La banca occulta delle mafie: il sistema finanziario parallelo

L’inchiesta ricostruisce come grandi organizzazioni criminali costruiscano una “banca occulta” fatta di conti correnti, società di comodo e portafogli digitali. Tramite fatture false e catene di società-schermo, i clan generano enormi flussi di liquidità illegale, spesso convertita in criptovalute o investita in paradisi fiscali. A occuparsene sono broker, fiduciari e perfino professionisti infedeli, sotto lo sguardo di magistrati e Finanzieri. Recenti operazioni della Guardia di Finanza e segnalazioni UIF hanno portato alla luce centinaia di milioni di euro di fatture fraudolente e decine di milioni riciclati con monete virtuali. L’inchiesta analizza i casi giudiziari più eclatanti in Italia e in Europa, i dati ufficiali (segnalazioni e sequestri), gli strumenti investigativi (dalla collaborazione internazionale all’analisi blockchain) e le ricadute sull’economia legale (distorsione di concorrenza, costi sociali). In chiusura si discutono le lacune normative (normative antiriciclaggio UE, beneficiari effettivi, crypto-regolamentazione) e le proposte per rafforzare la tracciabilità dei capitali mafiosi.

Meccanismi di riciclaggio: fatture false, società fittizie e criptovalute

Le mafie si dotano di una vera “fabbrica del falso” finanziario. Inchieste recenti documentano operazioni a più livelli. Secondo la Guardia di Finanza di Milano, il sistema scoperto nel 2026 gestiva oltre 110 milioni di euro di fatture false, emesse da aziende schermo che dichiaravano forniture inesistenti. Queste fatture falsificate giustificano spostamenti di denaro tra società di comodo, creando un ponte tra i proventi illeciti e il circuito bancario ufficiale.

Gli investigatori parlano di quattro fasi tipiche: raccolta del denaro contante, emissione delle fatture false, restituzione fittizia del contante, e infine riciclaggio vero e proprio. Nel caso milanese, ad esempio, un intermediario di origine calabrese consegnava ripetutamente contanti (oltre 5 milioni) frutto di traffico di droga, i quali venivano “ripuliti” tramite la simulazione di prestazioni professionali inesistenti.

Oggi entrano in gioco anche le criptovalute. Le organizzazioni criminali convertono parte dei proventi in monete virtuali proprio per sfuggire ai controlli bancari. La stessa indagine di Milano ha svelato riciclaggi internazionali da 68 milioni di euro effettuati tramite exchange di criptovalute. Le criptovalute, un tempo reputate anonime, adesso possono essere tracciate con tecniche forensi (blockchain analytics), ma rimangono un canale reso più opaco dall’uso di portafogli digitali virtuali e servizi di cambio in paesi non cooperativi. L’Agenzia Europol avverte che i flussi illeciti si orientano ormai verso un “sistema finanziario parallelo”, dove la globalizzazione digitale consente ai clan di sfuggire alle maglie delle normative tradizionali.

Attori e intermediari: broker, professionisti e clan organizzati

Dietro queste complesse reti emergono figure trasversali. Oltre agli esponenti delle mafie (’ndrangheta, camorra e altre cosche locali), compaiono broker finanziari, avvocati, commercialisti e professionisti che mettono a disposizione competenze tecniche e reti di contatti. Nell’inchiesta milanese un ispettore della Guardia di Finanza è risultato coinvolto come corriere di denaro sporco, offrendo servizi illeciti a imprenditori arrestati. Anche operatori del settore immobiliare e della contabilità sono spesso reclutati per dare legittimità agli investimenti criminali.

Le segnalazioni UIF confermano questo profilo misto: nel 2024 è stato registrato un “rilevante incremento” dei report di operazioni sospette provenienti da professionisti e operatori di criptoattività. Ciò significa che anche avvocati, consulenti finanziari e società di amministrazione fiduciarie sono stati individuati in complessi schemi di riciclaggio. Non è raro che i clan inquinino imprese legali (a volte facendosi prestare i titoli da prestanome) per gestire i flussi di denaro: dal settore dei servizi logistici all’autonoleggio, dall’edilizia all’agricoltura, ogni comparto può diventare veicolo di soldi illeciti.

Per dare un’idea delle dimensioni: solo nel 2025 in Italia l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha ricevuto oltre 162.000 segnalazioni di operazioni sospette, l’11,5% in più rispetto all’anno precedente. Di queste, circa il 15-20% è stato etichettato con indicatori di rischio per mafie e delinquenza organizzata. I feedback degli investigatori hanno confermato l’importanza di questi allarmi: la Guardia di Finanza ha fornito riscontri positivi per l’83,6% delle segnalazioni ad alto rischio, inviando circa 44.400 feedback, mentre la Direzione Nazionale Antimafia ne ha riconosciute circa 8.700 di interesse (85,5% di quelle ad alto rischio). Dunque gli intermediari infedeli e i loro clienti criminali sono oggetto di crescente attenzione da parte degli 007 finanziari.

Casi giudiziari recenti in Italia e in Europa

In Italia, l’esempio più eclatante è l’operazione condotta il 21 ottobre 2026 dalla GdF di Milano (coordinata dalla Procura DDA milanese). Trenta indagati, 16 arresti in carcere e 14 domiciliari, con sequestri preventivi per oltre 21 milioni di euro. L’indagine ha fatto emergere come il gruppo riciclasse denaro in contanti dato da affiliati cinesi e calabresi tramite un articolato meccanismo di fatture false e holding estere. Sono stati sequestrati conti correnti, criptovalute, automobili, imbarcazioni, gioielli e altri beni di lusso. L’operazione si è estesa anche a Spagna e Svizzera, grazie alla collaborazione di Interpol (unità I-Can) e delle autorità giudiziarie straniere, a dimostrazione della dimensione internazionale dei flussi investigati.

Parallelamente in altri Paesi europei si susseguono indagini analoghe. Europol segnala che la criminalità organizzata sfrutta canali digitali e cryptovalute per ramificare i propri affari oltre confine. Anche la cooperazione giudiziaria UE si è intensificata con rogatorie e task force transnazionali dedicate al riciclaggio. Ad esempio, operazioni congiunte dell’Eurojust e di polizie nazionali hanno permesso di risalire a reti di società offshore e trust sospetti in Malta, Lussemburgo e Svizzera.

Numeri e dati ufficiali: segnalazioni, sequestri e confische

I dati governativi mostrano la vastità del fenomeno. Nel biennio 2024-25 l’UIF ha registrato un aumento delle segnalazioni (da 145mila a 162mila casi), segno di vigilanza rafforzata. Nel frattempo, procure e forze dell’ordine hanno disposto sequestri patrimoniali di rilievo: solo nell’operazione milanese citata sono stati bloccati beni per oltre 21 milioni. Complessivamente, ogni anno le stesse autorità dichiarano sequestri di beni per centinaia di milioni riconducibili a frodi fiscali e riciclaggio (per esempio, in un’indagine del 2025 su traffico di carburanti irregolari furono sequestrati oltre 13 milioni in contanti).

Quanto finisce sotto confisca definitiva, però, è molto minore: la differenza tra valore sequestrato e confiscato può essere ampia a causa dei tempi processuali e delle impugnazioni. Ad esempio, la Dia riporta a volte che delle ingenti somme bloccate solo una parte passa alle casse dello Stato dopo sentenze passate in giudicato. Il confronto tra valore delle somme in investigazione (come i 110 milioni di fatture false del caso Milano) e ciò che resta nelle mani dello Stato è un indicatore dell’efficacia del contrasto: spesso le procedure richiedono anni, mentre gli investimenti criminali trovano vie alternative.

A livello quantitativo, è utile anche il quadro dell’economia legale. Il capitale illecito sopravvive disturbando i mercati: secondo analisi congiunte UIF-Università Bocconi, una società segnalata per infiltrazione dopo cinque anni vanta un rischio di riciclaggio superiore del 5% rispetto alla media. Un esempio concreto è la banca Banca Progetto: gli inquirenti hanno accertato che crediti garantiti dallo Stato (fondi pubblici Covid) sono stati erogati a prestanome e imprese legate alla ’ndrangheta, grazie a manipolazioni dei requisiti finanziari. Questi meccanismi falsano la concorrenza: le risorse tornano nelle mani mafiose anziché in investimento produttivo, mentre l’impresa “pulita” resta schiacciata da oneri e debiti.

Strumenti investigativi: analisi finanziarie e cooperazione internazionale

Le autorità contano su strumenti sempre più sofisticati. L’analisi delle transazioni sospette utilizza software dedicati e team specializzati che esaminano i flussi finanziari segnalati. In caso di criptovalute si applicano strumenti di blockchain analytics per tracciare wallet e movimenti di token sulla rete pubblica. La collaborazione internazionale è cruciale: un esempio è l’unità Interpol I-Can (International Cooperation Against ’Ndrangheta), che ha affiancato la GdF nelle operazioni europee.

La rete antiriciclaggio italiana prevede inoltre la cooperazione tra UIF, Guardia di Finanza, Procure e altre autorità. La UIF inoltra alle forze dell’ordine le segnalazioni più gravi; nel 2025 i feedback forniti dalla Finanza e dalla Dna hanno coperto oltre l’80% delle segnalazioni a rischio elevato. All’estero, il sistema Egmont e le task force Europee (Europol, Eurojust) facilitano l’accesso a dati bancari e societari: ad esempio, intercettare il titolare effettivo di una società lussemburghese usata per riciclare è possibile grazie alle rogatorie internazionali.

Infine, l’uso di mezzi tecnici (intercettazioni, perquisizioni informatiche, accertamenti patrimoniali) supporta le indagini. Nel caso milanese, le forze dell’ordine hanno investito oltre 350 Finanzieri nelle perquisizioni e nei sequestri di denaro in contanti, criptovalute, auto e gioielli. Ciò evidenzia come il contrasto oggi combini investigazione classica con analisi big data e misure tecniche avanzate.

Impatto sull’economia legale: concorrenza sleale e distorsioni di mercato

Il circuito parallelo dei capitali mafiosi distorce i mercati legali. I beni e i servizi prodotti da imprese infiltrate vengono venduti a prezzi sottocosto (grazie a manodopera pagata in nero o agevolazioni fiscali illecite), penalizzando la concorrenza onesta. L’uso di società di comodo e trust esteri permette ai clan di nascondere il vero beneficiario economico, ottenendo prestiti e appalti gonfiando le commesse senza pagare tasse.

Il risultato è una allocazione inefficiente delle risorse: secondo l’analisi UIF, la carenza di liquidità in imprese a rischio (quelle con valutazione creditizia in calo) le rende ancor più vulnerabili ad infiltrazioni. Quando la criminalità ottiene un vantaggio economico (ad esempio sottraendo fondi pubblici o eludendo contratti di gara), il sistema produttivo si impoverisce per tutti, non solo per le vittime dirette di usura e truffe.

Inoltre, l’ambiente finanziario ne esce alterato: l’abbondanza di capitali illeciti spinge alcuni mercati (immobiliare, titoli di Stato, lusso) verso bolle speculative. Le banche, dal canto loro, devono riservare risorse crescenti alla prevenzione dei rischi AML, aumentando i costi per i clienti.

Normative, lacune e proposte di intervento

Nonostante alcune innovazioni, il quadro normativo italiano ed europeo presenta lacune. Le direttive UE di sesta generazione (6AMLD, recepite nel 2023) hanno ampliato le responsabilità, ma la piena implementazione degli standard europei richiede tempo e omogeneità di applicazione. Secondo la UIF, infatti, “i meccanismi di riciclaggio emergono sempre più sofisticati” e spesso transnazionali. Pertanto l’Italia ha istituito al MEF una direzione speciale per l’antiriciclaggio e partecipato alla nascita dell’Autorità europea AML (AMLA) nel 2024, volte a uniformare controlli e sanzioni.

Resta critica la trasparenza nei trust e nelle società estere: molti paesi UE (es. Malta, Lussemburgo) hanno ancora beneficiari effettivi poco accessibili ai controllori stranieri. Serve uno scambio dati più rapido e cooperativo. Sul fronte delle criptovalute, è atteso il Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) UE, che introdurrà obblighi di identificazione per le piattaforme di scambio. Intanto, le banche italiane stanno rafforzando i filtri antifrode e avviando collaborazioni con specializzati KYC-AML su criptovalute.

Dal punto di vista operativo, le proposte includono la necessità di potenziare l’analisi automatica delle segnalazioni UIF con intelligenza artificiale per collegare schemi simili; istituire formali task force interforze su comparti specifici (ad es. mercato immobiliare, porto-franco, filiera agroalimentare) e infine facilitare la confisca preventiva di società sospette a rischio di essere semplici prestanome.

In conclusione, ogni tassello, dall’armonizzazione normativa al rinforzo investigativo, è necessario per “colpire i patrimoni, non soltanto i clan” e fare in modo che la perdita di alleanze e capitali freni concretamente il potere criminale.