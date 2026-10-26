Le mafie dopo gli arresti: patrimoni, eredi e successione criminale

La scomparsa dei vecchi boss segna la nascita di una mafia liquida e tecnologica. Tra finanza occulta, riciclaggio, criptovalute, frodi sul PNRR e borghesia mafiosa, l’organizzazione si riorganizza in rete: il vero potere non è più la violenza, ma la ricchezza sommersa

Il sipario è calato sull’era dei grandi capi. Con la fine della stagione stragista e la scomparsa degli ultimi custodi dei segreti Corleonesi, l’eco dei colpi di pistola ha ceduto il passo al silenzio operoso delle tastiere e ai numeri invisibili dei mercati finanziari. Le mafie non vestono più i panni sanguinari del potere verticistico; ha smesso i vecchi abiti per mimetizzarsi nel tessuto sociale ed economico dell’era digitale.

Oggi la successione criminale non passa da una punzonatura di sangue o dall’investitura di un nuovo “capo dei capi”, ma scorre attraverso i canali sotterranei del capitale relazionale. È il regno della borghesia mafiosa: un’infrastruttura invisibile di professionisti, colletti bianchi e broker che muovono centinaia di milioni di euro fuori da ogni tracciabilità, trasformando il denaro sporco in codice crittografato e liquidità d’impresa. Sotto la cenere dei grandi arresti non c’è la resa, ma la mutazione di un impero economico che ha scambiato la violenza stradale con l’infiltrabile forza della finanza globale.

Il tramonto dei capi assoluti e la parabola del potere monocratico

La morte di Matteo Messina Denaro ha tracciato una linea d’ombra definitiva nella storia del crimine organizzato italiano, decretando la fine biologica e operativa della stagione stragista di Cosa Nostra. Tuttavia, la scomparsa dell’ultimo custode dei segreti di Castelvetrano non ha coinciso con il ridimensionamento della struttura mafiosa, bensì con il completamento della sua mutazione molecolare. La storiografia giudiziaria e le recenti evidenze investigative dimostrano come la dimensione verticistica e autocrate, impersonata per decenni dai Corleonesi di Totò Riina e Bernardo Provenzano, sia stata irreversibilmente sostituita da un modello federativo, liquido e silente.

In questo contesto, il concetto stesso di successione criminale ha perso i suoi connotati tradizionali legati all’investitura militare o alla discendenza di sangue. La trasmissione del potere non avviene più mediante la conquista di una leadership monocratica, impraticabile e scientificamente evitata dalle consorterie per non esporre l’organizzazione a una repressione statale devastante, ma attraverso la spartizione negoziale del capitale relazionale e finanziario. La successione mafiosa si è trasformata in un processo sistemico di passaggio di consegne aziendale, in cui i patrimoni accumulati diventano il vero perno dell’autorità e l’idoneità a governare viene misurata sulla capacità di garantire liquidità, invisibilità e infiltrazione nei mercati legali.

La borghesia mafiosa come infrastruttura della continuità

L’illusione di una corsa al trono per la conquista del titolo di capo dei capi si scontra con la realtà strutturale descritta dalle più avanzate analisi della Direzione Investigativa Antimafia e della Procura Nazionale Antimafia. Cosa Nostra e le altre organizzazioni criminali ad alto rendimento finanziario non cercano un nuovo monarca, ma consolidano la governance della borghesia mafiosa. Questo segmento sociale intermedio, composto da professionisti, commercialisti, legali, funzionari pubblici, broker finanziari e imprenditori d’area, garantisce la continuità operativa del sistema criminale indipendentemente dalla sorte giudiziaria dei singoli esponenti operativi.

La borghesia mafiosa agisce da cerniera tra il mondo di sopra e il mondo di sotto, trasformando i proventi delittuosi in capitale d’impresa e offrendo competenze tecniche indispensabili per aggirare le normative antiriciclaggio. Negli scenari post-arresto, quando i quadri militari vengono decimati dalle misure cautelari, sono proprio questi network di colletti bianchi a custodire le chiavi dei patrimoni offshore, a gestire le intestazioni fittizie e a negoziare l’ingresso della liquidità illecita nei canali dell’economia legale in sofferenza. Il potere si de-territorializza e la capacità coercitiva della violenza cede il passo alla forza persuasiva della finanza sommersa.

La mappa dei mandamenti e le dinamiche di Palermo e Milano

Nonostante la perdita della centralità verticistica, la geografia di Cosa Nostra mantiene una mappa di figure di rilievo la cui operatività è attentamente monitorata dagli organi inquirenti per comprenderne la capacità di riorganizzazione. Il nome di Giovanni Motisi, storico capo del mandamento di Pagliarelli e condannato all’ergastolo per gli omicidi del vicequestore Ninni Cassarà e dell’agente Roberto Antiochia, figura ancora tra i latitanti di massima pericolosità, sebbene il suo peso reale sia condizionato da una lunga assenza dalla scena pubblica e da passate dinamiche interne di estromissione.

Sul fronte palermitano, l’asse strategico tra il capoluogo siciliano e il capoluogo lombardo vede la presenza di figure legate a famiglie storiche dell’Arenella e dell’Acquasanta, come Stefano Fidanzati, la cui operatività testimonia la persistenza del cordone ombelicale tra i traffici tradizionali del Sud e le piazze d’investimento del Nord Italia. Al contempo, i tentativi di ricostituzione formale della Cupola palermitana sono stati ciclicamente sventati dalle forze dell’ordine, come dimostra la vicenda del boss Settimino Mineo, arrestato nel 2018 al vertice del riesumato organismo collegiale e successivamente condannato a 21 anni di reclusione.

La gestione corrente della cassa e del controllo economico del territorio viene così affidata a referenti di mandamento come Sandro Capizzi per Santa Maria del Gesù o Giuseppe Auteri per Porta Nuova, figure che incarnano un profilo tattico improntato alla combinazione tra radicamento rionale, gestione delle estorsioni e capacità di accumulo di liquidità pronta per la conversione finanziaria.

Nel 2024, le analisi della Polizia Criminale indicano un trend generale dei delitti in risalita a quota 2.380.653 casi complessivi, mentre gli omicidi ascrivibili alla criminalità organizzata hanno registrato una flessione del 17 per cento attestandosi a 154 casi, a conferma di una precisa scelta strategica volta ad azzerare il clamore delittuoso per tutelare gli investimenti patrimoniali. Nello stesso arco temporale, l’azione di contrasto ha portato alla cattura di 28 latitanti, di cui 8 inseriti nell’elenco di massima pericolosità e 20 in quello dei latitanti di rilievo, assestando colpi continui ai quadri intermedi delle consorterie.

La ‘Ndrangheta globale e l’architettura dell’operazione Eureka

Mentre Cosa Nostra riassetta i propri equilibri interni votandosi alla sommersione, la ‘Ndrangheta calabrese si conferma la holding criminale più avanzata a livello globale, capace di coniugare il rigore arcaico delle strutture familistiche con un’estrema versatilità finanziaria. L’operazione Eureka, scattata nel maggio del 2023 con l’esecuzione di oltre cento misure cautelari in una cooperazione internazionale senza precedenti guidata dalla Procura di Reggio Calabria, dalla DIA e dal ROS dei Carabinieri, ha mostrato l’immensità della rete transnazionale delle cosche di San Luca e Africo.

L’inchiesta ha messo a nudo un sistema capace di gestire l’importazione di tonnellate di cocaina dal Sudamerica, con snodi diretti in Ecuador e Colombia, verso i principali porti europei di Anversa, Rotterdam e Gioia Tauro, estendendo la propria proiezione fino all’Australia e gestendo contemporaneamente un traffico parallelo di armi da guerra. L’imponente sostrato probatorio raccolto nell’operazione Eureka ha trovato una prima fondamentale conferma giudiziaria nell’ottobre del 2025 con la sentenza del processo celebrato a Reggio Calabria, conclusosi con la condanna di 76 imputati per oltre mille anni complessivi di reclusione e la pronuncia di soli 7 proscioglimenti. L’indagine ha dimostrato come la ‘Ndrangheta non si limiti a trasferire enormi masse di denaro, ma utilizzi una fitta maglia di attività ristorative, gelaterie ed investimenti immobiliari distribuiti in Germania e Belgio per mimetizzare e ripulire l’incessante flusso di capitale illecito.

La banca occulta e la fabbrica del falso monetario

Il vero salto di qualità delle consorterie mafiose risiede nella creazione di una banca occulta, ossia una struttura creditizia e finanziaria parallela in grado di muovere centinaia di milioni di euro fuori dal circuito bancario ordinario. Le recenti inchieste condotte dalle Direzioni Distrettuali Antimafia, tra cui l’imponente operazione coordinata nel 2026 a Milano con l’impiego di oltre 350 finanzieri, hanno svelato un meccanismo sistematico basato sulla cosiddetta fabbrica del falso.

Attraverso il controllo di centinaia di società schermo ed enti fittizi, le organizzazioni mafiose emettono fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo che supera i 110 milioni di euro. Questo sistema consente agli imprenditori legali conniventi di abbattere l’imponibile fiscale e di creare provviste di denaro contante extra-contabile, mentre i clan monetizzano il denaro sporco proveniente dal narcotraffico.

La struttura operativa ricalca quattro fasi ben definite: la raccolta del contante generato dai delitti spia, l’emissione delle fatture false per prestazioni professionali o forniture simulate, la restituzione monetaria compensata e il riciclaggio nei mercati finanziari. In questo circuito parallelo convergono professionisti infedeli, consulenti contabili, intermediari finanziari e persino appartenenti alle istituzioni deviate, come accertato a Milano con l’arresto di un ispettore della Guardia di Finanza impiegato come corriere per il trasporto di contanti.

Il sistema avvale inoltre della cooperazione sistematica tra affiliati calabresi e broker finanziari cinesi specializzati nelle movimentazioni informali di denaro contante privo di tracciabilità informatica, consentendo la successiva canalizzazione dei fondi verso holding estere situate in Svizzera, Spagna, Malta e Lussemburgo per essere reinvestiti nei settori della logistica, dell’autonoleggio, dell’edilizia e dell’agricoltura.

Mafia 4.0, crittografia e outsourcing tecnologico

L’evoluzione tecnologica ha imposto una riconfigurazione radicale dell’operatività mafiosa, strutturando quella che la Commissione Parlamentare Antimafia nella XIX Legislatura ha definito Mafia 4.0. Si tratta di un modello ibrido in cui le radici analogiche del controllo territoriale e dei codici d’onore coesistono perfettamente con l’impiego di competenze digitali avanzate. La nuova generazione di esponenti criminali si avvale di una vera e propria esternalizzazione dei servizi informatici, reclutando sul dark web e su piattaforme riservate manodopera specializzata: contractor digitali, hacker offensivi, analisti di sicurezza e sviluppatori di malware.

Per proteggere la riservatezza delle comunicazioni e garantire la continuità dei comandi anche durante la latitanza o dopo gli arresti dei capi, le cosche hanno abbandonato le schede telefoniche tradizionali a favore di infrastrutture comunicative blindate e cifrate all’origine. I messaggi vengono instradati verso server dedicati situati in giurisdizioni prive di cooperazione giudiziaria e decifrati esclusivamente dai dispositivi degli interlocutori finali mediante applicativi dedicati come Surespot, ai quali i vertici criminali associano codici alfanumerici univoci per mascherare l’identità degli utilizzatori.

Questo schermo tecnologico rende quasi del tutto inefficaci i tradizionali strumenti di intercettazione ambientale e telefonica, consentendo ai vertici criminali di dirigere le trattative commerciali, l’acquisto di partite di stupefacenti e la movimentazione delle casse forti da remoto.

Il cyberlaundering e la finanza decentralizzata delle cosche

La dematerializzazione della ricchezza ha trovato nell’ecosistema delle cripto-attività la piattaforma ideale per l’esecuzione dei processi di cyberlaundering. Il riciclaggio digitale attuato dalle mafie ricalca le tre fasi classiche della depurazione finanziaria: il piazzamento, la stratificazione e l’integrazione. Nella fase di piazzamento, il denaro contante generato dalle attività criminali terrestri viene immesso nella blockchain mediante conversioni dirette presso exchange virtuali o attraverso sportelli ATM dedicati.

La stratificazione si avvale dell’impiego di valute ad elevato anonimato come Monero, o dell’uso di contratti intelligenti sulla blockchain di Ethereum e token non fungibili utilizzati come certificati digitali per simulare il valore di opere d’arte o beni immateriali. Infine, la fase di integrazione vede la riconversione delle valute virtuali in moneta fiat avente corso legale o il loro impiego per l’acquisto di beni di lusso.

Il valore complessivo delle transazioni riconducibili ad indirizzi illeciti a livello globale ha registrato un’impennata drammatica, passando dai 57,2 miliardi di dollari del 2024 alla cifra record di 154 miliardi di dollari nel 2025, inserendosi in un mercato globale delle cripto-attività che ha raggiunto i 3.500 miliardi di dollari dominato da Bitcoin ed Ethereum. A livello nazionale, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha registrato una vigilanza capillare: nel 2024 le segnalazioni di operazioni sospette si sono attestate a 145.401 per poi risalire a 162.000 casi nel biennio 2024-2025, evidenziando flussi complessivi analizzati per oltre 49 miliardi di euro distribuiti su 1,3 milioni di transazioni.

Per contrastare questa opacità, la UIF ha emanato le nuove istruzioni operative per la rilevazione delle operazioni sospette applicabili dal 1° luglio 2026, affiancate dal Quaderno tematico sulle cripto-attività del 2025 volti a fornire agli operatori schemi di anomalia idonei a intercettare i flussi indirizzati verso Paesi non cooperativi. La maggiore criticità investigativa rimane tuttavia legata alla presenza di oltre 300 piattaforme di exchange attive a livello globale con server dislocati fuori dai confini dell’Unione Europea, la cui mancata collaborazione paralizza le rogatorie internazionali e impedisce l’immediata esecuzione dei sequestri.

L’assalto ai fondi pubblici e le frodi sul PNRR

Oltre ai mercati illeciti classici, la strategia patrimoniale delle cosche si è indirizzata verso l’infiltrazione nelle misure di sostegno pubblico, nelle agevolazioni fiscali e nei fondi europei legati al PNRR. Sfruttando la vulnerabilità di imprese entrate in crisi economica durante la fase pandemica e la complessa architettura delle cessioni dei crediti d’imposta, i clan si sono inseriti nei meccanismi di incentivazione come la Formazione 4.0 e i bonus per il Mezzogiorno.

Il modus operandi prevede la creazione di crediti fiscali del tutto fittizi, generati attraverso la simulazione di spese d’investimento, corsi formativi mai erogati e aggiornamenti tecnologici inesistenti per centinaia di milioni di euro. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza su vari ambiti territoriali, tra cui gli interventi cautelari eseguiti nel 2026 a Lodi con il sequestro di 680mila euro e il maxi-sequestro nazionale di 224 milioni di euro di crediti fittizi originato dall’inchiesta pistoiese, confermano la tendenza mafiosa a sostituire il controllo usurario del territorio con l’erogazione di servizi di ingegneria finanziaria illegale.

Le consorterie acquistano dagli imprenditori in difficoltà i crediti fiscali a prezzi stracciati immettendo liquidità sporca e utilizzano successivamente tali crediti per compensare i propri debiti previdenziali e tributari, realizzando una perfetta integrazione tra evasione sistemica e ripulitura del capitale di provenienza delittuosa.

L’aggressione ai patrimoni e i paradossi della gestione dei beni

L’ossatura del sistema antimafia italiano risiede nel modello d’aggressione ai patrimoni illeciti delineato dalla legge Rognoni-La Torre numero 646 del 1982 e dal successivo riordino con la legge 109 del 1996 e il Codice Antimafia. L’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale consente di disporre il sequestro e la confisca obbligatoria dei beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati qualora vi siano indizi sufficienti per ritenere che essi costituiscano il frutto o il reimpiego di attività illecite, estendendo l’azione anche nei confronti di eredi, aventi causa e prestanome.

Nell’attività di contrasto svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia nel corso del 2024 si contano sequestri per oltre 93 milioni di euro e confische per quasi 160 milioni a carico di gruppi mafiosi strutturati, per un giro di affari complessivo che supera i 250 milioni di euro. Il dato nazionale sintetizzato dalle analisi della Giustizia e del CNEL evidenzia nel 2024 la confisca eseguita di 5.288 beni per un valore totale di 1.138.579.139 euro, pur a fronte di una serie storica di procedimenti sopravvenuti che mostra una flessione nelle iscrizioni di nuovi beni rispetto ai picchi degli anni precedenti. Tuttavia, l’efficacia deterrente dell’aggressione patrimoniale si scontra con drammatiche criticità gestionali affidate all’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati. La transizione dell’azienda dall’orbita mafiosa al circuito legale provoca frequentemente la paralisi dell’attività d’impresa: gli istituti bancari recidono le linee di credito, i fornitori interrompono i contratti e le imprese sequestrate rischiano la liquidazione fallimentare.

Questo fenomeno genera un pericoloso cortocircuito sociale, poiché la perdita di posti di lavoro viene usata dalle cosche per delegittimare l’intervento dello Stato e riaffermare il proprio ruolo di ammortizzatore sociale alternativo nei territori ad alta densità criminale.

L’evoluzione dell’intelligence e del quadro sovranazionale

Di fronte alla de-territorializzazione delle mafie, alla smaterializzazione dei patrimoni e all’impiego di tecnologie crittografiche, la risposta delle istituzioni si è orientata verso un modello di coordinamento investigativo transnazionale e di intelligence finanziaria preventiva. L’esperienza della Rete Operativa Antimafia guidata dalla DIA, alla quale hanno aderito 34 forze di polizia in rappresentanza di 29 Paesi sostenuta dal progetto europeo ISF4@ON (Internal Security Fund for the @ON Network to tackle top level OCGs and mafia-style structures ), costituisce il pilastro operativo per superare le frammentazioni giurisdizionali, avendo consentito arresti di massa e il sequestro di oltre 151 milioni di euro oltre a ingenti quantitativi di droga e armi.

Allo stesso tempo, il quadro normativo dell’Unione Europea si sta adeguando a questo scenario complesso mediante l’approvazione del regolamento del 16 maggio 2023 in materia di cripto-attività (MiCA) e l’istituzione dell’Autorità per la lotta al riciclaggio di denaro (AMLA) tramite il Regolamento europeo 2024/1620. La sfida decisiva per la giustizia non si gioca più soltanto all’interno delle aule di tribunale contro i singoli vertici militari, ma si fonda sull’armonizzazione delle rogatorie internazionali, sulla capacità di penetrazione informativa negli exchange di valute virtuali esteri e sulla prontezza nel recidere le connessioni tra l’economia illegale e l’infrastruttura finanziaria globale.

Solo prosciugando la liquidità che alimenta la borghesia mafiosa e disarticolando le reti dei broker tecnologici sarà possibile impedire che all’arresto dei vecchi capi corrisponda la nascita di nuovi ed inafferrabili imperi economici.