Dubai non è crollata, eppure qualcosa si è rotto. Non nelle infrastrutture, ma nella percezione. Non nei numeri immediati, ma nel modello. Dubai ha perso ciò che più la distingueva: l’idea di essere un hub globale immune dal rischio.

Per oltre vent’anni la città ha prosperato su una promessa implicita ma potentissima: essere un luogo dove il capitale poteva operare come se il Medio Oriente fosse altrove, ergendosi a piattaforma globale, efficiente e sicura, apparentemente scollegata dalle tensioni della regione. Oggi, tuttavia, quella promessa di extraterritorialità si è inesorabilmente incrinata.

La macchina della fiducia

I numeri del miracolo emiratino restano impressionanti, basti pensare che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, oltre il 70% del PIL degli Emirati Arabi Uniti proviene oggi da settori non petroliferi, a testimonianza di una diversificazione che pochi paesi produttori di energia hanno saputo realizzare con altrettanta efficacia. Ma questa diversificazione ha una natura ben precisa, appoggiandosi quasi interamente su servizi, turismo, finanza e, soprattutto, sul real estate. Il 2025 è stato un anno da record assoluto in cui, secondo le stime di Knight Frank, il mercato immobiliare residenziale ha superato i 544 miliardi di dirham (oltre 135 miliardi di euro) registrando più di 205.000 transazioni, evidenziando una crescita vertiginosa trainata in larga parte da capitali internazionali, investitori istituzionali, expat ad alto reddito e grandi patrimoni in fuga dalle incertezze globali. Dubai, in questo senso, non è soltanto un’economia fiorente, ma si configura come una vera e propria piattaforma globale basata sulla fiducia; e la fiducia è, per sua stessa definizione, la risorsa più volatile dei mercati.

Quando il rischio entra nel sistema

Le recenti tensioni regionali e gli episodi legati al confronto diretto con l’Iran non hanno provocato un crollo immediato dell’infrastruttura economica, ma hanno avuto l’effetto dirompente di rendere improvvisamente visibile il rischio agli occhi del mondo. La temporanea chiusura dello spazio aereo e le repentine interruzioni operative negli aeroporti hanno segnato un passaggio altamente simbolico, dimostrando che Dubai non è più percepita come un’entità completamente separata dal contesto geopolitico circostante, con effetti sistemici che ora emergono in modo graduale ma inesorabile. Nel comparto del turismo, dopo un 2025 da record assoluto chiuso con 19,6 milioni di visitatori internazionali secondo i dati del Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai, si sono registrate per la prima volta cancellazioni anomale e una maggiore, inedita volatilità della domanda, mentre parallelamente, nei mercati finanziari, le obbligazioni dei principali sviluppatori immobiliari hanno mostrato chiari segnali di debolezza, indicando un oggettivo aumento del rischio percepito e del costo del capitale. È esattamente in questo modo che iniziano gli aggiustamenti economici: prima cambia la percezione, poi muta il comportamento degli investitori e infine, se il trend persiste, crollano i prezzi.

Il vero nodo: il premio sicurezza

Per anni Dubai ha incorporato nei propri listini un vantaggio implicito e inestimabile, ovvero la sicurezza percepita, un dogma per cui investire o vivere nell’emirato significava accettare di pagare prezzi strutturalmente più alti in cambio di stabilità, efficienza e prevedibilità assolute. Questo “premio sicurezza” è stato il vero, grande motore invisibile del boom immobiliare e della formidabile attrattività globale della città-stato e, sebbene oggi non scompaia del tutto, si sta inesorabilmente riducendo. In un ecosistema iper-connesso, basato essenzialmente sulla fluidità dei flussi internazionali e sulla rapida mobilità del capitale, anche una riduzione apparentemente marginale di questa garanzia esistenziale può avere effetti moltiplicatori e amplificati sull’intera tenuta del sistema.

Una fragilità più profonda: la struttura sociale

Esiste poi un elemento meno visibile ai radar della finanza ma storicamente decisivo, legato alla natura stessa dell’esperimento emiratino, essendo Dubai una costruzione recente, sviluppata in pochissimi decenni sotto la spinta di un potere fortemente centralizzato che ha certamente consentito un’ineguagliabile velocità di crescita, ma che al contempo ha prodotto una società con caratteristiche del tutto peculiari. Secondo i dati ufficiali, oltre l’85% della popolazione è composta da stranieri, delineando i contorni di una comunità altamente mobile, del tutto priva di un radicamento stabile sul territorio e senza alcuna reale partecipazione politica. Dubai si configura dunque, più che come una società nel senso tradizionale del termine, come una “piattaforma abitata”, un modello che risulta estremamente efficiente e reattivo nei periodi di espansione, ma che si rivela intrinsecamente più fragile nei momenti di crisi prolungata. A differenza delle economie europee o delle grandi metropoli storiche, che si fondano su un denso reticolo di istituzioni, di identità condivise e di capitale sociale costruiti faticosamente nel tempo, Dubai si fonda unicamente su un precario equilibrio tra capitale, regolazione e attrattività, e quando questo equilibrio viene messo sotto pressione dalle crisi esogene, ne emergono inevitabilmente tutti i limiti strutturali.

Il sogno Dubai: reale ma artificiale

Bisogna riconoscere che il cosiddetto “sogno Dubai” non è mai stato una totale illusione, avendo prodotto negli anni una crescita reale, innumerevoli opportunità concrete e un tessuto di infrastrutture straordinarie, ma è sempre stato, per la sua quasi totalità, un sogno costruito a tavolino su basi esclusivamente economico-finanziarie. Questo paradigma non nasce da una lunga e stratificata evoluzione storica, bensì da una progettazione intenzionale, non si basa su una cittadinanza diffusa e consapevole, ma su un imponente sistema di expatriates, e non poggia su un impianto democratico, ma su una governance rigidamente centralizzata. Si tratta in sintesi di un modello perfettamente ingegnerizzato che funziona a regime finché il contesto esterno resta favorevole e prevedibile, ma che diventa drammaticamente esposto nel momento esatto in cui all’orizzonte si profila una vera tempesta, sia essa di natura geopolitica o di instabilità finanziaria.

Le ombre del modello: tra Kafala e giustizia opaca

Questa mancanza di radici civiche ci porta alla contraddizione più profonda e taciuta dell’emirato. Dubai non è mai stata “rosa e fiori”. L’efficienza implacabile che l’Occidente stanco invidia, e che i luxury influencer promuovono ossessivamente sui social network, ha un prezzo umano altissimo. È, a tutti gli effetti, un’operazione di ingegneria sociale costruita su un’asimmetria vertiginosa.

Dietro lo skyline da record, si nasconde il motore invisibile della Kafala: una struttura di sponsorizzazione del lavoro che, sebbene ufficialmente riformata e ingentilita nelle definizioni giuridiche, continua a esercitare nei fatti un controllo quasi feudale sulle centinaia di migliaia di lavoratori migranti provenienti dal subcontinente indiano, dal Sud-Est asiatico e dall’Africa. Sfruttamento, ritenzione dei passaporti e condizioni abitative ai limiti della dignità umana, stipati nelle famigerate periferie industriali come Sonapur, sono il rovescio della medaglia dei profitti immobiliari a doppia cifra. Sono il proletariato invisibile che costruisce il paradiso per conto terzi, senza potervi mai accedere.

Ma l’asimmetria non si ferma alla base della piramide. Anche al vertice, per la classe dirigente e i grandi investitori, la certezza del diritto segue logiche opache. Esiste a Dubai un sistema giudiziario “a due velocità”:

Da un lato, i tribunali finanziari del DIFC (Dubai International Financial Centre) operano su solide e prevedibili basi anglosassoni (common law), con giudici internazionali chiamati a rassicurare i mercati e dirimere le dispute commerciali globali.

Dall’altro, il sistema giudiziario penale e civile ordinario rimane ancorato a una visione profondamente conservatrice, centralizzata e fortemente influenzata dai desiderata del potere politico monarchico.

Dubai si conferma così un luogo dove la libertà economica è assoluta, ma non è in alcun modo accompagnata da quella civile o politica. È un ecosistema igienizzato dove il capitale è sempre il benvenuto, il consumo è incoraggiato come suprema virtù civica, ma il dissenso è perennemente esiliato. Un equilibrio che regge solo finché la torta della prosperità continua a crescere per tutti.

La nuova competizione: Riyadh e Istanbul

Nel frattempo, a rendere il quadro ancora più complesso, il contesto regionale sta cambiando rapidamente e l’Arabia Saudita, attraverso la dirompente Vision 2030, sta costruendo un modello alternativo fortemente statale e guidato da imponenti iniezioni di investimenti pubblici, attuando politiche aggressive per attrarre gli headquarters regionali delle multinazionali a Riyadh in quella che rappresenta oggi una sfida diretta alla centralità storica di Dubai. Sul fronte opposto la Turchia, incarnata dal dinamismo dell’antica Costantinopoli, offre un’alternativa profondamente diversa, indubbiamente meno stabile dal punto di vista politico e valutario, ma di gran lunga più radicata industrialmente e intimamente integrata con l’infrastruttura dell’Europa; un asset che, in un mondo che tende irreversibilmente alla regionalizzazione delle supply chain, può trasformarsi in un formidabile vantaggio competitivo di lungo periodo, dimostrando che Dubai resta forte, ma non è più senza agguerriti concorrenti.

Le implicazioni per l’Italia

Per l’Italia, il peso di questo cambiamento è quanto mai concreto, considerando che negli Emirati vivono stabilmente oltre 15.000 italiani regolarmente iscritti all’AIRE, sebbene le stime complessive superino probabilmente le 20.000 unità, includendo soprattutto professionisti altamente qualificati come manager, ingegneri, architetti e operatori di punta del settore turistico e del lusso. L’interscambio commerciale tra i due Paesi è estremamente significativo, con l’export italiano verso gli Emirati che si colloca stabilmente tra i 6 e gli 8 miliardi di euro annui secondo i dati forniti da ICE e ISTAT, evidenziando un’esposizione tale per cui, se Dubai dovesse perdere anche solo una parte della sua centralità geopolitica, gli effetti sul nostro tessuto produttivo sarebbero immediati. Meno dinamismo nel real estate e nel settore dei servizi ridurrebbe drasticamente le opportunità per i nostri professionisti, costringendo le imprese a una complessa operazione di riposizionamento strategico verso i nuovi poli regionali in ascesa.

Il “paradiso perduto”

Dubai non è certamente finita, restando a tutti gli effetti una delle città più dinamiche e capillarmente infrastrutturate del mondo, dotata di una capacità di adattamento e di una resilienza notevoli, ma è innegabile che sia finita un’epoca, essendosi dissolta per sempre l’idea dell’emirato come uno spazio totalmente separato dalla brutale realtà della geopolitica.

È tramontata l’illusione di poter essere un hub globale privo di rischio ed è finita la fase storica in cui il suo successo inarrestabile appariva come un fatto naturale e inevitabile, costringendo il “sogno Dubai” non a scomparire, ma a cambiare radicalmente natura, evolvendosi da promessa di sicurezza assoluta a equilibrio fragile da gestire con estrema cautela.

In un mondo che torna prepotentemente a essere segnato dalla durezza della geografia, dai conflitti della politica e dalla spietata competizione tra modelli statuali, anche i paradisi più sofisticati del pianeta devono, alla fine, fare i conti con la realtà.