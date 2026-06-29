Sud Est siciliano: dove la cocaina diventa invisibile. Puntata 4 La rotta del Mediterraneo

1 Un viaggio che comincia molto lontano

Una nave attraversa il Mediterraneo come ne passano migliaia ogni settimana. Dal ponte non si vede nulla di diverso: container, radar, equipaggi, merci dirette verso i mercati europei. Tutto sembra appartenere alla normalità del commercio marittimo. Eppure quel viaggio potrebbe essere cominciato migliaia di chilometri più a sud, sulle coste del Sud America, avere attraversato l’Atlantico, fatto tappa nell’Africa occidentale e dirigersi verso il Mediterraneo centrale seguendo una geografia che sulle carte nautiche non esiste, ma che le organizzazioni criminali conoscono perfettamente. Perché il Mediterraneo non è soltanto il mare che separa tre continenti. È lo spazio nel quale, da secoli, si incontrano commerci, migrazioni, guerre, interessi economici e traffici illegali. Un corridoio naturale nel quale le rotte delle navi mercantili si sovrappongono a quelle dei pescherecci, delle petroliere, delle imbarcazioni usate dai trafficanti di esseri umani e, sempre più spesso, anche a quelle percorse dalla cocaina. Osservarlo da una spiaggia del Sud Est siciliano significa vedere soltanto l’ultimo tratto di una storia iniziata molto prima e molto più lontano. La Sicilia, in questa prospettiva, non è l’origine del viaggio. È il punto in cui una rotta globale comincia a diventare territorio.

2. Perché le rotte cambiano

Negli ultimi decenni il narcotraffico internazionale ha privilegiato i grandi porti europei. Rotterdam, Anversa, Amburgo, Algeciras e, in Italia, Gioia Tauro hanno rappresentato i principali punti d’ingresso della cocaina nel continente, grazie alla loro capacità di assorbire enormi volumi di container senza interrompere il flusso del commercio globale. Ma nessuna rotta criminale rimane immutabile. Quando un corridoio logistico diventa troppo esposto, le organizzazioni non insistono. Fanno ciò che hanno sempre fatto: si adattano, abbassano il profilo e cercano nuovi spazi nei quali il rapporto tra rischio e rendimento torni a essere favorevole. Il punto decisivo, oggi, non è più soltanto capire quanta cocaina arrivi in Europa. Il punto è capire dove riesca a diventare invisibile. Alla base di questa trasformazione c’è anche un dato che cambia completamente la scala del fenomeno. Il World Drug Report 2026, richiamato anche da Reuters, stima che nel 2024 la produzione mondiale di cocaina abbia raggiunto circa 4.100 tonnellate di prodotto puro, quadruplicando nell’arco di appena un decennio. Volumi di questa portata impongono inevitabilmente la ricerca di nuove direttrici commerciali. Nessun sistema logistico può assorbire quantità così elevate continuando a utilizzare soltanto gli stessi corridoi.

3. Il concetto chiave: i corridoi adattivi

Per comprendere questa trasformazione bisogna partire da un concetto che attraversa il rapporto del GI-TOC, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, European Drug Trends Monitor – Issue 4, pubblicato nel marzo 2026: quello degli adaptive corridors, i corridoi adattivi. Non è una definizione astratta. È la descrizione di un sistema capace di modificarsi continuamente senza perdere efficienza. Un corridoio adattivo non coincide con una rotta fissa, con un porto o con un’infrastruttura permanente. È un insieme di possibilità operative che si riconfigurano in base alle pressioni investigative, spostando punti di ingresso, luoghi di trasbordo, approdi costieri e reti di redistribuzione terrestre. Quando un tratto della filiera diventa troppo esposto, il traffico non si interrompe: cambia forma. Riduce i carichi, moltiplica i passaggi intermedi, sostituisce un porto con un altro, alterna i container ai recuperi in mare aperto, le grandi navi ai gommoni, i terminal commerciali agli approdi meno sorvegliati. Non è la sostituzione delle rotte tradizionali. È la loro evoluzione.

4. Il caso Arconian Il primo maggio 2026 questa evoluzione prende forma in uno degli episodi più rilevanti tra quelli emersi negli ultimi anni. Al largo del Sahara occidentale, la Guardia Civil spagnola intercetta la nave cargo Arconian e sequestra oltre trenta tonnellate di cocaina. Ma non è soltanto la quantità del carico ad attirare l’attenzione degli investigatori. È il viaggio. Secondo la ricostruzione riportata dal GI-TOC, quel carico sarebbe partito dal Sud America, avrebbe attraversato l’Africa occidentale e trovato in Sierra Leone una piattaforma logistica. La nave aveva come destinazione dichiarata Bengasi, nella Libia orientale. Più che raccontare un singolo sequestro, il caso Arconian fotografa un metodo: una rotta costruita per spezzarsi in più segmenti, utilizzare piattaforme intermedie, ridurre il rischio e moltiplicare le possibilità di successo. La Libia, dentro questo scenario, non è soltanto un punto sulla carta geografica. È uno spazio nel quale frammentazione del potere, presenza di milizie, debolezza istituzionale e molteplicità degli attori armati possono favorire nuovi corridoi verso il Mediterraneo centrale. È qui che il narcotraffico smette di essere soltanto un viaggio oceanico e diventa una sequenza di passaggi, soste, trasbordi, coperture documentali e destinazioni dichiarate.

5. Il Canale di Sicilia È all’interno di questi corridoi adattivi che il GI-TOC colloca il Mediterraneo occidentale e centrale, descrivendolo come uno spazio nel quale consegne offshore, recuperi costieri, brevi attraversamenti marittimi e reti logistiche terrestri finiscono per integrarsi in un unico sistema. Non una nuova rotta destinata a sostituire quelle tradizionali, ma una struttura molto più flessibile, costruita per convivere con esse, affiancarle e, quando necessario, prenderne temporaneamente il posto. È qui che entra il Canale di Sicilia. In questa geografia, il Sud Est siciliano non assume rilievo perché sostituisce Rotterdam, Anversa o Gioia Tauro. Assume rilievo perché può inserirsi dentro un sistema più ampio, fatto di movimenti rapidi, passaggi brevi, recuperi in mare aperto, approdi secondari e redistribuzione terrestre. È dentro questa cornice che il rapporto del GI-TOC richiama anche la Sicilia sud-orientale, indicando il Canale di Sicilia e aree come Pozzallo e Santa Maria del Focallo tra i punti sensibili di una geografia nella quale mare, costa e terraferma tendono a integrarsi. La rotta non finisce quando il carico si avvicina alla Sicilia. Cambia soltanto forma.