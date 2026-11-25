Dove va una donna che lascia un partner violento se non ha i soldi per una caparra o un reddito da mostrare al proprietario? Oggi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la domanda sulla tutela e sulle politiche abitative non può più essere rimandata.

Secondo l’Associazione ActionAid, le donne che hanno subito violenza hanno una probabilità quattro volte maggiore di vivere un disagio abitativo rispetto alle donne in generale. Nel rapporto Diritti in bilico, un’operatrice di un centro antiviolenza racconta che alcune donne sono pronte a lasciare la struttura che le ospita, ma devono restare più a lungo perché non possono pagare la caparra o il trasloco. Sono spese che arrivano tutte insieme, nel momento in cui si cerca di ricostruire la propria autonomia.

La difficoltà può avere origine nella violenza economica. Un partner che impedisce di lavorare, controlla il conto o decide quanto si può spendere toglie alla donna le risorse per andarsene. Secondo l’Istat, quattro donne su dieci tra quelle che nel 2024 hanno avviato un percorso in un centro antiviolenza avevano subito anche questo tipo di violenza. Nello stesso gruppo, il 45,5% dichiarava di non avere autonomia economica.

Cosa fa lo Stato per supportare concretamente l’abbandono e l’allontanamento da un partner violento?

Ad oggi che lo Stato finanzia le case rifugio e prevede il Reddito di libertà, un contributo per le donne seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali, ma dopo la prima accoglienza, il sostegno nella ricerca di una casa stabile cambia da un territorio all’altro. Alcune amministrazioni offrono alloggi temporanei, altre contributi economici, altre ancora intervengono attraverso l’edilizia pubblica. Ad esempio, Roma ha previsto una Casa per la semiautonomia, pensata per le donne che hanno superato la fase di pericolo immediato e hanno ancora bisogno di un alloggio, anche con i figli, mentre cercano lavoro o consolidano il reddito. Milano ha attivato l’uso di immobili confiscati alle mafie per accompagnare le donne in uscita dalle strutture di accoglienza. Napoli ha individuato a gennaio 2026 il gestore di Semi(di)Autonomia, un progetto di coabitazione. La delibera documenta la scelta del gestore, ma resta da verificare quante donne siano state accolte. Torino riconosce come emergenza abitativa la necessità di lasciare la propria casa a causa della violenza, e la scheda comunale spiega come accedere alla misura. Bari partecipa a un progetto di Poste Italiane che mette a disposizione alloggi temporanei, anche per donne con figli minori. Bologna ha messo a disposizione nel 2026 tre alloggi pubblici per i trasferimenti tra Comuni: la misura comprende, tra i diversi casi previsti, le donne che devono cambiare città per ragioni di sicurezza. A Trento la Provincia sostiene l’autonomia abitativa e personale con l’Assegno di autodeterminazione, accessibile, in presenza dei requisiti, anche a chi lavora.

Perché il diritto a una casa sicura non resti sulla carta, servono risposte precise. Serve un fondo nazionale che copra caparra, primi canoni e trasloco, con contributi che arrivino quando servono davvero, cioè prima che l’appartamento vada a qualcun altro. Servono garanzie pubbliche per chi non ha un reddito da dimostrare e anche una quota di alloggi popolari con tempi di assegnazione certi. Senza scelte politiche e legislative concrete, il 25 novembre sarà l’ennesima giornata di buone intenzioni, seguita da un giorno in cui tutto resterà come prima.