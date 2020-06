EViaggioItaliano, orgoglio elettrico Made in Italy

20 Giugno 2020

Si è tenuto mercoledì 17 giugno 2020​, nella prestigiosa location di Palazzo Brancaccio, la presentazione del progetto ​#EViaggioItaliano per il rilancio del ​turismo italiano a impatto zero tra natura, cultura ed enogastronomia.

Un’iniziativa che vanta l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio – tra gli altri – del Ministero dell’Ambiente, della Commissione Europea e di Fondazione Univerde, e che è partner della campagna #ioviaggioitaliano promossa da ​Alfonso Pecoraro Scanio e da Jimmy Ghione​.

L’evento, svoltosi a porte chiuse a causa delle normative vigenti, ha visto la partecipazione per #EViaggioItaliano di ​Nino Geraci founder di XMove, Daniele Invernizzi presidente di Fondazione eV-Now! e ​Francesco Paolo Russo di To Be srl, che hanno firmato la collaborazione con l’iniziativa #ioviaggioitaliano rappresentata per l’occasione da ​Alfonso Pecoraro Scanio Presidente di Fondazione UniVerde e l’inviato di Striscia la Notizia ​Jimmy Ghione​; per Sos Terra ha fatto presenza la vice Presidente ​Chiara Bruni.

Ad arricchire l’evento in Palazzo Brancaccio lo ​Chef ​Alessandro Circiello, portavoce Federazione Cuochi Italiani e volto noto della Tv su Alice e Domenica In, che primo tra i ​Local Chef che saranno ospiti delle tappe di #EviaggioItaliano tra le più belle location d’Italia, ha realizzato uno ShowCooking a bordo del nostro Future Trailer – prototipo unico made in Italy di cucina mobile completamente ​alimentata a fotovoltaico​.

I pannelli fotovoltaici del Future Trailer, nonostante il tempo incerto e la forte pioggia caduta nella mattinata, hanno ricaricato completamente la batteria del prototipo e hanno consentito non solo allo Chef di cucinare, ma di ricaricare anche uno Scooter elettrico e ben il 10% di batteria (10kWh) della Tesla Model X adibita a ​Studio Mobile​, ​nella quale durante il tour verranno realizzate interviste, live streaming e podcast.

In questa fase la mobilità elettrica è necessaria per una ripartenza più pulita e senza smog, considerando anche le connessioni tra Covid e inquinamento riscontrate da numerosi studi scientifici, commenta Alfonso Pecoraro Scanio; ed è proprio la ​ripartenza del turismo in chiave sostenibile l’obiettivo principe di ​#EViaggioItaliano che – spiegano Daniele Invernizzi e Nino Geraci – sta ottenendo un riscontro nazionale ed internazionale di cui “siamo davvero orgogliosi”, grazie anche alle eccellenze italiane che coinvolgeremo e alle collaborazioni finora siglate. “Partiremo il ​16 luglio con la prima tappa in Campania​” e Gimmy Ghione, noto inviato di Striscia la Notizia, ha già prenotato un posto in prima fila.

#EViaggioItaliano è un progetto promosso da ​eV-Now!​, ​XMove​, theSocialBreakers e ​To Be srl – in collaborazione con ​Motor1​, ​InsideEVs e Beyond the Magazine – e con l’alto patrocinio del ​Parlamento Europeo e il patrocinio di ​Commissione Europea​, Ministero dell’Ambiente​, Fondazione Univerde, Fondazione Ampioraggio, ANGI, eV-Now!, SOS-LOGistica, Opera 2030 e SOS Terra.

Future Trailer è ancora oggi l’unica cucina mobile al mondo di alta gamma, realizzata in Italia da eV-Now! e VS Veicoli Speciali, alimentata dalla batteria della reggina Kaitek caricata con il Fotovoltaico della piemontese Solbian e dotata anche di stazione di ricarica per veicoli ed auto elettriche

Potete seguire grazie a TSB, The Social Breakers, #EVIAGGIOITALIANO su Instagram!