria appartenenza istituzionale una garanzia personale rischia di perdere di vista il significato del mandato pubblico.

Un funzionario che considera la propria appartenenza istituzionale una responsabilità permanente, invece, sa che ogni decisione deve poter essere spiegata e verificata.

La comparazione: cosa emerge dai casi esaminati

I precedenti ricostruiti non costituiscono una sequenza omogenea di dichiarazioni identiche. Alcuni contengono parole effettivamente pronunciate dagli interessati, altri riguardano rivendicazioni di finalità istituzionali, altri ancora rappresentano esempi positivi di servizio pubblico.

Ma dal confronto emerge un elemento comune: il rapporto tra l’identità istituzionale e la valutazione delle condotte.

Il caso Contrada documenta una rivendicazione esplicita dell’onore di uomo dello Stato in un contesto giudiziario.

Il caso De Gennaro, nelle lettere rese note nel novembre 2026, presenta una dichiarazione ancora più diretta: l’intero operato viene ricondotto alla fedeltà alle istituzioni.

La vicenda Mori-De Donno mostra invece come una finalità dichiaratamente istituzionale possa diventare oggetto di un lungo confronto giudiziario, conclusosi con assoluzioni definitive.

Il caso Contorno introduce una prospettiva diversa: il problema della percezione di un rapporto tra collaboratori di giustizia e apparati investigativi, da verificare attraverso gli atti originali.

La P2 e le vicende della strategia della tensione dimostrano quanto possa essere pericolosa la sovrapposizione tra interessi di apparato e interesse pubblico.

Dalla Chiesa e Calipari rappresentano invece due modelli positivi, nei quali il servizio allo Stato viene identificato con la difesa concreta della legalità e della collettività.

Il punto di arrivo non è quindi una condanna generalizzata degli apparati, ma una riflessione sulla necessità di sottoporre ogni forma di potere a controlli effettivi.

La domanda può essere solo una: a quale Stato si dichiara fedeltà?

C’è una domanda che dovrebbe accompagnare l’intero lavoro e che, probabilmente, rappresenta il nucleo più importante della questione.

Quando un uomo delle istituzioni afferma di aver agito per lo Stato, a quale Stato si riferisce?

A quello costituzionale, fondato sulla separazione dei poteri, sulla legalità e sulla responsabilità?

A quello rappresentato temporaneamente da un governo?

A quello identificato con il proprio corpo di appartenenza?

Oppure a una determinata struttura di potere, a un gruppo dirigente o a una strategia operativa che viene considerata necessaria per la sicurezza nazionale?

Non sono domande retoriche.

La storia italiana ha conosciuto momenti nei quali alcuni appartenenti agli apparati hanno sostenuto di aver agito per un interesse superiore. In determinati casi le loro iniziative sono state riconosciute come legittime; in altri sono state oggetto di contestazioni e procedimenti giudiziari; in altri ancora sono emerse responsabilità per condotte incompatibili con i doveri istituzionali.

La differenza non può essere stabilita attraverso il prestigio personale, la carriera o l’autorevolezza del soggetto.

Deve emergere dai fatti.

Lo Stato non appartiene ai suoi uomini

La frase «Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni» merita di essere considerata non soltanto come una dichiarazione personale, ma come l’espressione di un problema storico e istituzionale che attraversa la Repubblica.

Da Bruno Contrada a Gianni De Gennaro, passando per le vicende della trattativa Stato-mafia, il G8 di Genova, la gestione dei collaboratori di giustizia e la storia dei servizi segreti, emerge una questione che non può essere liquidata come una semplice controversia tra magistratura e apparati.

È il problema del rapporto tra potere e responsabilità.

Chi esercita una funzione pubblica dispone di strumenti che gli sono affidati dalla collettività. Può raccogliere informazioni, dirigere indagini, utilizzare risorse economiche, impartire disposizioni, incidere sulla libertà delle persone e assumere decisioni che possono avere conseguenze enormi.

Questo potere non gli appartiene.

Gli viene affidato in ragione di un mandato che deve essere esercitato nel rispetto della Costituzione e delle leggi.

Per questo motivo la dichiarazione di fedeltà allo Stato non può diventare una forma di immunità morale, né una richiesta di fiducia preventiva.

La storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Nicola Calipari e di tanti altri servitori della Repubblica dimostra che il servizio allo Stato può rappresentare una delle forme più alte di responsabilità civile e professionale.

Ma proprio la memoria di queste persone impone di non utilizzare la loro eredità come una formula indistinta, applicabile automaticamente a chiunque abbia ricoperto un incarico pubblico.

Essere stato un uomo delle istituzioni non significa essere stato sempre nel giusto.

Aver servito lo Stato per decenni non esclude la necessità di verificare ogni singola decisione.

Aver operato in situazioni di emergenza non significa essere autorizzati a superare i limiti della legalità.

E, soprattutto, nessun funzionario può identificare la propria persona con lo Stato, pretendendo che la difesa della propria reputazione coincida con la difesa della Repubblica.

C’è un’ulteriore considerazione che riguarda direttamente la vicenda di De Gennaro.

Le lettere rese note il 25 novembre 2026 costituiscono la sua ultima rappresentazione pubblica del proprio operato. Contengono una rivendicazione personale che deve essere considerata per quello che è: la posizione di un uomo che ha contestato le accuse rivoltegli e ha voluto lasciare la propria versione dei fatti.

Non sono una sentenza, non sono una prova dell’innocenza e non sono neppure una prova di responsabilità.

La loro rilevanza giornalistica risiede nella possibilità di confrontare quelle dichiarazioni con la documentazione disponibile, le testimonianze, gli atti investigativi e le risultanze dei procedimenti.

La morte di una persona non può trasformare un’indagine in un giudizio morale definitivo. Né può impedire che le questioni di interesse pubblico vengano approfondite.

La Repubblica ha bisogno di verità, non di appartenenze dichiarate.

E la verità, soprattutto quando riguarda le stragi mafiose, non può essere subordinata alla reputazione di chi ha ricoperto incarichi importanti.

Un uomo dello Stato non è tale perché lo dichiara. Lo è nella misura in cui il suo operato resiste alla verifica della legge, dei documenti e della storia.

È questa la differenza tra servire le istituzioni e pretendere che le istituzioni servano a difendere la propria immagine.