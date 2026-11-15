Prima di arrivare alla Scuola Holden, Naomi Klein si è fermata con i manifestanti di piazza Castello. Proprio sabato 14 novembre, a Torino, centinaia di persone manifestavano contro il carovita, il riarmo e la precarietà. Di precarietà si è parlato anche alla Holden, dove Klein e Astra Taylor hanno presentato Il nuovo fascismo e la lotta per il mondo in cui vivremo, pubblicato da La nave di Teseo. Nel libro, le autrici descrivono come la prospettiva della catastrofe possa avvicinare nazionalisti, fondamentalisti religiosi e miliardari della tecnologia. Cambia, per ciascuno, il confine di chi merita di salvarsi. C’è chi lo traccia attorno a una nazione, chi confida nella salvezza degli eletti e chi, come l’investitore Peter Thiel, coltiva la prospettiva di sottrarsi persino alla morte.

Ma chi paga il prezzo di questo futuro immaginato e immaginario? Alla Holden, Astra Taylor ha portato l’esempio di Memphis, in Tennessee, dove xAI, la società di Elon Musk, ha installato il supercomputer Colossus vicino a Boxtown, un quartiere a maggioranza afroamericana già esposto all’inquinamento industriale. Taylor ha raccontato le proteste degli abitanti, che denunciano il rumore delle turbine a gas che alimentano il data center, anche di notte, e il peggioramento della qualità dell’aria. Le autrici parlano di vere e proprie “zone di sacrificio” per indicare i luoghi in cui si concentrano i costi ambientali di decisioni prese altrove. A Boxtown, questo significa chiedere come viene prodotta l’energia necessaria al data center, chi controlla le emissioni e quale voce abbiano gli abitanti nelle decisioni che riguardano il quartiere.

Per parlare di come ritorna il fascismo, Klein e Taylor hanno usato l’immagine di una spirale che scende e prende forza, come un uragano. Gli strumenti cambiano, ma alcuni meccanismi restano riconoscibili, dalla ricerca di capri espiatori all’uso delle istituzioni democratiche per restringere lo spazio del dissenso. Il discorso è tornato così a Torino, alle proteste in città e allo spazio a disposizione di chi manifesta. La seconda spirale sale. Per descriverla, le autrici hanno ripercorso gli anni che separano Occupy Wall Street dall’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York. Occupy aveva portato nelle piazze la rabbia per le disuguaglianze. Nella lettura proposta dalle scrittrici, la vittoria di Mamdani mostra che cosa può produrre il lavoro politico di quegli anni quando quella rabbia prende la forma di proposte concrete sul costo degli affitti e dei trasporti.