INEDITA: estesa al 15 giugno la deadline per candidarsi al premio

Da oggi c’è tempo fino al 15 giugno per candidare le proprie storie al Premio INEDITA, prima edizione dedicata al racconto di esperienze di transizione ecologica fuori dai grandi centri urbani. Promosso dalla urban agency milanese FROM, con il sostegno di European Climate Foundation, il premio si rivolge a giovani storyteller, narratori, giornalisti, videomaker, fotografi, podcaster, content creator e collettivi tra i 18 e i 40 anni.

Nelle città medie, nelle aree interne, nei borghi e nei territori lontani dai grandi centri urbani esistono esperienze concrete di transizione ecologica: comunità energetiche, imprese che cambiano i propri modelli produttivi, territori che sperimentano nuove forme di mobilità, rigenerazione e gestione delle risorse. Spesso però queste storie restano invisibili, locali, poco raccontate. INEDITA (acronimo per Ispirare Narrando Esperienze Di Innovazione Territoriale Autentica) cerca storie autentiche di transizione ecologica già attive nei territori italiani non metropolitani, trasformandole in narrazioni capaci di circolare, ispirare e generare nuove possibilità.

Le candidature resteranno aperte fino all’15 giugno 2026 attraverso il sito ufficiale del Premio: inedita.from.cm

Le storie candidate dovranno riguardare esperienze attive da almeno 12 mesi e con impatti concreti e misurabili. Il Premio si articola in tre categorie:

Comunità che generano (si)energie

Comunità energetiche, cooperative, modelli di autoconsumo collettivo e progetti locali di produzione e condivisione dell’energia. Imprese eccezionali

Aziende, PMI, distretti e filiere che affrontano la transizione ecologica trasformando processi, competenze e modelli produttivi. Territori in trasformazione

Borghi, quartieri, edifici pubblici e sistemi territoriali che cambiano attraverso rigenerazione urbana, efficientamento energetico, mobilità sostenibile e nuove pratiche di gestione delle risorse.

Saranno selezionate 7 storie vincitrici, che riceveranno un contributo economico di 1.000 euro ciascuna per la produzione del racconto, visibilità editoriale attraverso i canali del Premio e dei media partner CityNews e Pubblico (la newsletter della Fondazione Feltrinelli), la possibilità di essere presentate in eventi pubblici territoriali e l’accesso a una rete di professionisti della transizione ecologica.

Ad accompagnare il progetto sarà una giuria composta da figure provenienti dal giornalismo, dalla ricerca, dalla progettazione urbana e dalle istituzioni pubbliche: Emanuela Colaci (Giornalista e Coordinatrice di PUBBLICO e Premio Inge Feltrinelli, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli), Gianluca Ruggieri (Ricercatore, Università dell’Insubria e Presidente ènostra cooperativa), Giulia Bassetto (Autrice clima Will&Chora Media), Maria Aldera (Dottoranda in pianificazione urbana, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Politecnico di Milano) e Tommaso Ferrari (Assessore a Transizione Ecologica, Mobilità, Ambiente, Coordinamento Lavori Pubblici Comune di Verona)

La giuria selezionerà le sette storie vincitrici e assegnerà inoltre una menzione speciale dedicata al “progetto più replicabile”.

«Quando si parla di transizione ecologica il racconto si concentra quasi sempre sulle grandi città» spiega Matteo Brambilla, co-founder di FROM. «Con INEDITA vogliamo contribuire a portare sotto i riflettori esperienze reali di cambiamento che nascono in territori meno centrali dal punto di vista mediatico, ma che hanno un impatto concreto sulle comunità locali e possono diventare esempi utili anche per altri contesti italiani.»

La partecipazione a INEDITA è gratuita e aperta sia a singoli sia a collettivi. Non è necessario essere iscritti all’albo dei giornalisti o avere pubblicazioni pregresse: possono candidarsi studenti, freelance, autori, fotografi, videomaker, podcaster e creator che abbiano capacità di ricerca, racconto e produzione di contenuti.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite il form disponibile sul sito del Premio.

FROM è una società specializzata in ricerca, progettazione sociale e comunicazione per la trasformazione urbana. Lavora con amministrazioni pubbliche, enti territoriali, operatori immobiliari, associazioni di categoria, aziende private e istituzioni culturali per sviluppare progetti ad alto impatto pubblico e territoriale. www.from.cm

European Climate Foundation è una delle principali iniziative filantropiche impegnate a sostenere la transizione verso emissioni nette zero, supportando oltre 700 organizzazioni partner attive sul clima, la sostenibilità e le politiche ambientali in Europa e nel mondo. www.europeanclimate.org