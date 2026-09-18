Meno bollo per alcuni, forse più avanti per tutti

Sale la tensione tra Russia e Polonia. E’ stata bombardata una stazione di servizio a Yahodyn ed è stato colpito un treno passeggeri diretto a Varsavia, entrambi a pochi chilometri dal confine tra Ucraina e il territorio polacco. Secondo il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski, gli attacchi dei droni russi vicino al confine polacco rappresentano un’escalation nella guerra da parte di Mosca.

(QuotidianoNazionale)

Donald Trump non vuole rallentare la corsa americana all’intelligenza artificiale come chiesto a gran voce dalle stesse società che sono all’avanguardia nel suo sviluppo. Anzi, considera il primato degli Stati Uniti nel settore una partita decisiva nella competizione con la Cina e respinge gli appelli a frenare lo sviluppo dei nuovi sistemi per timore che possano sfuggire al controllo umano del ceo di Anthropic, Dario Amodei, a cui si sono uniti concordando Elon Musk e Sam Altman (OpenAI).

(IlFattoQuotidiano)

Le Borse europee chiudono in calo mentre aumentano i prezzi del petrolio dopo la chiusura dell’oleodotto di collegamento Est-Ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello Stretto di Hormuz che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio: il Wti americano guadagna l’1,5% a 101,5 dollari mentre il Brent viaggia sui 105,7 dollari segnando un aumento di circa l’1%. Le Borse asiatiche hanno concluso la seduta in calo, con le quotazioni del petrolio e del gas in progressivo rialzo in scia all’inasprimento della crisi geopoltica in Medio Oriente.

(Skytg24)

Botta e risposta a distanza tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Dalla festa del Fatto Quotidiano, Conte ha innanzitutto respinto l’idea che la guida della coalizione possa spettare automaticamente al partito più votato. Una regola indicata dal Pd e che l’ex presidente del Consiglio considera invece “egemonica”.Per il leader M5S la fornitura di armi a Kiev alimenta l’escalation e aumenta il rischio di una terza guerra mondiale. Un messaggio difficile da conciliare con la linea europeista e atlantista mantenuta dal Pd sul sostegno all’Ucraina.

(IlGiornale)

Due caccia dell’Aeronautica Militare italiana, decollati dalla base di Šiauliai, hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia. Il velivolo senza pilota si è poi schiantato in un’area rurale nei pressi del villaggio di Pratkūnai, sulle rive del lago di Kaunas, nel centro del Paese, riferisce la radio pubblica LRT citando il centro nazionale di gestione delle crisi. Non era mai accaduto che un drone venisse abbattuto sui cieli della Lituania dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Crosetto: “Fondamentale nostra presenza sul fianco est della Nato”

(Fanpage)

L’Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. Il provvedimento, introdotto il 31 luglio scorso e già prorogato una prima volta alla fine di agosto, sarebbe legato anche al pericolo di «eventuali infiltrazioni terroristiche». La decisione ha ulteriormente irrigidito i rapporti diplomatici tra Roma e Madrid. Poche ore dopo, infatti, il ministero spagnolo ha annunciato a sua volta la proroga dei controlli sui passeggeri in arrivo dall’Italia fino all’8 ottobre. Di 15 giorni in 15 giorni, in parallelo.

(L’Espresso)

Nella città di Gaza un palazzo è crollato nella notte tra martedì e mercoledì, uccidendo almeno 21 persone, tra cui otto bambini. Secondo la Protezione civile palestinese ci sono 45 persone ferite e quasi 100 dispersi. La causa del crollo non è nota, ma il palazzo era stato danneggiato durante la guerra di Israele nella Striscia di Gaza.

(IlPost)

Il discorso sullo stato dell’Unione di Ursula Von der Leyen. Difesa e minaccia russa in primo piano, poi migranti, industria e competitività, intelligenza artificiale e clima. Sono diversi e centrali gli argomenti che la presidente della Commissione europea ha affrontato nel suo discorso sullo stato dell’Unione, al Parlamento europeo di Strasburgo. Tra gli ospiti d’onore anche Mark Carney, primo ministro del Canada.

(IlFoglio)

Il governo abolisce la tassa sulle auto. lo sgravio si applica solo ai mezzi con potenza inferiore a 80 kW, esclude numerose automobili che non sono beni di lusso, oltre, naturalmente, alle flotte aziendali, che però godono di altre agevolazioni. Il provvedimento costa 2,3 miliardi di Euro, mentre la soppressione totale ne costerebbe circa 7,5. Giorgia Meloni annuncia che con la legge di bilancio, la riforma diventerà strutturale.

(IlFoglio)

Due caccia italiani della Task Force Air ‘Baltic Thunder III’, nell’ambito della missione Nato di difesa aerea del fianco Est, sono intervenuti nei cieli lituani dopo la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. È una delle sempre più frequenti “provocazioni” di Vladimir Putin, come le definiva nelle stesse ore a Oslo Giorgia Meloni, convinta che il leader russo cerchi l’escalation per “spostare l’attenzione dal campo, dove la guerra non sta andando come lui aveva promesso”, e che l’Europa “non debba reagire”.

(Ansa)