Mondo

La linea del colore

di Alessandro Paris
13 Ottobre 2025
C’è una linea invisibile che attraversa la percezione del dolore umano.
Non è tracciata sulle mappe, ma nelle coscienze. È la linea del colore: quella che decide, spesso senza che ce ne accorgiamo, quali vite meritino empatia e quali restino sullo sfondo.
Vengono liberati gli ostaggi israeliani, “tornano a casa”, le telecamere si accendono, le voci si commuovono, i volti diventano nomi, storie, bambini riconosciuti. È giusto così: ogni vita salvata merita gioia, e chi è tornato dall’orrore va accolto con gratitudine.
Ma nello stesso momento, nello stesso spazio di tempo, migliaia di palestinesi soffrono tornando in una casa precaria — e per loro, quasi nessuna immagine, nessun nome, nessuna parola capace di attraversare l’indifferenza.
Questo squilibrio non è solo politico, è percettivo: è il frutto di un bias culturale profondo, antico, che distingue inconsciamente tra chi “appartiene” e chi no, tra chi somiglia a noi e chi è relegato nel registro del numerico, del collettivo, del sacrificabile.
Empatizzare con gli uni non dovrebbe significare rimuovere gli altri.
Eppure la linea del colore resiste: divide le vittime in riconoscibili e anonime, in “nostre” e “loro”.
Solo quando riusciremo a guardare oltre quella linea — a provare la stessa pena per un corpo israeliano e per un corpo palestinese, senza aggettivi, senza bandiere — potremo dire di aver compreso davvero il significato universale del lutto, e quindi della pace.
Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
pace Letteratura

Due romanzi specchio: memorie intrecciate tra Israele e Palestina

di Alessandro Paris

Cinema

Personalissima opinione sulla serie “M il figlio del secolo”

di Alessandro Paris

Mondo

Una lettera da Gerusalemme

di Alessandro Paris

Ambiente

La questione degli orsi in trentino

di Alessandro Paris

Tutti i post

Gli Stati Generali è un progetto di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.