MM alla Green Week con eventi su acqua e clima

Una mostra dedicata all’acqua e un dibattito sui cambiamenti climatici, insieme alla inaugurazione della nuova area depavimentata di via Toce, caratterizzano la presenza di MM alla Green Week del Comune di Milano.

La Centrale dell’acqua, il museo d’impresa di MM (piazza Diocleziano 5), ospita da domani, venerdì 5 giugno e fino a martedì 30 giugno, la mostra fotografica collettiva “La forma dell’acqua”. L’esposizione, presentata dall’ Istituto Italiano di Fotografia e curata da Erminio Annunzi, propone un’indagine sull’acqua come elemento su cui si fonda la vita.

L’ingresso al museo è gratuito e non c’è bisogno di prenotazione. La Centrale è aperta il lunedì, mercoledì, venerdì e nei weekend.

Mercoledì 10 giugno, dalle ore 18 alle ore 19:30, sempre alla Centrale dell’acqua, si terrà l’evento “Cambiamenti climatici, le forme del racconto”, un dibattito organizzato in collaborazione con Lega Ambiente Lombardia.

I cambiamenti climatici non aspettano. Sono una delle questioni più urgenti del nostro tempo, ma anche una delle più complesse da comprendere e affrontare. Accanto alla ricerca scientifica, esistono però linguaggi capaci di rendere questi temi più vicini e condivisi: il teatro, la musica, la comunicazione visiva, la lettura.

Ospiti del dialogo, Lorenzo Baio, Vicepresidente di Legambiente Lombardia, Francesco Tornatore, Responsabile del progetto Climax Po – Autorità di Bacino del distretto del fiume Po, Erminio Annunzi, fotografo e curatore della mostra, Elena Vai, Professoressa Associata presso l’Università di Bologna, ed Emanuele Regi, del Progetto Climax Po – Atlante delle Rive.

Maggiori informazioni sui due appuntamenti:www.centraleacquamilano.it

Venerdì 12 giugno, alle ore 18, inaugurazione simbolica della nuova area verde e depavimentata in via Toce con l’incontro “Da grigio a verde: come cambiano le città”: un confronto tra l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi e gli assessori di Bergamo, Brescia, Genova e Torino, moderato da Giulia Bassetto, autrice di Will Media, su come le città si trasformano per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Si tratta di una delle tante azioni progettate e realizzate da MM per rendere “Milano città spugna”.

MM ha collaborato all’organizzazione e alla raccolta di tutte le iniziative della Green Week (programma completo sumilanogreenweek.it ).