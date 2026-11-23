Al di là di ogni dote che gli si potesse attribuire, quello che differenziava di più Corrado Augias era la sua placidità, che lo portava a parlare in maniera tranquilla e ferma, senza alzare mai la voce. Eppure, a quanto pare, questo atteggiamento dava fastidio, provocando un senso di maligna frustrazione in chi del giornalismo ne ha fatto un mestiere servile, denigratorio e menzognero. Da dove è nato il miserabile e frettoloso bisogno di sminuire un uomo avveduto, fine e dedito al sapere, prima ancora che la sua camera ardente fosse stata allestita? La risposta, per quanto scomoda, risiede in un meccanismo psicologico antico quanto l’uomo: il fastidio per lo specchio. La presenza di qualcuno oggettivamente colto ed elegante costringe chi guarda a confrontarsi con i propri limiti. In un’epoca che premia l’urlo, la semplificazione estrema e l’improvvisazione spacciata per autenticità, la profondità diventa un affronto. La cultura richiede fatica, studio, ascolto; l’eleganza impone autocontrollo e rispetto per l’altro. Chi non possiede queste doti e non ha intenzione di coltivarle trova molto più rassicurante cercare di ridicolizzarle, abbassando l’asticella del dibattito fino a portarla sul proprio sconcio terreno.

Vi sarebbe, in verità, anche un altro aspetto, dato dall’incapacità di distinguere l’autorevolezza dall’elitismo. Il critico sprezzante tende a confondere il rigore intellettuale con la supponenza. È una difesa preventiva che segue un ragionamento terra terra: se etichetto come “snob” e “radical chic” chi sa molto più di me mi autoassolvo dal dovermi confrontare con i suoi argomenti. Il disprezzo diventa così una scorciatoia per evitare la complessità, una maschera dietro cui nascondere la propria pigrizia mentale. La critica è il sale della democrazia e della vita culturale, ma per risultare apprezzabile deve mirare a comprendere o a confutare, non a schernire volgarmente. Quando la critica scade nell’insulto e nel dileggio di chi mantiene un profilo alto, non dice nulla sul bersaglio, racconta invece moltissimo su chi scaglia la pietra (nel caso di Augias, addirittura sul morto). Un atteggiamento meschino e perfido, che rivela una povertà di argomenti e, soprattutto, una profonda insicurezza. Sia ben chiaro che difendere il valore della cultura e dell’eleganza non significa invocare un mondo ingessato, immune al dissenso. Significa, al contrario, rivendicare il diritto a un confronto civile, dove la competenza non sia vista come una colpa da espiare e dove il rispetto resti la precondizione di ogni parola. Perché una società che tenta stupidamente di irridere i suoi spiriti più fini non sta abbattendo un privilegio! Sta semplicemente rinunciando a migliorarsi.

Oggi, una parte anche consistente dell’opinione pubblica perdona quasi tutto, l’approssimazione, la volgarità, finanche l’ignoranza esibita come medaglia al valore, ma non perdona chi dimostra di aver studiato e di saper stare al mondo senza sgomitare. E si ha che di fronte a una persona oggettivamente raffinata, il critico, dilettante e perverso, non entra mai nel merito delle idee. Sarebbe faticoso, richiederebbe argomenti e, Dio non voglia, un minimo di approfondimento. Molto meglio ricorrere alla scorciatoia del sarcasmo spicciolo, e, dunque, irridere il tono posato spacciandolo per alterigia, ridicolizzare la precisione lessicale bollandola come altezzosità, trasformare l’eleganza in una colpa morale. Come scriveva Gustave Flaubert nel suo Dizionario dei luoghi comuni, di fronte a ciò che non si riesce a comprendere la reazione più rassicurante è sempre la stessa: “bisogna riderne”. In sostanza, viviamo in un’epoca dove la cultura e il garbo funzionano come uno specchio impietoso, ricordando a chi guarda che esiste un livello superiore rispetto al rumore di fondo quotidiano. E in un frangente che celebra l’improvvisazione come massima forma di autenticità, la preparazione diventa un affronto personale.

Resta importante sottolineare una volta di più che la critica, quella vera, è una cosa seria e necessaria. Ma il disprezzo gratuito verso chi mantiene uno stile impeccabile non fa parte del pensiero critico, è solo la rivincita della sciatteria. Il passo successivo sarà pretendere che chi ha qualcosa di intelligente da dire chieda anche scusa per il disturbo. Per fortuna, la storia ha una memoria selettiva. Gli urlatori di professione e i professionisti dello sberleffo passano in fretta, archiviati dal tempo con la stessa rapidità con cui si chiude una scheda del browser. Lo stile e il pensiero, invece, restano. E forse è proprio questa consapevolezza a mandare su tutte le furie chi, non avendo nulla da dire, non sopporta di sentirlo dire così bene. Vi è poi un’aggravante, ovviamente anche questa di natura psicologica, che rende il tutto ancora più grottesco: l’insofferenza verso il legame autentico tra un maestro e il suo pubblico. Quando una figura autorevole come Corrado Augias viene pianta da tanta gente, il critico da strapazzo legge quell’affetto come una forma di sudditanza popolare, qualcosa da guardare dall’alto in basso con una smorfia di assurda e presunta superiorità. Non capisce che l’autorevolezza non si impone per decreto o raccomandazione, ma si conquista in decenni di lavoro, coerenza e rispetto per chi ascolta o legge. La certezza è che dell’uomo Augias resteranno le opere, le idee e il ricordo vivo di chi ha imparato qualcosa da lui. Dei suoi piccoli detrattori resterà soltanto un link scaduto nell’archivio digitale di un giornalaccio, a testimonianza di quanto possa essere rumoroso il nulla quando prova a farsi notare accanto al silenzio dei migliori.