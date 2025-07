«Vediamo il dolore. Lo sentiamo passare, ci dormiamo sopra. Ma ce lo teniamo stretto perché una visita costa troppo e la farmacia è diventata un lusso». Carla e Angelo vivono a Ponticelli, periferia Est di Napoli, un quartiere dove anche la salute diventa una questione di conti, una scelta forzata tra bollette e antibiotici, tra pane e cure dentali. Con loro due figli adolescenti e la madre anziana. «La pensione non basta, le medicine che servirebbero per mia madre costano troppo, e allora rinunciamo noi», dice Carla, con gli occhi bassi di chi sa che non dovrebbe andare così.

La storia di Carla e Angelo non è un’eccezione. È il volto umano della povertà sanitaria che cresce in Italia, una realtà misurata con numeri impietosi: nel 2023, il 7,6% degli italiani ha rinunciato a curarsi per motivi economici (Secondo Welfare, 2023). Nel 2019, erano il 6,3%. Quasi un italiano su dieci, oggi, sceglie di ignorare il proprio corpo che chiede aiuto.

La situazione esplode al Sud, dove i dati raccontano storie ancora più dure. Secondo la Fondazione GIMBE (2022), nelle regioni meridionali il 28,7% delle famiglie ha ridotto o eliminato le cure mediche, contro il 10,6% del Nord-Est. Nel Sud si rinuncia soprattutto alla prevenzione, che qui diventa invisibile, un miraggio irraggiungibile.

Negli ultimi dieci anni, la forbice tra Nord e Sud si è allargata drammaticamente. Nel 2014, il tasso di povertà assoluta in Italia era del 6,2%, salito oggi all’8,5% (Collettiva, 2023). Un aumento che si riflette nelle spese sanitarie: la spesa privata “out-of-pocket”, ovvero pagata direttamente dalle famiglie, è cresciuta del 26,8% dal 2012 al 2022 (Osservatorio GIMBE, 2023). Famiglie già fragili si trovano a pagare un prezzo ancora più alto.

La sanità pubblica, nel frattempo, ha subìto tagli drastici. Dal 2010 al 2019, il Sistema Sanitario Nazionale ha perso circa 37 miliardi di euro (ISTAT), una ferita profonda che ricade sulle persone più deboli. Sono migliaia quelli che, ogni anno, viaggiano verso Nord per curarsi: nel 2020, il 94% di chi si è spostato per ricevere cure proveniva proprio dal Mezzogiorno (ISTAT).

Ma Carla e Angelo non possono permettersi viaggi per cercare la salute altrove. «Non abbiamo l’auto, nemmeno il tempo», dice Angelo, operaio precario. «Ci curiamo solo quando non se ne può più fare a meno». Nel quartiere, intanto, la farmacia solidale prova a colmare il vuoto lasciato dallo Stato, ma le richieste sono sempre più grandi: 436.000 italiani, secondo il Banco Farmaceutico (Avvenire, 2024), sono in condizioni di povertà sanitaria conclamata.

Anche al Nord il problema non è estraneo. A Cinisello Balsamo, periferia milanese, vive la famiglia di Marta e Luca. Entrambi lavorano, lei part-time in un supermercato, lui operaio metalmeccanico. Eppure, nonostante il doppio reddito, spesso devono rinunciare alle cure mediche per i figli. «Le liste di attesa pubbliche sono lunghissime e il privato costa troppo. A volte rimandiamo gli esami o saltiamo un controllo», racconta Marta. Una storia diversa geograficamente, ma simile nella sostanza: la salute non è più garantita.

Dietro ai numeri, dietro al termine asettico “povertà sanitaria”, ci sono persone reali. Ci sono madri come Carla che guardano negli occhi i figli chiedendosi cosa si può rimandare, cosa si può ignorare, cosa non si deve vedere. C’è una pensione che si dissolve in pochi giorni, ci sono figli che crescono imparando che la salute è un privilegio. C’è un paese diviso da una diseguaglianza profonda, che colpisce silenziosamente.

La storia di Carla e Angelo non è solo loro. È la nostra storia comune, una ferita sociale che ha bisogno di essere curata. La salute dovrebbe essere un diritto, non un lusso. Ma oggi, mentre l’Italia si guarda allo specchio, una domanda resta sospesa: possiamo davvero permetterci che un paese intero smetta di curarsi?