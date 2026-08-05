L’ultima bottega delle relazioni

Esistono luoghi dove si acquistano sigarette, marche da bollo e si pagano bollette. E poi c’è il Tabacchino “Bar dei Pescatori” di Germignaga, un piccolo paese dove il fiume incontra il Lago Maggiore. Formalmente è un esercizio commerciale. In realtà è difficile definirlo così. Quel piccolo locale è diventato molto di più. È uno di quei luoghi dove si entra da clienti e si esce salutando per nome.

Molti locali cercano di sorprendere con l’estetica, l’arredamento, piatti costruiti più per essere fotografati che condivisi. Sono luoghi perfetti, efficienti, impeccabili. Entriamo, acquistiamo, usciamo. Tutto funziona, ma quasi nulla lascia una traccia. Gianluca ed Eurasia, proprietari del Tabacchino, hanno scelto una strada diversa.

I piccoli paesi hanno molti limiti. Sono lontani dai grandi servizi, offrono poche occasioni culturali e spesso sembrano vivere sempre uguali a se stessi. Eppure, custodiscono ancora una ricchezza che le grandi città stanno lentamente perdendo.

Gianluca non presenta prodotti. Presenta persone.

Ogni due settimane organizzano una cena dedicata a un territorio. Può essere il Monferrato, terra da cui Gianluca proviene, la Liguria o qualsiasi altro luogo che custodisca piccoli produttori e tradizioni autentiche.

Quando assaggi gli agnolotti non senti soltanto il sapore dell’arrosto e della sfoglia. Davanti agli occhi compaiono le cucine delle antiche cascine piemontesi, le mani infarinate delle nonne che chiudono ogni agnolotto con un piccolo plin, quel pizzicotto che, da generazioni, tiene insieme la pasta e la memoria.

Il giorno prima partono insieme. Percorrono centinaia di chilometri non per cercare prodotti, ma per incontrare persone. Entrano nelle piccole botteghe, ascoltano chi produce quei formaggi, quei salumi, quei vini. Parlano, scelgono, condividono. Il giorno successivo, sulle tavole del Bar dei Pescatori, ogni piatto porta con sé il viaggio che lo ha preceduto.

Le ragazze che servono ai tavoli non sembrano uscite da un locale costruito per seguire una moda. Hanno quella «bellezza acerba, senza averne l’aria» che Guccini raccontava nelle sue canzoni.

Nei pomeriggi d’estate i tavoli sono spesso occupati da compagnie che si conoscono da una vita. Eppure, basta una frase perché chi arriva non si senta più un estraneo. Un tavolo diventa una comunità. Il sociologo Ray Oldenburg chiamava questi spazi “terzi luoghi”: dove le persone non si limitano a incontrarsi, ma imparano lentamente a riconoscersi come comunità.

Quando arriva il momento di andare via, non ci si porta via soltanto il ricordo dei sapori. Restano i volti, i saluti, le storie ascoltate e la sensazione che, per qualche ora, il mondo sia stato un luogo meno estraneo.