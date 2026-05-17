Traduzione italiana dell’articolo “Sorry, Shorty”. After the US-China G2, the opportunity for middle powers — Gli appassionati del western ricordano bene la scena da “il buono, il brutto e il cattivo” di Sergio Leone. C’è Clint Eastwood, il Biondo. C’è Shorty, il condannato. E c’è un patto cinico ma preciso: Shorty sale sul patibolo, Eastwood incassa la taglia e, all’ultimo istante, spara alla corda per salvargli la vita. Il meccanismo funziona finché Tuco, interpretato da Eli Wallach, entra in scena e gli impedisce di rispettare l’accordo. La corda non viene tagliata, Shorty muore, e Clint Eastwood dice, semplicemente: “Spiacente, Shorty”.

Dopo il nuovo vertice tra Stati Uniti e Cina, è possibile che Taiwan, Giappone, Corea del Sud e, indirettamente, Vietnam e Filippine abbiano provato una sensazione simile. Non quella di essere stati abbandonati, almeno non ancora. Ma qualcosa di più sottile: la consapevolezza che, quando Washington e Pechino si siedono allo stesso tavolo, il destino degli altri può diventare parte del negoziato.

Il summit ha prodotto molti segnali politici, molte immagini e poche vere svolte. Secondo le ricostruzioni disponibili, non ci sono stati risultati decisivi su Taiwan, Iran o intelligenza artificiale. Trump ha parlato di possibili accordi commerciali su petrolio, soia e Boeing, ma con pochi dettagli concreti; Xi ha ribadito la centralità di Taiwan per Pechino; Washington ha dichiarato che nulla cambia nella politica americana, ma resta aperta la questione di nuove vendite militari a Taipei. È proprio in questa ambiguità che si vede il problema.

Non siamo davanti a una nuova Yalta. Non c’è una divisione formale del mondo in blocchi rigidi. Ma c’è qualcosa di più moderno: una gestione della tensione tra grandi potenze, nella quale cooperazione e competizione convivono. Gli alleati restano importanti, ma possono diventare anche pedine. Le garanzie restano, ma il loro prezzo cambia. La stabilità viene cercata non come ordine comune, ma come equilibrio tra interessi.

Per Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Vietnam e Filippine il rischio è chiaro: essere centrali nella retorica dell’Indo-Pacifico libero e aperto, ma periferici quando le grandi potenze trattano davvero.

L’interdipendenza non basta più

Per anni abbiamo pensato che l’interdipendenza economica fosse una garanzia di pace. Più commercio, più investimenti, più catene globali del valore: quindi meno guerre, meno ricatti, meno crisi. Era un’idea rassicurante. Ma incompleta.

Oggi sappiamo che l’interdipendenza non elimina il conflitto. Lo trasforma. Non sempre servono carri armati o missili. A volte basta colpire un porto, deviare una rotta, bloccare un semiconduttore, manipolare un dato, interrompere un cavo, far salire i premi assicurativi, restringere l’accesso a una tecnologia o usare il commercio come leva politica.

L’economia non è più soltanto crescita: è potere. La logistica non è più soltanto efficienza: è sicurezza. La tecnologia non è più soltanto innovazione: è sovranità. La finanza non è più soltanto capitale: è capacità strategica.

Il vertice USA-Cina lo conferma. Washington e Pechino non stanno discutendo solo di dazi, soia, petrolio o aerei. Stanno negoziando la forma delle dipendenze globali: chi compra da chi, chi può sostituire chi, chi può rallentare chi, chi può sopportare meglio una crisi. Il vero tavolo non è soltanto diplomatico. È economico, industriale, logistico, tecnologico.

L’occasione delle medie potenze

Se il mondo torna a essere dominato dalle grandi potenze, le medie potenze non possono limitarsi a sperare nella benevolenza degli alleati o nella moderazione dei rivali. Non basta essere amici degli Stati Uniti, non basta commerciare con la Cina, non basta dichiararsi neutrali. Nel nuovo scenario, la neutralità può proteggere da una guerra formale, ma non da un ricatto economico, da una crisi energetica, da una dipendenza tecnologica o da una manipolazione delle catene di fornitura.

La risposta possibile è un’altra: costruire una alleanza delle interdipendenze.

Non un nuovo blocco ideologico, non una NATO asiatica, non una struttura burocratica. Ma una rete di Paesi medi capaci di rendersi reciprocamente indispensabili: Europa, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Taiwan, Vietnam, Filippine, Singapore, India e, su alcuni dossier, anche altri Paesi chiave dell’America Latina e dell’Indo-Pacifico. Non tutti insieme, non tutti allo stesso livello, non tutti sugli stessi temi. Ma dentro una logica comune: trasformare la vulnerabilità individuale in resilienza collettiva.

Una media potenza da sola può essere ricattata. Una rete di medie potenze, se ben organizzata, diventa molto più difficile da intimidire.

Questa è la deterrenza economica del XXI secolo. Non si basa solo sulla minaccia militare. Si basa sulla capacità di rendere ogni coercizione troppo costosa, troppo complessa, troppo dannosa anche per chi la esercita. Se colpire Taiwan significa rompere non solo una filiera dei semiconduttori, ma anche accordi industriali con Europa, Giappone, Corea, Canada e Australia, il costo sale. Se bloccare una rotta significa danneggiare porti, assicurazioni, energia, cantieri, agroalimentare e difesa di molti Paesi, il costo sale. Se manipolare una supply chain significa perdere accesso a mercati, standard, tecnologie e capitali, il costo sale.

L’interdipendenza, lasciata sola, è fragilità. Governata politicamente, può diventare deterrenza.

Perché serve un pilastro europeo della NATO

Dentro questa nuova geografia, il pilastro europeo della NATO non è più uno slogan. È una necessità. Non significa sganciarsi dagli Stati Uniti. Sarebbe ingenuo e anche pericoloso. Significa rendere l’Alleanza più credibile, perché meno sbilanciata. Significa che l’Europa deve essere capace di portare nella NATO non solo basi, bilanci e dichiarazioni, ma industria, tecnologia, scorte, cantieristica, cyber security, protezione delle infrastrutture critiche, sicurezza marittima, munizionamento, spazio, energia e intelligence economica. La guerra in Ucraina ha mostrato il costo della dipendenza militare. La competizione USA-Cina mostra il costo della dipendenza tecnologica. Le crisi nel Mar Rosso, nel Golfo, nel Mar Nero e nel Mediterraneo mostrano il costo della dipendenza logistica ed energetica.

La NATO non è più solo una questione euro-atlantica. Il dialogo con Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda dimostra che la sicurezza dell’Atlantico e quella dell’Indo-Pacifico sono ormai collegate. Anche la cooperazione industriale e militare tra Paesi europei e Corea del Sud, come nel caso degli accordi con la Polonia, segnala che questa convergenza è già iniziata. E qui il Canada diventa decisivo. Non solo come alleato storico, ma come cerniera tra Atlantico, Artico e Pacifico. Il Canada ha risorse naturali, materie prime critiche, energia, capacità tecnologiche, appartenenza NATO e proiezione indo-pacifica.

È un partner naturale per costruire una rete tra Europa e medie potenze dell’Asia.

L’Italia dovrebbe guardare a questa possibilità con grande attenzione. Non per retorica geopolitica, ma per interesse materiale. Siamo un Paese manifatturiero, trasformatore, esportatore. Dipendiamo dalle rotte marittime, dall’energia, dalle materie prime, dai mercati esteri, dalle tecnologie e dalla stabilità del Mediterraneo. Se il mondo si organizza intorno a grandi potenze che trattano sopra la testa degli altri, l’Italia non può permettersi di restare spettatrice.

Cosa vuol dire alleanza delle interdipendenze

L’alleanza delle interdipendenze non è una formula astratta. È un programma concreto.

Significa mappare le vulnerabilità: semiconduttori, energia, porti, cavi sottomarini, materie prime, software, farmaci, assicurazioni, logistica, sistemi di pagamento. Significa creare ridondanze intelligenti: non duplicare tutto, perché sarebbe impossibile e costosissimo, ma capire cosa non può mancare e costruire alternative credibili. Significa co-investire: non solo parlare di cooperazione, ma finanziare insieme fabbriche, scorte, impianti di raffinazione, data center, infrastrutture critiche, porti, cantieri, reti energetiche, cyber defense.

Significa anche creare standard comuni su AI, sicurezza dei dati, investimenti esteri, supply chain, infrastrutture critiche, tracciabilità industriale e protezione dei settori strategici. E significa costruire mercati affidabili: non autarchia, non chiusura, ma una apertura selettiva e sicura, in cui le imprese dei Paesi partner sappiano che, in caso di crisi, esiste una rete capace di garantire continuità, accesso prioritario e protezione.

È così che l’economia diventa architettura di pace.

Taiwan non è solo Taiwan

Taiwan è il simbolo più evidente, ma non è l’unico punto della questione. Il Giappone teme l’instabilità del Mar Cinese Orientale. La Corea del Sud vive tra minaccia nordcoreana, tecnologia e dipendenza industriale. Le Filippine sono sotto pressione nel Mar Cinese Meridionale. Il Vietnam commercia con la Cina, ma teme la sua proiezione marittima. Singapore sa che la propria prosperità dipende da rotte aperte, regole e stabilità. L’Australia ha già sperimentato il costo della coercizione commerciale. Il Canada vede crescere il peso strategico di Artico, Pacifico, energia e materie prime.

Tutti questi Paesi hanno qualcosa in comune: sono troppo importanti per essere neutrali, ma troppo piccoli per determinare da soli l’equilibrio globale. È la condizione delle medie potenze. Ed è, in fondo, anche la condizione dell’Europa.

La vera opportunità dopo il G2 USA-Cina è trasformare la paura di essere “Shorty” in una rete in cui nessuno possa essere lasciato solo sul patibolo.

La pace passa dall’economia

Il punto non è prepararsi alla guerra. Il punto è costruire un’economia che renda la guerra meno conveniente.

La pace oggi non si difende solo con trattati, portaerei o basi militari. Si difende anche con porti resilienti, cavi ridondanti, semiconduttori sicuri, energia diversificata, finanza trasparente, assicurazioni robuste, filiere tracciabili, dati affidabili, scorte intelligenti e capacità industriali integrate. Si difende costruendo alleanze non solo tra eserciti, ma tra economie.

Questo è il passaggio che l’Italia deve comprendere. La sicurezza nazionale non riguarda più soltanto la difesa o la diplomazia. Riguarda imprese, banche, porti, assicurazioni, università, energia, logistica, tecnologia, ricerca e opinione pubblica.

Il nuovo ordine non sarà scritto solo nei comunicati dei summit. Sarà scritto nei contratti di fornitura, nei consorzi industriali, negli standard digitali, nei corridoi marittimi, nelle clausole assicurative, nei fondi per infrastrutture critiche. Chi controlla questi nodi controlla la libertà di movimento degli Stati.

L’Italia e la rete delle medie potenze

Per l’Italia, la strategia dovrebbe essere chiara: rafforzare il pilastro europeo della NATO; costruire con il Canada un’agenda comune su materie prime critiche, Artico, energia, cyber resilience e supply chain; intensificare il rapporto con Giappone e Corea del Sud su difesa, cantieristica, semiconduttori, batterie, AI e tecnologie dual-use; aprire un dialogo più strutturato con Vietnam, Filippine, Singapore e Indonesia su rotte, porti, logistica e resilienza industriale; collegare Mediterraneo e Indo-Pacifico come parti della stessa catena strategica.

Perché per l’Italia Suez, Hormuz, Bab el-Mandeb, il Mar Rosso, Taiwan e il Mar Cinese Meridionale non sono teatri lontani. Sono segmenti della stessa economia. Una crisi a Taiwan può fermare componenti industriali in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Una crisi nel Mar Rosso può aumentare tempi e costi per le imprese italiane. Una crisi nel Golfo può colpire energia, inflazione e competitività.

Il mondo non è più diviso tra “qui” e “là”. È una rete. E nella rete conta meno la distanza geografica della dipendenza funzionale.

Non aspettare che qualcuno spari alla corda

La lezione del vertice USA-Cina non è che gli Stati Uniti non siano più affidabili o che la Cina sia ormai invincibile. Sarebbe una conclusione banale.

La lezione è un’altra: chi non costruisce capacità proprie diventa una variabile nelle strategie degli altri.

“Spiacente, Shorty” è la frase che si sente quando la propria sicurezza dipende interamente dal colpo di pistola di qualcun altro.

La risposta non è rinunciare alle alleanze. È renderle più dense, più distribuite, più industriali, più tecnologiche, più reciproche. È costruire una rete di medie potenze in cui nessuno sia abbastanza isolato da poter essere sacrificato e nessuna grande potenza possa pensare che il costo della coercizione sarà limitato.

Dopo il G2 USA-Cina, la grande occasione è questa: smettere di scegliere tra Washington e Pechino come se il mondo fosse una sala d’attesa delle grandi potenze. E iniziare a costruire, insieme ad altre medie potenze, una vera infrastruttura di stabilità. Un’alleanza delle interdipendenze.

Perché la pace, nel XXI secolo, non sarà garantita solo da chi possiede più armi. Sarà garantita anche da chi saprà rendere più costosa, più complessa e meno conveniente ogni forma di ricatto. E da chi, al momento decisivo, non dovrà aspettare che qualcun altro spari alla corda.