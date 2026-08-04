La metamorfosi del crimine giovanile, l’epidemia low-cost e la risposta dello Stato

Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma. Un’inchiesta sul nuovo modello di devianza giovanile che assedia le grandi metropoli italiane. Tra baby-gang, spaccio e consumo di crack. Il tutto sotto l’ombra lunga delle mafie

Negli ultimi anni, la geografia della devianza giovanile nelle grandi metropoli italiane ha subito una profonda e drammatica mutazione genetico-strutturale. Il panorama urbano di città come Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma si trova oggi di fronte a una complessa forma di ibridazione tra devianza giovanile, estetica social, penetrazione della criminalità organizzata ed emergenza adozionale di sostanze stupefacenti ad alto impatto neurale. Non siamo più di fronte alla micro-criminalità estemporanea o al tradizionale teppismo di quartiere, ma ad aggregazioni capaci di muoversi nello spazio fisico con armi e logiche da controllo territoriale, e nello spazio digitale con strategie di auto-promozione e comunicazione criptata.

Le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e i report del Servizio Analisi Criminale delineano un quadro privo di ambiguità: il fenomeno delle cosiddette “baby gang” e delle “narco-paranze” si pone a metà strada tra la disarticolazione sociale dei contesti urbani marginali e la cooptazione da parte delle mafie autoctone o transnazionali. L’abbassamento dell’età media dei soggetti coinvolti, con un numero crescente di minori di 14 anni incriminati, si intreccia con l’uso di piattaforme social (TikTok, Instagram) e messaggistica criptata (Telegram), trasformate in infrastrutture per il reclutamento, la vendita di droga e la regolazione dei conti.

Su questo scenario già fragile si è innestata la spaventosa diffusione del crack: un derivato economico della cocaina reso accessibile a cifre irrisorie, storicamente comprese tra i 5 e i 10 euro a dose, che ha generato un’epidemia tra i giovanissimi nei quartieri popolari e nelle periferie. Di fronte all’acuirsi di questa doppia emergenza, lo Stato ha risposto sul piano sanzionatorio con il Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123 (convertito dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159), noto come Decreto Caivano, che ha rigettato le tradizionali maglie della giustizia minorile in favore di un inasprimento delle misure cautelari e di prevenzione.

L’analisi integrata dei cinque contesti metropolitani, delle reti del narcotraffico low-cost e della tenuta del sistema penale e sanitario traccia un bilancio in cui la repressione d’ordine pubblico si scontra quotidianamente con le criticità strutturali degli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) e la carenza di servizi sociali e terapeutici sul territorio.

Milano: la rete dei “Maranza”, la trap e la prova dell’IPM Beccaria

Nella città metropolitana di Milano, la devianza giovanile assume contorni legati alle dinamiche di integrazione mancata, alla marginalità delle periferie urbane e alla diffusione di modelli culturali veicolati dalla musica trap e dai social media. I provvedimenti giudiziari della Procura presso il Tribunale per i Minorenni e le indagini della Squadra Mobile descrivono un panorama dominato da gruppi fluidi ma aggressivi, gravitanti attorno alla ricerca di affermazione economica e reputazione di strada.

La geografia dell’azione si estende dal quartiere di San Siro fino a via Padova, passando per i luoghi della movida come i Navigli, Corso Como e l’area della Stazione Centrale. Le aggressioni e le rapine “predatorie” mirano all’appropriazione di beni di consumo di lusso, capi d’abbigliamento firmati, smartphone di ultima generazione, catenine d’oro, usati come status symbol. Parallelamente, le indagini mettono in luce il passaggio dalla semplice rapina al controllo informale di micro-piazze di spaccio locali per hashish, benzodiazepine e, in misura crescente, dosi economiche di stimolanti.

Le piattaforme come TikTok e Telegram funzionano da cassa di risonanza: le violenze vengono riprese in tempo reale e diffuse per accrescere il capitale simbolico del gruppo. La criminalità organizzata tradizionale, in particolare la ‘Ndrangheta storicamente radicata nel capoluogo lombardo, osserva il fenomeno mantenendosi a distanza operativa: le gang giovanili non sono affiliate ai clan, ma vengono tollerate finché la loro violenza rumorosa non intralcia i grandi affari del narcotraffico e del riciclaggio.

L’impatto del Decreto Caivano nel distretto milanese

L’applicazione della Riforma Caivano a Milano si è scontrata con una realtà dominata da reati predatori di strada e da un’alta percentuale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA).

Freno alle rapine seriali: L’abbassamento della soglia edittale per l’applicazione della custodia cautelare (scesa da 9 a 6 anni) ha consentito di togliere dalla strada giovani autori di rapine pluri-aggregate che in precedenza venivano rilasciati o affidati a comunità da cui si allontanavano immediatamente.

Sanzioni ai nuclei familiari: Nelle periferie dell’hinterland, le sanzioni amministrative e penali a carico dei genitori per i reati commessi dai figli minori hanno attivato una maggiore responsabilità di vigilanza in alcune fasce della popolazione residente.

Saturazione dell’IPM Beccaria: L’Istituto Penale per i Minorenni “Cesare Beccaria” ha visto un netto incremento delle presenze, superando la capienza limite. Questo ha generato tensioni interne e criticità nella gestione della sicurezza.

Inapplicabilità delle misure alternative ai MSNA: Molti dei minori arrestati a Milano sono privi di una rete familiare o di un domicilio fisso. Per loro, le misure alternative al carcere (comunità o percorsi di reinserimento) sono risultate spesso inapplicabili, trasformando la custodia cautelare in carcere nell’unica opzione praticabile.

Napoli: dalle “paranze” al vuoto di potere e la saturazione di Nisida

A Napoli il fenomeno della criminalità minorile mostra il suo volto più spietato e organico con il tessuto criminale maturo. Le inchieste della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea e le condanne emesse dalla Magistratura minorile evidenziano come le “paranze baby” non siano una deviazione estemporanea, ma la diretta conseguenza della disarticolazione dei vecchi quadri direttivi della Camorra, causata da blitz e condanne all’ergastolo.

Il vuoto di potere nei quartieri storici, come Forcella, il Rione Sanità, i Quartieri Spagnoli, fino alle periferie di Scampia, Ponticelli e Pianura, è stato occupato da gruppi di giovanissimi, spesso legati da vincoli di parentela ad affiliati detenuti. Questi ragazzi si organizzano in gruppi armati dotati di un’elevata potenza di fuoco. Le relazioni della DIA evidenziano un fenomeno drammatico: l’uso sistematico delle armi da fuoco da parte di minorenni per “stese” dimostrative a scopo intimidatorio e faide di quartiere per la gestione delle piazze d’arma e del narcotraffico rionale.

Non vi è alcuna cesura tra la “gang” e la “famiglia camorristica”: la paranza rappresenta la nuova leva della criminalità organizzata campana. La mancanza di un’alternativa scolastica ed educativa strutturata, unita a un modello culturale che mitizza il denaro facile e la violenza, produce una manovalanza spregiudicata, disposta a rischiare la vita o la carcerazione di lungo periodo pur di scalare rapidamente la gerarchia criminale del quartiere.

L’impatto del Decreto Caivano nel distretto partenopeo

Nel distretto di Napoli, contesto primario che ha ispirato il provvedimento, l’impatto ha mostrato la massima severità sul piano dell’ordine pubblico e della repressione penale.

Tempestività della risposta punitiva: Si è registrato un drastico aumento degli arresti in flagranza e delle misure cautelari per reati d’arma e piccolo spaccio, che in passato non avrebbero portato alla carcerazione preventiva.

Repressione della dispersione scolastica: L’effetto deterrente dell’articolo 570-ter del Codice Penale (che punisce con la reclusione fino a due anni i genitori che non adempiono all’obbligo di istruzione dei figli) ha portato a una raffica di segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici, spingendo molti nuclei familiari marginali a re-iscrivere i figli a scuola per evitare conseguenze penali.

Collasso dell’IPM di Nisida: L’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida e le comunità ministeriali della Campania hanno raggiunto rapidamente la saturazione. L’aumento dei minori carcerati ha costretto il Dipartimento della Giustizia Minorile a trasferimenti d’urgenza verso IPM fuori regione.

Overloading dei Servizi Sociali: L’enorme mole di segnalazioni per dispersione scolastica e avvisi orali ha travolto i servizi sociali comunali, già cronicamente sotto organico, limitando la capacità di prendere in carico i percorsi di rieducazione.

Palermo: la trappola del crack, il centro storico e l’ombra di Cosa Nostra

Il contesto palermitano presenta tratti peculiari in cui il controllo capillare e storico di Cosa Nostra si incontra con l’insorgenza di bande giovanili e con un’epidemia sanitaria senza precedenti legata al consumo di crack. Le indagini svolte dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato nei quartieri a forte rischio sociale, come il Z.E.N. 2, Borgo Nuovo, lo Sperone e le viuzze del centro storico attorno ai mercati di Ballarò, Vucciria e Capo, mettono in luce una duplice dinamica.

Da un lato, sussiste una criminalità giovanile spontanea e fortemente predatoria, responsabile di risse, ritorsioni violente, spaccio a cielo aperto e rapine ai danni di residenti e turisti. Dall’altro lato, la Magistratura ha documentato come Cosa Nostra continui a esercitare un controllo indiretto. Le famiglie mafiose non gradiscono il disordine sistematico nei territori di loro interesse; tuttavia, utilizzano i giovanissimi come manovalanza per lo spaccio di stupefacenti e per le ritorsioni di basso livello.

La piaga del crack e i “fumatoi” a cielo aperto

A Palermo il fenomeno del crack ha raggiunto proporzioni pandemiche. Ricavata dalla cottura della cocaina con bicarbonato o ammoniaca, la sostanza viene venduta in “pietre” a prezzi irrisori, mediamente tra i 5 e i 10 euro. L’effetto immediato ma di brevissima durata (5-10 minuti) genera un craving compulsivo che spinge i minori tra i 12 e i 17 anni a consumare decine di dosi al giorno.

Nel centro storico (Ballarò e Vucciria) e nelle periferie (Sperone e Z.E.N.) sono proliferate vere e proprie crack house: immobili diruti e appartamenti sventrati trasformati in laboratori di cottura e “fumatoi”. Per finanziare la dipendenza, i giovanissimi compiono furti, spaccate e prostituzione di strada, oppure si arruolano come vedette o corrieri per conto dei clan. Cosa Nostra garantisce l’afflusso di cocaina grezza e delega la gestione operativa dello spaccio su strada a bande giovanili o a criminali stranieri, decuplicando i propri profitti sui volumi di vendita.

Torino: tra le periferie del Nord e le gang multinazionali

A Torino la mappa della devianza giovanile si concentra prevalentemente nella cintura nord e nei quartieri a forte concentrazione migratoria e di disagio abitativo, come Barriera di Milano, Aurora e San Salvario. La Procura della Repubblica e le forze di polizia hanno evidenziato un quadro variegato, caratterizzato sia da bande multinazionali sia dalla presenza di gang strutturate su base etnica.

A fianco dei gruppi informali composti da italiani di seconda generazione e giovani stranieri non accompagnati, dediti principalmente allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle rapine in strada e ai furti sui mezzi pubblici, le cronache giudiziarie torinesi hanno registrato la presenza di gang d’ispirazione latinoamericana o nordafricana. Queste ultime importano modelli organizzativi rigidi, codici d’affiliazione, riti d’ingresso e marchi d’appartenenza visibili come tatuaggi, abbigliamento e gestualità.

Le indagini hanno mostrato come la gestione del territorio per la vendita al dettaglio di droghe sintetiche, eroina, crack ed hashish porti a frequenti scontri per la conquista degli spazi urbani o delle piazze della mala movida. La risposta dello Stato, attraverso operazioni ad “Alto Impatto” condotte congiuntamente da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, tenta di arginare il degrado, pur affrontando un fenomeno caratterizzato da un’elevata capacità di rigenerazione.

Roma: le piazze d’arma della periferia est e il nodo di Casal del Marmo

La capitale d’Italia riflette un modello criminale complesso e pulviscolare, specchio della vastità del suo territorio. Le relazioni della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e le analisi dell’Arma dei Carabinieri evidenziano una pluralità di “batterie” giovanili distribuite tra i grandi complessi popolari di periferia (Tor Bella Monaca, San Basilio, Laurentino 38, Corviale, Quarticciolo) e le zone centrali di aggregazione serale (Trastevere, Campo de’ Fiori, Piazza Bologna).

Nelle periferie della città, le bande giovanili nascono e crescono all’ombra delle grandi piazze di spaccio gestite da organizzazioni autoctone, da famiglie nomadi o da esponenti del narcotraffico legato alle mafie tradizionali. In questi contesti, i minorenni svolgono funzioni operative precise: fanno da vedette, trasportano piccoli quantitativi di droga e svolgono il ruolo di pali. Diversa è la situazione nelle zone centrali, dove agiscono bande dedite alle “rapine della movida” volte a sottrarre beni di valore ai coetanei.

Il crack nelle periferie-alveare e negli snodi ferroviari

Come a Palermo, anche a Roma il crack ha conquistato un ruolo egemonico nelle piazze di spaccio h24. A Tor Bella Monaca, San Basilio e Quarticciolo, le confezioni sigillate da 5-10 euro vengono vendute a flusso continuo a minori residenti o provenienti da altri quartieri. Il fenomeno si estende anche attorno ai principali snodi di trasporto (stazioni Termini e Tiburtina), provocando episodi di degrado urbano, rissa e crisi psicotiche acute da abuso di stimolanti che mettono sotto pressione i presidi di pubblica sicurezza e i pronto soccorso.

L’impatto del Decreto Caivano nel distretto romano

Contrasto allo spaccio nelle periferie: L’inasprimento delle pene per la detenzione e lo spaccio di lieve entità ha colpito le vedette e i pali minorenni impiegati dalle organizzazioni criminali nei complessi di edilizia popolare, privando temporaneamente le piazze di spaccio di manovalanza.

Applicazione dell’Ammonimento del Questore: A Roma si è fatto un uso esteso dell’Ammonimento del Questore nei confronti dei ragazzi tra i 12 e i 14 anni coinvolti in episodi di bullismo e violenza di gruppo, utilizzato come strumento di allerta per le famiglie.

Sovraffollamento a Casal del Marmo: L’Istituto Penale per i Minorenni di Casal del Marmo ha registrato un picco di ingressi, riducendo lo spazio e le risorse disponibili per la conduzione dei percorsi educativi individualizzati.

Ritardi nei percorsi di pubblica utilità: Il meccanismo che consente la definizione del processo con la svolta di lavori di pubblica utilità prima dell’udienza preliminare si è scontrato con la limitata disponibilità di convenzioni attive con gli enti locali, rallentando l’applicazione della misura alternativa.

Geografia e sfumature della devianza giovanile metropolitana

Analizzando in parallelo i cinque contesti urbani, emergono chiare differenze geografiche e funzionali che delineano la mappa della criminalità minorile in Italia.

A Milano prevalgono le gang fluide e informali orientate al reato predatorio di strada e alle rapine per beni di lusso, con un’altissima incidenza di minori stranieri non accompagnati e la pressione logistica concentrata sull’IPM Beccaria. A Napoli, al contrario, il modello è marcatamente camorristico e territoriale, caratterizzato da paranze armate di giovanissimi legate ai clan di quartiere e una saturazione critica dell’IPM di Nisida.

A Palermo la devianza giovanile si muove all’ombra di Cosa Nostra, alimentata dall’impatto devastante del consumo di crack nel centro storico e nelle periferie popolari. Torino presenta una combinazione di gang multinazionali, pandillas sudamericane e bande etnicamente connotate che si contendono lo spaccio nella cintura nord e nei quartieri a forte immigrazione. Infine, Roma si distingue per un modello pulviscolare diviso tra le batterie di vedette nelle imponenti piazze di spaccio di periferia e i gruppi informali dedicati alle rapine nelle aree della movida centrale, con il conseguente sovraffollamento dell’IPM di Casal del Marmo.

La doppia crisi: il corto circuito del sistema penitenziario e il vuoto sanitario

L’esame incrociato delle cinque metropoli e dei primi anni di applicazione del Decreto Caivano evidenzia una profonda spaccatura tra l’efficacia repressiva immediata e la sostenibilità strutturale del sistema Paese.

Il collasso degli Istituti Penali per i Minorenni (IPM)

L’abbassamento dei limiti edittali per la custodia cautelare ha causato una vera e propria saturazione degli IPM nazionali. Strutture storiche come Nisida a Napoli, il Beccaria a Milano e Casal del Marmo a Roma si sono trovate a gestire numeri di detenuti nettamente superiori alla capienza programmata. Ciò ha determinato il trasferimento forzato di minori lontano dai contesti d’origine, ostacolando il reinserimento; una drastica riduzione dello spazio fisico e mentale per le attività trattamentali, scolastiche e lavorative oltre a un aumento delle tensioni interne, sfociate in casi di rivolta, autolesionismo e sanzioni disciplinari.

L’impotenza della rete sanitaria di fronte al crack

Se sul piano penale il Decreto Caivano ha inteso dare risposte immediate, sul piano sanitario si registra un ritardo drammatico. Il crack non risponde a terapie sostitutive farmacologiche (come avviene per l’eroina con il metadone). I SerD (Servizi per le Dipendenze) dell’ASL di Palermo, Roma e delle altre metropoli soffrono di gravi carenze di organico e risorse, trovatisi nell’impossibilità di gestire il volume di minorenni affetti da double diagnosis (dipendenza grave associata a disturbi psicotici o del comportamento).

Le comunità terapeutiche accreditate per accogliere minori tossicodipendenti sono numericamente insufficienti sul territorio nazionale. Di fronte a questo vuoto, il carico dell’assistenza e della prevenzione ricade quasi interamente sulle unità di strada del terzo settore e sulle associazioni di quartiere, che chiedono la creazione urgente di centri di pronta accoglienza, Drop-In e strutture sanitarie dedicate esclusivamente alle dipendenze da sostanze stimolanti.

Oltre la risposta emergenziale

Il quadro complessivo tracciato dall’inchiesta mostra come la risposta alla devianza giovanile e alle narco-paranze non possa esaurirsi nella sola dimensione punitiva o di ordine pubblico. L’inasprimento sanzionatorio introdotto dal Decreto Caivano ha fornito alle forze dell’ordine e alla Magistratura uno strumento rapido per neutralizzare la recidiva predatoria e sottrarre manovalanza alle piazze di spaccio, ma ha messo a nudo le fragilità del sistema penitenziario e sociale.

Senza un piano strutturale di investimenti destinato all’incremento del personale dei Servizi Sociali comunali, alla prevenzione della dispersione scolastica nei quartieri a rischio e al potenziamento delle strutture sanitarie per le dipendenze giovanili, la sola risposta carceraria rischia di trasformare gli IPM in contenitori di marginalità non rieducata. La sfida contro la penetrazione criminale e l’epidemia delle sostanze tra i minori si gioca prima di tutto sul terreno della presenza delle Istituzioni scolastiche, sociali e sanitarie all’interno dei quartieri popolari del Paese.