La Spagna tra identità e accoglienza: VOX, PP e la Chiesa di fronte all’immigrazione islamica

Il dibattito sull’immigrazione islamica in Spagna è oggi uno dei temi più divisivi della politica nazionale, riflettendo tensioni profonde tra identità culturale, sicurezza e principi di accoglienza. Negli ultimi anni, la Spagna ha visto un aumento costante di immigrati provenienti da paesi a maggioranza islamica, soprattutto dal Marocco, dall’Algeria e da altre regioni del Nord Africa. Nel 2024, la popolazione musulmana residente in Spagna era stimata in circa 2,5 milioni di persone, pari al 5,3% della popolazione totale, di cui circa il 42% già cittadino spagnolo e il 38% di origine marocchina. Questa presenza ha portato sfide significative legate all’integrazione sociale, al rispetto delle norme locali e, in alcune aree urbane, a episodi di criminalità e ostilità verso la popolazione cristiana locale.

VOX, partito di estrema destra, ha adottato una posizione netta sull’immigrazione islamica, evidenziando sia i dati oggettivi sulle difficoltà di integrazione sia la necessità di preservare l’identità cristiana della Spagna. Recentemente, il consiglio comunale di Jumilla, con il sostegno di VOX e di alcune frange del PP, ha approvato una mozione che vieta le celebrazioni religiose islamiche in spazi pubblici, citando preoccupazioni legate alla coesione sociale e al rispetto delle tradizioni locali. Parallelamente, VOX ha promosso proposte legislative per limitare l’accesso alla cittadinanza e ai permessi di soggiorno per persone provenienti da paesi a maggioranza islamica, argomentando che in alcune comunità vi siano comportamenti ostili verso la società e le istituzioni locali.

Il partito giustifica queste misure con la necessità di preservare la cultura cristiano-cattolica, richiamandosi alla storia della Reconquista come simbolo di resistenza culturale. Il leader Santiago Abascal ha ribadito più volte che la Spagna deve rimanere una “terra cristiana” e che la convivenza con alcune comunità islamiche presenta sfide oggettive, come episodi di violenza giovanile, rifiuto delle regole locali e atteggiamenti ostili verso simboli e valori cristiani. Secondo le statistiche del 2023, la Spagna ha registrato un aumento dell’82% degli arrivi di migranti irregolari rispetto all’anno precedente, con oltre 56.000 nuovi ingressi, un dato che VOX utilizza spesso per giustificare misure restrittive.

Il Partito Popolare (PP), partito di centro-destra tradizionalmente più moderato, si trova in una posizione complessa. Da un lato, alcuni esponenti sostengono misure restrittive simili a quelle proposte da VOX, in particolare nelle amministrazioni locali dove i due partiti collaborano. Dall’altro, il PP cerca di mantenere un approccio più equilibrato, promuovendo programmi di integrazione, corsi di lingua e iniziative culturali volte a facilitare l’inserimento dei migranti nella società spagnola. Questa dualità riflette le pressioni politiche interne: il partito deve bilanciare il consenso dell’elettorato moderato e urbano con le richieste dei sostenitori più conservatori, che vedono nella presenza di alcune comunità islamiche un problema per la sicurezza e l’identità nazionale. In molte città, il PP cerca di evidenziare che i problemi reali riguardano una minoranza di individui, evitando di criminalizzare l’intera comunità musulmana, pur riconoscendo la necessità di controlli più rigidi e di misure preventive.

La Chiesa cattolica spagnola ha storicamente sostenuto un approccio accogliente verso i migranti, indipendentemente dalla loro religione, richiamandosi ai principi cristiani di carità e solidarietà. Tuttavia, la crescita delle comunità islamiche ha evidenziato sfide concrete. Alcuni vescovi hanno osservato come, in certe aree, la convivenza sia resa difficile da comportamenti antisociali, da un mancato rispetto delle norme civili e da episodi di ostilità verso la religione cristiana. Questi fatti, documentati da media e rapporti locali, hanno spinto la Chiesa a riconoscere che l’accoglienza non può prescindere da politiche di integrazione efficaci e dalla collaborazione con le istituzioni civili. In Catalogna, ad esempio, l’islam è la terza religione per numero di luoghi di culto, con 326 centri islamici, un dato che evidenzia la necessità di gestione urbana e dialogo interreligioso.

Pur sottolineando l’importanza del dialogo interreligioso, la Chiesa ha espresso preoccupazione per fenomeni come la segregazione scolastica e sociale e per la formazione di “ghetti religiosi” che limitano il contatto con la comunità cristiana. In questo contesto, alcuni leader ecclesiastici invitano a combinare accoglienza e rispetto delle leggi, sostenendo che la protezione dell’identità culturale e religiosa spagnola non debba essere ignorata.

Un episodio emblematico che ha acceso il dibattito sull’immigrazione islamica in Spagna è rappresentato dagli scontri verificatisi a Torre Pacheco, una cittadina della regione di Murcia. Il 9 luglio 2025, un pensionato di 68 anni è stato aggredito da tre giovani di origine nordafricana. L’incidente ha suscitato indignazione tra la popolazione locale e ha dato il via a una serie di manifestazioni e scontri tra gruppi di estrema destra e residenti immigrati. Le violenze hanno portato a 13 arresti e a un aumento della paura e della sfiducia tra le diverse comunità presenti nella città.

Il partito VOX è stato accusato di aver alimentato il clima di odio con dichiarazioni contro l’immigrazione e con il sostegno a gruppi di estrema destra coinvolti negli incidenti. La procura di Murcia ha avviato un’indagine per verificare eventuali responsabilità del partito nell’incitamento alla violenza. Santiago Abascal, leader di VOX, ha negato ogni coinvolgimento, attribuendo la colpa alla “politica di accoglienza” del governo e difendendo la sua posizione sull’espulsione degli immigrati irregolari.

La Spagna si trova di fronte a un bivio delicato: trovare un equilibrio tra la difesa dell’identità culturale e religiosa, la sicurezza dei cittadini e i principi di accoglienza universale. VOX, PP e la Chiesa cattolica rappresentano tre approcci diversi ma interconnessi, ciascuno con legittime preoccupazioni e punti di forza. Comprendere le difficoltà reali legate ad alcune comunità islamiche, senza generalizzare, è essenziale per elaborare politiche efficaci che garantiscano convivenza pacifica e rispetto reciproco. L’esito di questo equilibrio determinerà il futuro della società spagnola e la capacità del Paese di affrontare le sfide poste dalla diversità culturale e religiosa.