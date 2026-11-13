Ieri sera, dopo diverso tempo, ho seguito due telegiornali nazionali. Entrambi hanno taciuto la notizia di questi giorni, la più grave, terribile e urgente da raccontare. Ai notiziari non ha interessato rendere conto delle piogge torrenziali in Palestina, durate circa dodici ore, che hanno allagato 70.000 tende e rifugi di fortuna, costringendo migliaia di famiglie a fuggire nel cuore della notte. Il rapporto di “Save the Children Italia” evidenzia che oltre 560.000 bambini affrontano l’inverno senza ripari adeguati, di cui circa 210.000 direttamente colpiti dagli allagamenti dei campi: bagnati e privi di vestiti caldi sono esposti a ipotermia e infezioni respiratorie. Nella zona centrale di Gaza, la pioggia ha reso instabile un terrapieno sabbioso che ha ceduto travolgendo il riparo di una famiglia sfollata e uccidendo tre fratelli e la loro madre.

E mentre l’ennesima tragedia è in corso e altre incombono, organizzazioni umanitarie denunciano che tende invernali, teli impermeabili, coperte, carburante e kit per i ripari sono pronti ai confini ma restano bloccati dalle restrizioni all’ingresso nella Striscia. A fronte di tutto questo, risulta che nel panorama generale della comunicazione nazionale, la notizia, laddove è stata narrata, abbia avuto uno spazio decisamente trascurabile. La scelta di relegare ai margini o ignorare del tutto la tragedia dei bambini di Gaza sommersi dall’acqua riflette un meccanismo di assuefazione morale e gerarchizzazione selettiva del dolore, spesso giustificato con le logiche dell’audience e di un’agenda politica quasi sempre impregnata di aria fritta. Quando un evento di questa portata non trova spazio nei notiziari principali, la comunicazione smette di essere un servizio pubblico e diventa un filtro che decide quali vite meritano empatia e quali possono restare invisibili.

Evidentemente, il flusso continuo di immagini di distruzione avrà generato nei media una pericolosa soglia di tolleranza all’orrore, per cui la morte infantile per ipotermia e annegamento nel fango, oltre che per mancanza di nutrizione, viene trattata come una semplice appendice statistica di un conflitto già raccontato. I palinsesti televisivi preferiscono privilegiare la politica interna e la cronaca nera spettacolarizzata, giudicando la sofferenza silenziosa dei campi profughi come un contenuto poco redditizio in termini di ascolti e quindi sacrificabile in scaletta. Ma a preoccupare di più, in questo frangente, è la rimozione della responsabilità collettiva. Raccontare che centinaia di migliaia di minori affogano nella melma mentre gli aiuti restano fermi ai confini obbligherebbe l’opinione pubblica e le istituzioni a interrogarsi sul proprio ruolo e sulle proprie inerzie diplomatiche, un imbarazzo che il silenzio aiuta a evitare, dando luogo alla disumanizzazione attraverso l’omissione. Non raccontare il dolore dei gazawi e non mostrare le condizioni in cui vivono produce l’effetto etico più grave, ovvero trasformare una catastrofe evitabile in un rumore di fondo lontano, privando chi desidera informarsi della possibilità stessa di indignarsi. Oltre l’afflizione e la costernazione di ognuno di noi, l’assurdità consiste, manco a dirlo, nel pagare un canone per tenerci al riparo dalla realtà.