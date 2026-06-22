Una ragazza di 23 anni muore in un incidente stradale. Poche ore dopo, il giovane che ha pubblicato un video choc dal luogo dello schianto si scusa dicendo di non avere capito la gravità della situazione. È una giustificazione o una confessione? Forse la domanda riguarda tutti.

Nella fotografia dell’incidente si vede uno scooter distrutto contro un palo. Si vedono i lampeggianti, i vigili del fuoco, i detriti sparsi sull’asfalto. È una di quelle immagini che non hanno bisogno di spiegazioni. Anche senza conoscere la storia, si capisce immediatamente che è successo qualcosa di grave.

Eppure, quella stessa notte, qualcuno ha guardato quella scena e ha deciso di registrare un video. Ha riso. Ha pronunciato parole che nei giorni successivi sarebbero finite ovunque. Poi, qualche ora più tardi, è comparso un secondo video. Niente risate. Nessuna provocazione. Solo una frase. “Non avevo capito la gravità delle cose”.

Da quando ho letto quella frase continuo a tornare sulla fotografia.

Non sul video.

Sulla fotografia.

Perché guardando quello scooter accartocciato viene spontaneo chiedersi come sia possibile non capire. Una ragazza morirà poche ore dopo. L’amica perderà un piede. I soccorsi sono già sul posto. La strada è chiusa. Tutto sembra parlare la lingua dell’evidenza.

Eppure la cronaca è piena di persone che si accorgono delle cose in ritardo.

Si accorgono di avere investito qualcuno dopo aver percorso altri metri. Si accorgono della gravità di una diagnosi giorni dopo averla ricevuta. Si accorgono della fine di una relazione quando è già finita da tempo. Non sempre vedere significa comprendere. Non sempre essere presenti significa rendersi conto.

Non so se il ragazzo che ha girato quel video stia dicendo la verità. Potrebbe avere cercato una giustificazione. Potrebbe avere provato a ridurre la propria responsabilità. Potrebbe perfino avere mentito. Ma c’è qualcosa che mi trattiene dal liquidare troppo in fretta la sua frase.

Perché quella frase descrive anche una possibilità che conosciamo bene. La possibilità che la realtà arrivi prima di noi.

A volte accade tutto in pochi secondi. Un evento irrompe nella vita con una velocità che supera la capacità di attribuirgli un significato. Soltanto dopo, quando il rumore si abbassa e i fatti cominciano a trovare il loro posto, emerge la consapevolezza di ciò che è accaduto.

Naturalmente questo non cancella nulla. Non cambia la sorte di Sofia Barberi. Non attenua il dolore della sua famiglia. Non modifica le responsabilità che saranno accertate. Ma forse aiuta a guardare questa vicenda da un punto leggermente diverso.

La domanda che mi rimane non riguarda il ragazzo. Riguarda quella distanza che talvolta si apre tra i fatti e la loro comprensione. Una distanza che in alcune circostanze dura anni. In altre poche ore. In altre ancora il tempo di una notte.

Per questo, più del video, continua a colpirmi la frase pronunciata il giorno dopo.

“Non avevo capito.”

Può essere una scusa. Può essere una menzogna. Può essere la descrizione più sincera di ciò che gli è accaduto.

Forse è proprio il fatto che non possiamo saperlo a rendere questa storia così difficile da archiviare.