Il governo italiano punta a vietare i social sotto i 13 anni. La proposta europea prevede profili autonomi dai 15, non prima, mentre l’Australia ha fissato la soglia a 16. Il punto da chiarire in Italia è quando si potrà aprire un account senza un genitore?

E’ di oggi, 17 novembre 2026, la notizia che Giorgia Meloni vuole vietare l’accesso ai social ai minori di 13 anni. La maggioranza intende inserire la misura nel Decreto sicurezza e prevedere, nella fascia dai 13 ai 16 anni, la possibilità di usare un profilo collegato a quello di un genitore. La soglia dei 13 anni è altresì la stessa proposta dalla Commissione europea. Il punto da chiarire è che cosa succede dopo. A 15 anni, l’EU KIDS Act consentirebbe già di aprire un account in autonomia. Nell’EU KIDS Act, proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea nel settembre 2026 e all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, chi ha 13 o 14 anni può avere un account con funzioni limitate, aperto da un genitore o da un tutore. Dai 15 anni si potrebbe aprire un profilo in autonomia. Il punto da chiarire nell’emendamento italiano è proprio questo: a quindici anni servirà ancora un profilo collegato a quello di un genitore?

In linea generale gli account dei minori sarebbero privati per impostazione predefinita, con limiti alle raccomandazioni basate sulla profilazione e il divieto di inviare notifiche push durante le ore di sonno.

Come si regolano gli altri Paesi?

In Australia, ad esempio, dal dicembre 2025, le piattaforme interessate, tra cui Instagram, TikTok e YouTube, devono adottare misure ragionevoli per impedire agli under 16 di aprire o mantenere un account. L’Indonesia sta applicando gradualmente la stessa soglia ai servizi classificati ad alto rischio. La Malaysia ha introdotto uno stop alla registrazione autonoma sotto i 16 anni. In Brasile i profili degli under 16 devono essere collegati all’account di un genitore o di un tutore. La Turchia ha approvato una soglia di 15 anni. In Grecia il limite è fissato alla stessa età, con applicazione prevista da gennaio 2027.

Il confronto internazionale riporta la discussione italiana a una domanda concreta. Quando una ragazza o ragazzo compie quindici anni, può aprire un profilo da solo o deve ancora passare da un genitore? Dalla risposta dipende quando comincia la sua autonomia. Da come saranno scritte le regole per le piattaforme dipende che cosa troverà una volta entrato, da chi potrà contattarlo a quali contenuti gli verranno suggeriti.

Photo: Erik_Lucatero.