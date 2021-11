Farbanca (gruppo Banca Ifis), Massimiliano Fabrizi è il nuovo ad

18 Novembre 2021

Il consiglio di amministrazione di Farbanca, società del gruppo Banca Ifis, specializzata nell’offerta di prodotti e servizi dedicati al mondo delle farmacie e della sanità, ha nominato Massimiliano Fabrizi amministratore delegato e gli ha conferito i relativi poteri con decorrenza immediata. Il nuovo ad subentra a Giampietro Bernardelle.

Massimiliano Fabrizi, romano di 57 anni, vanta una lunga esperienza in ambito bancario dove ha ricoperto diversi ruoli soprattutto commerciali. In UniCredit dal 2002, è stato Deputy Regional Manager per il Centro Italia, quindi Head of Commercial Area e dal 2019 Head of Business Retail Region Centro.

La nomina di Fabrizi va a rafforzare ulteriormente la struttura manageriale della società impegnata con la Capogruppo Banca Ifis nella creazione di un polo leader di mercato specializzato nei servizi finanziari alle farmacie.