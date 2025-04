Al Museo del Risparmio un ciclo di incontri dedicati all’educazione finanziaria femminile

Cosa renderebbe finalmente le donne in una condizione sociale paritaria rispetto agli uomini? La stessa capacità finanziaria e la stessa capacità di gestire il denaro. Le donne vengono pagate meno sul lavoro (se ce l’hanno) e sanno meno di finanza in molti paesi del mondo e questo è vero anche in Italia. Secondo il Gender Quality Index dell’Istituto europeo per l’eguaglianza di genere, le donne italiane guadagnano il 18 per cento in meno rispetto agli uomini e quindi possiedono meno risorse da gestire (e conseguentemente hanno bisogno di maggiore formazione ed esperienza per gestire il proprio minore reddito annuo per coprire le stesse esigenze di un lavoratore uomo).

Con l’obiettivo di fornire strumenti utili per gestire al meglio le scelte che impattano sul benessere finanziario delle donne, il Museo del Risparmio presenta il ciclo di tre appuntamenti “Da regina della casa a Money Queen”.

Si tratta di un momento dedicato a quelle donne che si trovano ad affrontare situazioni difficili che hanno un impatto economico importante sul proprio futuro, come la decisione di una convivenza o di un matrimonio, un cambio di lavoro, o situazioni meno piacevoli come, ad esempio, un divorzio.

Gli appuntamenti

16 aprile, ore 18 – Denaro e relazione di coppia

Come pianificare il budget familiare e gestire efficacemente le spese in coppia.

Interviene Luca Monasterolo, Psicologo Psicoterapeuta

29 aprile, ore 18 – Rischiare è un mestiere da donne

Perché le donne in finanza rischiano meno degli uomini? Focus su donne e investimenti.

Interviene Giovanna Paladino, Direttore e Curatore del Museo del Risparmio

13 maggio, ore 18 – Sos, fine della relazione

Come affrontare le decisioni economiche al termine di una relazione.

Interviene Alessandra Poli, Avvocato, esperta in diritto Civile

Modalità di partecipazione

Gli appuntamenti si svolgeranno online.

La partecipazione è gratuita e consentita previa registrazione al link https://bit.ly/Ciclo_Donne.

Gli iscritti riceveranno le istruzioni per il collegamento che avverrà tramite la piattaforma WEBEX.

Al termine del percorso è possibile richiedere l’attestato di partecipazione, subordinato alla frequenza di tutti e tre gli incontri.

Il Museo del Risparmio è uno spazio dedicato proprio al tema delle finanze, in cui avvicinarsi a informazioni e pratiche consapevoli e positive attraverso il gioco (per i più giovani), la scoperta e l’esperienza diretta.

