Il professor youtuber

Una esperienza di sette anni, quattro canali (gratuiti) lanciati in rete, 550 video pubblicati, una passione per la giustizia sociale, una memoria grata per tanti testimoni che hanno lasciato un solco che provo a percorrere e del quale spero di contribuire a proseguire la traccia

L’utilizzo “sistematico” dei canali video di Google nasce per me a partire dalla memoria di Silvestro Montanaro, con la realizzazione di quella prima trasmissione in cui, tra gli altri, abbiamo avuto il piacere di avere con noi Francuccio Gesualdi, già allievo di don Lorenzo Milani, in un pomeriggio fitto di testimonianze per ricordare Silvestro¹.

Con quel video è nato “Amici Silvestro Montanaro²”, un canale YouTube ispirato alla passione e al messaggio che il grande giornalista d’inchiesta, scomparso il 10 luglio 2020, ci ha consegnato³.

Il canale si sviluppa con una attenzione forte alle tematiche sociali, con delle playlist⁴ che riprendono vari fra i goal dell’Agenda ONU 2030, da quello sull’istruzione a quello sul clima, da quello sul lavoro a quello sulla parità di genere, da quello sulle istituzioni solide a quello sui bisogni dello sviluppo, dal lavoro sui problemi della povertà, al quello per fornire acqua, servizi igienici, cure sanitarie per tutti.

“Pezzi forti” sono proprio le playlist su alcune figure di grandi testimoni, da Silvestro e il grande Thomàs Sankara da lui narrato a don Tonino Bello, da don Lorenzo Milani ad Oscar Arnulfo Romero, per spaziare poi su tanti testimoni di giustizia e di pace (ricordiamo tra gli altri Gandhi, Giovanni XXIII, Ezechiele Ramin, Iqbal Masih, Nelson Mandela, Alex Zanotelli, Frans van der Hoff).

I conflitti in Israele, Gaza e Ucraina sono narrati a parte, così come l’argomento “armi e guerre”.

Poi ci sono “i nostri amici”: Centro Nuovo Modello di sviluppo, ACLED, Human Rights Watch, PiùCulture, World’s Children’s Prize, World Press Photo, Comune-info.net, Water Grabbing Observatory.

Denunce specifiche come quelle della serie Maracà APIBOFICIAL e del GIUBILEO DEGLI OPPRESSI e la questione, sempre attuale, degli immigrati, profughi e rifugiati.

Oramai è consolidata la lettura dei testi utili alla realizzazione dei vari video YouTube, da parte degli studenti della “Scuola Italiano L2 don Mimmo Amato”, che si occupa di insegnare gratuitamente la nostra lingua e la nostra cultura agli stranieri, fondata da me e da mia moglie nel 2019⁵.

Sul canale YouTube dedicato⁶, abbiamo pubblicato vari video utili ai nostri amici, compresi alcuni corsi di grammatica in alcune lingue⁷.

Il quarto Canale da me lanciato in rete, BIBBIA E FILM INTRO⁸ vorrebbe proporre vari spunti a partire dal confronto tra alcuni testi biblici e la presentazione di alcune scene filmiche che li rappresentano⁹.

Tra le playlist segnalo “Morte, sogni, Aldilà”¹⁰, “Fede e ragione”¹¹, “La Porta Santa”¹².

Del primo Canale da me impostato, infine, quello intitolato al mio nome¹³, segnalo una bella serie di documentari con riprese aeree delle meraviglie delle nostre regioni d’Italia, alcuni video di Papa Francesco e su varie vite di santi¹⁴.

In questi sette anni di esperienza ho avuto il piacere di incontrare tante persone, a partire dagli studenti della scuola di italiano che con mia moglie e con gli altri amici professori volontari portiamo avanti, e con loro abbiamo avuto, settimana dopo settimana, la soddisfazione di registrare ed immettere in rete su questi vari canali buona parte di questi video, diffusi per motivi educativi, culturali, sociali.

Non posso poi non menzionare tutti gli studenti dei vari istituti scolastici statali dove ho avuto la gioia di insegnare. Loro rimangono la mia prima fonte di ispirazione e da loro sono nate le idee che hanno portato alla realizzazione di diversi video, alcuni dei quali, con il consenso dei genitori, sono stati letti ed interpretati, negli anni, dai ragazzi stessi.

Oltre alle loro famiglie e alla loro preziosa collaborazione, non posso infine dimenticare tutti i vari colleghi delle varie discipline scolastiche con i quali condivido il quotidiano impegno e la passione educativa di chi sa che il seme della conoscenza e quelli dei valori più profondi vanno proposti e consegnati alle giovani generazioni.

Ricordando, come sempre faccio, che non c’è alcuna monetizzazione legata ai canali stessi, spero che questi contenuti possano essere e continuare ad essere spunti di riflessione, di approfondimento e di azione per la costruzione di una società sempre più attenta ai diritti umani e pronta a dar voce a tutti coloro che invece vengono messi a tacere proprio da chi tali diritti li calpesta.

¹ IL CUORE DI SILVESTRO https://youtu.be/W_IWSzB0hXI?is=InRmcmBcdHnm6OP5.

² Amici Silvestro Montanaro https://youtube.com/@amicisilvestromontanaro3137.

³ L’eredità di Silvestro Montanaro https://www.vinonuovo.it/attualita/societa/leredita-di-silvestro-montanaro/.

⁴ Alessandro Manfridi presenta le Playlist di Amici Silvestro Montanaro https://youtu.be/OLp-s-234A4?is=BzyvUWPzoReU2mMe.

⁵ Storia della Scuola italiano L2 don Mimmo Amato https://youtube.com/playlist?list=PLL1LrKC7K2Hj-XgUHvqhutCh4iM1l_eMS&si=aSor8QgYditfFGwQ.

⁶ Scuola Italiano L2 don Mimmo Amato https://youtube.com/@scuoladitalianol2donmimmoamato.

⁷ Alessandro Manfridi presenta le Playlis della Scuola Italiano L2 don Mimmo Amato https://youtu.be/8IyJbjMUBW8?is=NLiDKjSunWX3SW30.

⁸BIBBIA E FILM INTRO https://youtube.com/@bibbiaefilm.

⁹ Alessandro Manfridi presenta le Playlist di BIBBIA E FILM INTRO https://youtu.be/4Bpul0AhQU4?is=s_rM3GFxm6Kn220f.

¹⁰ Morte, sogni, aldilà https://youtube.com/playlist?list=PLJFS4zM8i70lDTphddY_GxioSizLMW8pm&si=mp6LMrfoyThunvpy.

¹¹ Fede e ragione https://youtube.com/playlist?list=PLJFS4zM8i70lZkbKuFVRxa0RZBAsyamPd&si=ftS3buMVHDGrR36v.

¹² La Porta Santa https://youtube.com/playlist?list=PLJFS4zM8i70k-0y6x-FoiQ9ra4-OWChli&si=RAxiP7AKrZG1dHGS.

¹³ Canale YouTube Alessandro Manfridi https://youtube.com/@alessandromanfridi6096.

¹⁴ Alessandro Manfridi presenta le playlist del Canale YouTube di Alessandro Manfridi https://youtu.be/7GGun4mRdOc?feature=shared.