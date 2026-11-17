In testa al corteo si vede il cordone di polizia. In fondo si avverte soltanto che la fila si è fermata. Chi sa perché? Chi può spiegarlo? La riforma annunciata il 16 novembre a New York dal sindaco Zohran Mamdani e dalla commissaria Jessica Tisch assegna a qualcuno il compito di rispondere a queste domande. Scioglie la Strategic Response Group, il reparto che si occupava di manifestazioni e antiterrorismo, e prevede una squadra civile disarmata e senza poteri di arresto. A tenere il contatto con chi protesta saranno inizialmente trenta agenti formati per il dialogo, poi affiancati dai civili. Il piano vieta anche di accerchiare i manifestanti e di usare lacrimogeni e armi lunghe durante i cortei.

In Italia, intanto, il confine di ciò che si può fare in piazza è stato ridisegnato anche dal codice penale. Il decreto sicurezza del 2025 ha reso reato il blocco di una strada con il proprio corpo e ha esteso la norma ai binari. Se il fatto è commesso da più persone riunite, si rischiano da sei mesi a due anni di reclusione. Il decreto del 22 ottobre 2026 ha introdotto il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, che riguarda specifiche condotte di gruppi organizzati di almeno cinque persone, quando causano un pericolo concreto per le persone e danni alle cose.

In Italia, i due decreti segnano un irrigidimento della risposta penale a condotte diverse che possono verificarsi durante una protesta. A New York, la riforma assegna a una squadra il compito di intervenire quando c’è ancora margine per abbassare la tensione. È da qui che il confronto torna alla strada sbarrata. Se le pene diventano più severe, vale la pena chiedere con altrettanta precisione chi parla con il corteo prima che la polizia intervenga. Perché chi è in fondo alla fila, quando tutti si fermano, deve ancora capire che cosa sta succedendo.