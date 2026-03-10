Al Museo del Risparmio un ciclo di incontri sull’indipendenza finanziaria femminile

“Da Regina della casa a Money Queen”, è il nuovo ciclo di incontri promosso dal Museo dedicato all’indipendenza finanziaria femminile. Tre appuntamenti online, in programma fino al 14 aprile, per affrontare con strumenti concreti e taglio divulgativo alcune delle principali criticità economiche che le donne incontrano nel corso della vita: disparità retributiva, discontinuità di carriera legata al lavoro di cura, pensioni più basse e maggiore esposizione al rischio di povertà in età anziana.

Il percorso propone un cambio di prospettiva: non solo risparmio, ma capacità di investimento consapevole; non solo gestione della casa, ma riequilibrio dei carichi familiari; non solo presente, ma pianificazione previdenziale di lungo periodo. Ad aprire il ciclo è stato l’incontro del 4 marzo – NON SOLO RISPARMIO. Perché le donne devono imparare a investire Imparare a investire è fondamentale quanto risparmiare. Partendo dall’analisi dei propri obiettivi e della propria situazione economica, l’incontro aiuterà a comprendere le differenze tra i principali strumenti finanziari. Ospite Aminata Gabriella Fall (“PECUNIAMI”), divulgatrice finanziaria e autrice di Investire in parole povere.

I prossimi appuntamenti sono in programma mercoledì 18 marzo e martedì 14 aprile sempre alle ore 18:

18 marzo, ore 18 – SULLE SPALLE DELLE DONNE. Il costo invisibile del lavoro di cura

Il lavoro di cura non retribuito, svolto prevalentemente dalle donne, rappresenta un valore economico stimato in circa 470 miliardi di euro l’anno. Un fenomeno che incide profondamente su carriera e reddito. Ne discutono Marcella Corsi, Professore ordinario di Economia Politica alla Sapienza e coordinatrice di Minerva – Laboratorio su diversità e disuguaglianze di genere, e la psicologa psicoterapeuta Simona Silva.

14 aprile, ore 18 – PREVIDENZA AL FEMMINILE. Cosa è importante sapere

Dal divario pensionistico alle opportunità offerte dalla previdenza complementare, un focus su strumenti e tutele per pianificare una pensione serena. Intervengono Maria Cristina Rossi, Commissario COVIP ed esperta CeRP Collegio Carlo Alberto, e Giuseppe Rocco, esperto previdenziale di Intesa Sanpaolo.

La partecipazione è gratuita previa registrazione al link:https://forms.cloud.microsoft/r/KhbdvEbiyd