Sud Est siciliano: dove la cocaina diventa invisibile. Puntata 11 Napoli, Roma, Milano, Germania

1. Dopo Tuturano

Nella puntata precedente abbiamo seguito il carico dentro le sue ventiquattr’ore più silenziose, dal momento in cui entra nella normalità logistica fino a quello in cui finge di perdersi, cambia mani, cambia storia e lascia Tuturano identica a prima, come se nulla fosse davvero passato. Ma proprio quando il viaggio sembra essersi chiuso, comincia la fase più difficile da leggere. Perché Tuturano non è la fine del percorso, né il luogo in cui la cocaina si ferma, si accumula o trova una destinazione definitiva. È il punto in cui il carico smette di essere uno, viene alleggerito, frammentato, riorganizzato e rimesso in movimento lungo direttrici diverse, ciascuna capace di cancellare un pezzo della sua storia iniziale. Da qui non parte più una sola strada, ma quattro possibilità di sparizione.

2. Il carico si divide A Tuturano

Il carico non segue una sola direzione, perché il compito di questo snodo non è accompagnare la cocaina verso un’unica destinazione, ma dividerla, alleggerirla, renderla meno riconoscibile e rimetterla in movimento lungo direttrici diverse, ciascuna con un ruolo preciso dentro l’economia del traffico. Da qui il flusso si apre in almeno quattro direzioni. Ognuna di queste direttrici non indica soltanto una destinazione geografica, ma una funzione diversa del traffico: assorbire, frammentare, rilanciare, internazionalizzare. La prima porta verso Napoli, dove il carico può entrare dentro una delle più grandi aree criminali e commerciali del Mezzogiorno, incrociando piazze di consumo, reti di redistribuzione e circuiti capaci di assorbire rapidamente quantità significative senza farle apparire come un corpo estraneo. La seconda guarda verso Roma, non soltanto come mercato, ma come grande spazio di passaggio, consumo e raccordo, un territorio in cui la droga può frammentarsi ulteriormente, disperdersi tra reti diverse e proseguire verso altre aree del Centro Italia senza conservare più una traiettoria leggibile. La terza risale verso Milano, cioè verso il cuore economico e logistico del Paese, dove il traffico incontra piattaforme commerciali, trasporti, magazzini, società di servizio e mercati ad alta capacità di assorbimento, trasformando il carico in una merce che si confonde dentro il movimento ordinario dell’economia settentrionale. La quarta direttrice è quella più lunga e più decisiva: la Germania. È lì che il sistema compie il salto di scala, perché ciò che a Tuturano viene diviso, ripulito nella sua provenienza apparente e rimesso in circolazione, in Germania può essere rilanciato dentro la rete europea dei camion, delle società di trasporto, dei documenti e delle piattaforme logistiche, fino a perdere definitivamente ogni legame visibile con la Sicilia, con la Puglia e con il Mediterraneo.

3. Le nuove origini apparenti

Tuturano serve a questo: non a trattenere la droga, ma a spezzarne la storia. Da quel momento il carico non è più uno. Diventa quattro percorsi, quattro mercati, quattro possibilità di sparizione. Napoli, Roma, Milano e Germania non sono semplici destinazioni: sono le direttrici attraverso cui la cocaina smette di essere un carico riconoscibile e diventa movimento. Il passaggio più insidioso comincia dopo, quando queste direttrici smettono di essere soltanto punti di arrivo e diventano nuove origini apparenti. Una volta raggiunte Napoli, Roma, Milano o la Germania, la cocaina può essere rimessa in movimento verso altre zone del Paese o d’Europa con documenti, mezzi, autisti, società e provenienze completamente diverse, fino a recidere il legame visibile con il Sud Est siciliano e con il percorso che l’ha portata fin lì. È in questo modo che il traffico costruisce il depistaggio più efficace: non inventando una bugia, ma moltiplicando passaggi veri. Ogni tratto esiste, ogni documento può apparire coerente, ogni camion ha una ragione per muoversi, ogni consegna può inserirsi dentro un flusso commerciale ordinario. Il problema è che, passaggio dopo passaggio, la storia iniziale del carico viene cancellata e sostituita da un’altra storia, più vicina, più credibile, più facile da leggere.

4. Risalire controcorrente

Una cocaina entrata dal Sud Est può così ricomparire altrove come merce proveniente da Milano, da Roma, da Napoli o da una piattaforma tedesca. Non perché quella sia davvero la sua origine, ma perché è lì che il sistema sceglie di farla riapparire. Per ricostruire il percorso reale bisogna allora risalire controcorrente, attraversare documenti, targhe, trasbordi, società, corrieri, furti apparenti, ammanchi assicurati e consegne spezzate, mentre il traffico ha già ottenuto il risultato più importante: separare il carico dal luogo in cui è entrato. Il Sud Est resta sullo sfondo mentre Napoli, Roma, Milano e Germania occupano la scena, ed è proprio in questa inversione dello sguardo che la cocaina diventa invisibile: non perché nessuno la veda più, ma perché nessuno riesce più a dire da dove venga davvero.