Le “energie” del Comune più Piccolo d’Italia

4 Ottobre 2021

Piccoli Comuni, grandi progetti. E a Morterone questo non è il primo dei “piccoli, grandi progetti”.

Il Comunicato Stampa Ufficiale in parte racconta il grandissimo sforzo costruito da un’amministrazione uscente, ma è importante porre sempre l’attenzione sui dettagli: spesso dico ai miei di provare a fare l’amministratore pubblico almeno una volta nella propria vita, altrimenti come puoi comprendere come funziona e valutare al meglio il lavoro della politica?

Su questo portale si discute tanto di politica: interna, geopolitica, strategica….ma la nostra politica è fatta anche e sopratutto – come per il tessuto artigianale delle PMI – di piccoli e piccolissimi comuni. Morterone è piccolissimo pur avendo un territorio molto ampio, il Sindaco uscente Antonella Invernizzi ha sempre fatto avanti e indietro sul “piccolo Stelvio”, 15 km adorati da ciclisti e motociclisti e forse un po meno da parte del Sindaco, come tutti gli altri membri del Consiglio, che raggiungono il paese a volte anche da fuori regione per impegni istituzionali e per le vacanze.

E’ dunque un amore, di quelli viscerali, il sentimento con il quale gli amministratori hanno progettato attività, trovato i fondi per gli asfalti, per sistemare una strada crollata , per costruire strutture come l’eV-Chalet!, riattare stalle comunali per renderle disponibili ai pochi allevatori presenti, ma anche per risolvere piccoli e grandi problemi, spesso di “comunicazione” con il territorio e con chi vi abita.

A Morterone grazie a questa amministrazione c’è il Wi-Fi pubblico, il Fotovoltaico sul tetto del Comune che vanta anche sale rimodernate, un nuovo impianto di riscaldamento, nuovi ed efficienti serramenti, un piccolo appartamento a servizio del Comune, la stazione meteo, le stazioni di ricarica per biciclette e per le auto, una struttura di accoglienza turistica autonoma sul fronte energetico…ed in tutto questo si inserisce perfettamente anche lo splendido Museo d’Arte Contemporanea all’aperto “MacaMorterone“, promosso come tutte le altre iniziative tramite social e web, cose e persone che spesso non trovi in paesi più organizzati e moderni, di quelli comodi da raggiungere e dove raramente vedi Sindaco e Consiglieri affaccendati in piccoli e grandi lavori urbani. Ho vissuto questi amministratori da vicino, per legami familiari e professionali, ed oggi posso davvero dire di essere stato fortunato di aver potuto lavorare con loro…amministratori che tracciano una buona strada sono sempre un punto di riferimento per chi arriva e l’augurio mio e della mia organizzazione è quello che sappiano ascoltare chi ha gestito un luogo bellissimo ed al tempo stesso difficile, con l’entusiasmo non di strafare, ma di fare bene, come ha fatto bene questo Consiglio Comunale.

Bravi, siete stati e siete uno splendido esempio di amministrazione capace e resiliente, avete fatto davvero tantissimo!

Daniele

Grazie a:

Antonella Invernizzi, Sindaco. Assessore al Turismo, Fiorenzo Ziliotto, Consigliere Mario Anghileri, Consigliere Benedetta Madella, Consigliere Elena Bassani, Consigliere Paolo Dell’Era, Vice Sindaco e Assessore Ercole Michetti, Consigliere Paolo Manzoni, Consigliere Eliana Biffi, Consigliere Marco Invernizzi, Consigliere Cesare Corti, Tecnico Comunale Valter Buzzella e Presidente della Pro Loco Cristina Invernizzi.

____COMUNICATO STAMPA UFFICIALE________

Si è svolta martedì 28 settembre 2021, nel più piccolo Comune d’Italia l’inaugurazione del primo Chalet off-grid energeticamente autonomo e dotato di ricarica per veicoli elettrici

Si chiama eV-Chalet! ed è un progetto innovativo di struttura informativa pubblica completamente autosufficiente a livello energetico nato dalla speciale collaborazione tra eV-Now! – Ente Privato di Ricerca, Sviluppo e Promozione della Mobilità Elettrica – e l’amministrazione Comunale uscente di Morterone – che ha vinto con il progetto un bando BIM – Bacino Imbrifero Montano e il bando Valli Prealpine; il team di partner selezionati e coordinati da eV-Now! è composto da eccellenze italiane protagoniste della transizione energetica.

eV-Chalet! è ricoperto da un tetto in tegole fotovoltaiche monocristalline adatte all’integrazione architettonica (BIPV) prodotte da Gruppo STG – La Fabbrica del Fotovoltaico, costituite da una doppia lastra in vetro stratificato personalizzabile nella colorazione del vetro anteriore e con una classe di potenza di 220 Wp per modulo. L’intera copertura dell’eV-Chalet! garantisce una potenza totale di 9 kWp che tramite il sistema di gestione progettato da Western CO srl immagazzina l’energia prodotta in una batteria al litio da 9 kWh.

L’impianto è così in grado di alimentare senza il supporto di alcuna rete elettrica esterna la pompa di calore Aprestige by Universal Service Provider, una piccola zona ristoro, il free WIFI di Eolo e due punti di ricarica per veicoli: uno pensato per la mobilità leggera come e-bike e scooter e uno per veicoli a quattro ruote, la wallbox di Daze Technology, garantendo in questo modo una ricarica con la sola energia autoprodotta e rinnovabile. Un secondo punto di ricarica per veicoli elettrici, in questo caso connesso alla rete elettrica del paese, sarà installato sempre da Daze Technology presso la sede della Pro Loco di Morterone.

eV-Chalet! sorge in una posizione strategica sia per il suo essere collocato ai piedi del Resegone – da cui partono molti dei sentieri e dei percorsi che si snodano sulla montagna, risultando così funzionale per il turismo sportivo tanto estivo quanto invernale -, sia per la sua integrazione armonica con il paesaggio circostante che quasi lo annovera tra le opere dislocate per il paese del MACAMorterone – Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto con oltre trenta opere di artisti internazionali.

L’evento ha visto la partecipazione dei partner di progetto, stakeholders del settore energia rinnovabile e mobilità, della stampa e delle istituzioni e durante la giornata sono stati effettuati test di stress del sistema tramite la ricarica singola e in contemporanea di diversi veicoli, tra cui lo scooter elettrico Askoll – che ha raggiunto Morterone tramite l’arrampicata sulla “Piccola Stelvio”, la strada tortuosa che congiunge il Comune a Ballabio – e due auto elettriche, al fine di valutarne la stabilità.

eV-Chalet! riceverà da #EViaggioItaliano la certificazione Electric Friendly by Motus-e come struttura ricettiva innovativa e pensata per i viaggiatori elettrici.

Il Sindaco di Morterone Antonella Invernizzi: “L’amministrazione uscente ha ritenuto che investire in una struttura di questo tipo in un punto strategico come Morterone fosse l’ideale per garantire a questa conca incontaminata e senza speculazione edilizia di mantenere la sua identità, un’identità capace di ritemprare l’animo in mezzo alla natura”.

Il Presidente di eV-Now! Daniele Invernizzi: “Questa come altre innovazioni legate all’ambiente, al territorio e ai cittadini sono attenzioni che Sindaco e Giunta Comunale hanno dimostrato – in sinergia con eV-Now! – in questi anni, e che raramente nel nostro lavoro sul territorio nazionale riusciamo a riscontrare anche all’interno di realtà più grandi. eV-Chalet! è un progetto che dimostra come anche la buona gestione legata a temi di efficienza energetica e di economia circolare facciano parte della grande sfida nella lotta ai cambiamenti climatici”.

I partner:

eV-Now! – Capofila, sponsor del Comune e incaricato del coordinamento

Fondazione Italiana per la Ricerca, lo Sviluppo e la Diffusione della Mobilità Elettrica, da circa 15 anni un punto di riferimento in Italia per i Veicoli Elettrici e decarbonizzazione. Dall’infrastruttura di ricarica ai prototipi, dai decreti legge alla Comunicazione, eV-Now! ha segnato i più importanti passaggi nel settore dei veicoli elettrici nel nostro paese.

Gruppo STG – La Fabbrica Italiana del Fotovoltaico

Gruppo STG dal 2009 è una realtà Italiana specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni fotovoltaiche e strutturali di altissimo livello. STG è il fornitore delle tegole fotovoltaiche realizzate su misura per l’eV-Chalet.

Daze Technology

Rendere comoda, semplice e intelligente la ricarica quotidiana dei veicoli elettrici. Fin dall’inizio la mission dell’azienda è stata quella di risolvere i problemi di ricarica manuale dei veicoli elettrici, contribuendo alla loro diffusione e al miglioramento del mondo in cui viviamo.

Western CO.

Western CO. Srl è leader italiano nel mercato fotovoltaico: impianti FV, storage system, regolatori di carica. Impianti fotovoltaici con accumulo.

Eolo SpA

EOLO SpA è un operatore nazionale di telecomunicazioni, leader nel campo della banda ultra-larga per il mercato residenziale e delle imprese.

APrestige by Universal Service Provider

Divisione prodotto di Universal Service Provider, il più grande distributore di ricambi italiano per elettrodomestici bianchi e grigi, dotato di magazzino robotizzato. APrestige è una linea di elettrodomestici di alta gamma prodotta in Italia su specifiche USP e da questo distribuita.

Termel SRL

Azienda milanese da oltre trent’anni impegnata nell’efficientamento termico ed elettrico di grandi aziende, enti pubblici e centri commerciali, specializzata in impianti ad energia rinnovabile.

