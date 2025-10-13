C’è una linea invisibile che attraversa la percezione del dolore umano.

Non è tracciata sulle mappe, ma nelle coscienze. È la linea del colore: quella che decide, spesso senza che ce ne accorgiamo, quali vite meritino empatia e quali restino sullo sfondo.

Vengono liberati gli ostaggi israeliani, “tornano a casa”, le telecamere si accendono, le voci si commuovono, i volti diventano nomi, storie, bambini riconosciuti. È giusto così: ogni vita salvata merita gioia, e chi è tornato dall’orrore va accolto con gratitudine. Ma nello stesso momento, nello stesso spazio di tempo, migliaia di palestinesi soffrono tornando in una casa precaria — e per loro, quasi nessuna immagine, nessun nome, nessuna parola capace di attraversare l’indifferenza.

Questo squilibrio non è solo politico, è percettivo: è il frutto di un bias culturale profondo, antico, che distingue inconsciamente tra chi “appartiene” e chi no, tra chi somiglia a noi e chi è relegato nel registro del numerico, del collettivo, del sacrificabile.