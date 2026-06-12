Il Mondiale riparte senza l’Italia: un’intera generazione non ha mai visto gli Azzurri partecipare

Vertice tra Zelensky e i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania; a Londra un piano da 5 punti: Un cessate il fuoco immediato e completo, l’attuale linea del fronte dovrà costituire il punto di partenza di eventuali negoziati, Il terzo punto prevede garanzie di sicurezza robuste e giuridicamente vincolanti per Kiev dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco, compreso il dispiegamento della Forza multinazionale per l’Ucraina. Il piano prevede inoltre che i beni russi congelati restino immobilizzati fino alla cessazione dell’aggressione russa, infine qualsiasi accordo dovrà salvaguardare gli interessi di sicurezza europei.

(Agi)

Il Consiglio d’amministrazione di Banco Bpm anticipa molto i tempi e offre a Mps una fusione tra eguali. Questo nuovo mosaico bancario italiano potrebbe portare alla costituzione di un gruppo con capitalizzazione di Borsa superiore ai 50 miliardi, dunque al terzo posto in Italia dopo Unicredit (110 miliardi) e Intesa (99 miliardi). Subito dopo a mo’ di risposta – la discesa in campo di Intesa Sanpaolo, che è pronta a lanciare un’Opa sulla banca senese insieme a Bper e Unipol.

(Huffpost)

A Bpm risponde Banca Intesa che lancia un’offerta pubblica di acquisto e scambio sulla totalità del capitale di Mps assieme a Unipol che avrà anche ricadute sulla partecipata Bper. Si tratta di un’offerta da 30,6 miliardi con un premio del 12,5%. La proposta di fusione prevede che Unipol rilevi da Intesa 635 filiali da fondere con Bper. L’ad di Intesa Carlo Messina dichiara che è intenzione dell’istituto bancario mantenere il 13,5% di Generali, detenute da Mps attraverso Mediobanca.

(Corriere della Sera)

Finisce in parità la partita dei ballottaggi per le elezioni comunali. Il centrosinistra conquista per la prima volta Agrigento, si conferma a Chieti e Trani. Il centrodestra si riprende Lecco e si tiene Arezzo e Macerata. Se si allarga lo sguardo anche alle altre dodici sfide decise al primo turno – per un totale di 18 capoluoghi – il centrosinistra ne vince dieci (ne aveva otto), il centrodestra sei (ne aveva cinque), i civici due. Nei 118 Comuni sopra i 15 mila abitanti invece il centrosinistra elegge 50 sindaci (ne aveva 59), il centrodestra 40 (ne aveva 42). Cifre che disegnano, nei fatti, un equilibrio.

(Repubblica)

La procura di Roma sta indagando su tre persone per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio rispetto alla progettazione del ponte sullo Stretto, che dovrebbe collegare Messina e Reggio Calabria. In base a una nota diffusa dalla procura, il sospetto è che abbiano cercato di condizionare i controlli per l’approvazione del progetto definitivo da parte della Corte dei conti, l’organo costituzionale che ha il compito di controllare i conti dello Stato. Critiche al governo e al Ministro Salvini accusati di aver trasformato il progetto in una bandiera ideologica.

(Ilpost)

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, attacca a testa bassa l’Italia dopo la decisione della Procura di Roma di iscriverlo nel registro degli indagati per le parole di scherno rivolte agli attivisti della Sumud Flotilla, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Immediata la reazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha bollato le dichiarazioni di Ben-Gvir come “inaccettabili, non degne di un ministro. Queste le dichiarazioni: “Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte. Non mi lascerò scoraggiare dalle inchieste.

(Quotidiano Nazionale)

Giorgia Meloni in Confcommercio parla alle imprese del terziario. Nel suo intervento all’assemblea generale dell’associazione, la presidente del Consiglio parte dall’intelligenza artificiale, definita “una delle questioni più complesse del nostro tempo”. Da una parte, dice, c’è uno strumento dal “potenziale straordinario”; dall’altra una tecnologia così potente che la sua forza reale “potremmo scoprirla davvero molto tardi” Bisogna trovare equilibrio e regole. Sul certo medio: “ dobbiamo alleggerire il carico fiscale, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo.”

(IlFoglio)

Dodici agenti di polizia sono rimasti feriti e sedici persone sono state arrestate a Belfast, in Irlanda del Nord, teatro per la seconda notte consecutiva di violenze, dopo un accoltellamento per il quale è stato incriminato un rifugiato sudanese. Questi scontri sono stati di “portata minore rispetto ai terribili eventi” della notte precedente dove le violenze sono divampate a seguito della diffusione del video del brutale accoltellamento del quarantenne Stephen Ogilvie, un tecnico radiologo del servizio sanitario pubblico (Nhs) originario della Scozia, da parte del rifugiato sudanese Hadi Alodid. Ogilvie ha perso un occhio. (Rainews)

Dallo stadio Azteca di Città del Messico è iniziato ufficialmente il torneo tanto atteso, con un lungo show prima della partita tra Messico e Sudafrica finita 2 a 0. Per la prima volta nella storia i campionati del mondo si aprono con tre diverse cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei Paesi che ospitano questa edizione, vale a dire Messico, Canada e Stati Uniti. Dopo quattro lunghi anni di attesa sono tornati i Mondiali, purtroppo, per la terza volta consecutiva, non ci sarà l’Italia.

(Corriere dello sport)

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono vicini alla firma di un accordo con l’Iran per porre fine al conflitto, con un accordo che dovrebbe essere siglato, forse in Europa, nei prossimi giorni. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha detto che l’accordo in fase di definizione è un “memorandum d’intesa molto forte. Li abbiamo colpiti molto duramente negli ultimi tre giorni, e stasera li avremmo colpiti ancora più duramente. Sapevano che avevamo detto loro esattamente cosa avremmo fatto”, ha continuato Trump.

(IlSole24Ore)