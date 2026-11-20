Il corteo dalla stazione di Porta Susa a Piazza Solferino. Nella stessa mattinata la mobilitazione studentesca. Per le 18, il movimento Torino è contro il Riarmo ha annunciato un altro appuntamento in Piazza Castello.

Lo sciopero generale del 20 novembre 2026 ha portato migliaia di persone per le strade di Torino. Il corteo della CGIL è partito da piazza XVIII Dicembre, davanti alla stazione di Porta Susa, con lavoratrici, lavoratori e pensionati arrivati anche dai comuni della provincia.

Al centro della protesta ci sono il costo della vita e le priorità della manovra economica. La CGIL chiede più risorse per la sanità, la scuola e il sostegno all’abitare e contesta l’aumento della spesa per il riarmo. Tra le rivendicazioni figurano anche lo stop all’aumento dell’età pensionabile e maggiori tutele per la sicurezza sul lavoro. Il segretario generale della CGIL Torino, Federico Bellono, ha richiamato le ricadute della crisi industriale sul territorio, dove il ricorso alla cassa integrazione si somma alla precarietà e ai bassi salari.

Secondo i dati definitivi dell’Istat, a ottobre 2026 i prezzi al consumo in Italia sono cresciuti del 5,5% rispetto allo stesso mese del 2025. A spingere l’inflazione sono stati soprattutto i rincari dell’energia. Gli alimentari non lavorati sono aumentati del 7,5%, mentre il carrello della spesa, che comprende alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, è salito del 2,3%. Sul fronte del lavoro, a fine settembre circa 2,5 milioni di dipendenti erano interessati da contratti collettivi in attesa di rinnovo.

Alla protesta sindacale si è affiancata la mobilitazione studentesca europea. Una parte degli studenti ha sfilato con i movimenti in coda al corteo della CGIL. I collettivi Cambiare Rotta e OSA hanno organizzato un corteo separato, con partenza da piazza Arbarello e arrivo previsto all’Ufficio scolastico regionale. Per le 18, il movimento Torino è contro il Riarmo ha annunciato un altro appuntamento in piazza Castello.

In una dichiarazione congiunta, Grimaldi, Ravinale e Diena hanno espresso il sostegno di AVS allo sciopero della CGIL e alla protesta studentesca che, secondo la nota, coinvolge venti Paesi europei. I tre esponenti contestano al governo di dare priorità al riarmo mentre molte famiglie faticano a sostenere le spese quotidiane. Collegano le preoccupazioni delle nuove generazioni alle politiche di austerità, alla concentrazione della ricchezza e alla scarsa attenzione per la crisi climatica.